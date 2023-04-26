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Haberler Fotohaber ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI 2023: Enflasyon etkili olacak! Asgari ücrete zam ne zaman gelecek, ara zam var mı, ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 26.04.2023 08:09 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 08:09

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI 2023: Enflasyon etkili olacak! Asgari ücrete zam ne zaman gelecek, ara zam var mı, ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı son dakika haberleri 2023 Temmuz ayı için gündemdeki yerini aldı. En düşük emekli maaşında yaşanan artış ve geçtiğimiz yıl ek zam alan asgari için bu yıl da beklentiler devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın gerekirse değerlendirilecek dediği asgari ücrete zam ne zaman gelecek, ara zam var mı, net ve brüt ne kadar olacak soruları yanıt arıyor. Konuya dair tespit komisyonu toplantıları beklenirken Bakan Bilgin'in açılamaları takip ediliyor. Ocak ayı itibarıyla net 8 bin 506 TL olarak ödenmeye başlayan asgari ücret 2023 tahminleri gelmeye başladı. Temmuz zammı üzerinde enflasyon oranlarının etkili olması bekleniyor. İşte, asgari ücret zammı son dakika haberleri…

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI 2023: Enflasyon etkili olacak! Asgari ücrete zam ne zaman gelecek, ara zam var mı, ne kadar olacak?

Asgari ücrete ara zam gelecek mi sorusu bir süredir yanıt arıyordu. Sorulara son noktayı Başkan Erdoğan koydu. Açıklamanın ardından ek zam bekleyen işçi ve işveren araştırmalarını sürdürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı konuyla ilgili harekete geçti. Asgari ücret zammı son dakika haberleri gündemden düşmüyor. Enflasyon rakamlarına göre belirlenen temmuz zammı için ilk üç veri geride kaldı. Peki, 2023 asgari ücrete zam ne zaman gelecek, asgari ücret ne kadar olacak? İşte, tüm merak edilenler…

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI 2023: Enflasyon etkili olacak! Asgari ücrete zam ne zaman gelecek, ara zam var mı, ne kadar olacak?

OCAKTA ASGARİ ÜCRET 2023 NE KADAR OLDU?

2023 yılında uygulanacak asgari ücret ocak zammı sonrası brüt 10 bin 8 TL, net olarak da 8 bin 506 TL olarak belirlendi.

Öte yandan yeni ücretle birlikte işverene çalışan başına destek ödemeleri de başladı.

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ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI 2023: Enflasyon etkili olacak! Asgari ücrete zam ne zaman gelecek, ara zam var mı, ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM GELECEK Mİ?

Gerekirse ara zam yapmaktan geri durmayacaklarını açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası Temmuz ayında asgari ücretin değerlendirileceğini aktardı.

Başkan Erdoğan'ın asgari ücrete temmuzda artış sinyalinin ardından gözler temmuz ayında yapılacak ara zamma çevrildi.

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI 2023: Enflasyon etkili olacak! Asgari ücrete zam ne zaman gelecek, ara zam var mı, ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ ZAMMI GELİYOR!

AK Parti seçim beyannamesinde asgari ücret zammında refah payı detayını duyuran Başkan Erdoğan, 32 milyon çalışana kaliteli ve güvenceli çalışma sağlama sözü verdi.

En düşük emekli aylığının 5500 liradan 7500 liraya yükseltilmesinin ardından toplamda 8 milyon çalışanı, dolaylı olarak da tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücrete temmuz zammı da kesinleşti.

Emekli ve memur zammı üzerinde etkili olan 6 aylık enflasyon rakamları asgari ücret temmuz zammı üzerinde de etkili olacak.

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI 2023: Enflasyon etkili olacak! Asgari ücrete zam ne zaman gelecek, ara zam var mı, ne kadar olacak?

NET ÜCRET 9144 LİRA OLACAK

Asgari ücretten gelir, damga vergisi kaldırırken, sadece sigorta primi işçi hissesi kesintisi yapılıyor. Normal çalışanın sigorta primine tabi aylık ücretinden yüzde 15, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanın aylık ücretinden ise yüzde 7.5 kesinti yapılıyor. Asgari ücretle normal çalışan aylık 8 bin 506 lira net ücret alırken, sosyal güvenlik destek primine tabi olarak asgari ücretle çalışan emekli çalışanın aylık net ücreti ise 9 bin 144 liraya denk geliyor.

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