ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI 2023: Enflasyon etkili olacak! Asgari ücrete zam ne zaman gelecek, ara zam var mı, ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı son dakika haberleri 2023 Temmuz ayı için gündemdeki yerini aldı. En düşük emekli maaşında yaşanan artış ve geçtiğimiz yıl ek zam alan asgari için bu yıl da beklentiler devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın gerekirse değerlendirilecek dediği asgari ücrete zam ne zaman gelecek, ara zam var mı, net ve brüt ne kadar olacak soruları yanıt arıyor. Konuya dair tespit komisyonu toplantıları beklenirken Bakan Bilgin'in açılamaları takip ediliyor. Ocak ayı itibarıyla net 8 bin 506 TL olarak ödenmeye başlayan asgari ücret 2023 tahminleri gelmeye başladı. Temmuz zammı üzerinde enflasyon oranlarının etkili olması bekleniyor. İşte, asgari ücret zammı son dakika haberleri…