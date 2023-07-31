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Haberler Fotohaber Bağ-Kur ve SSK emeklisine promosyon jesti! 7 bin 500 TL ve üstü maaş alanlar için yeni tablo çıktı! En yüksek emekli promosyonu ne kadar, kaç TL, hangi banka veriyor?
Giriş Tarihi: 31.07.2023 11:42 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 11:44

Bağ-Kur ve SSK emeklisine promosyon jesti! 7 bin 500 TL ve üstü maaş alanlar için yeni tablo çıktı! En yüksek emekli promosyonu ne kadar, kaç TL, hangi banka veriyor?

Temmuz ayının ilk haftalarında yapılan emekli zammı ile bankaların promosyon yarışı hız kazandı. Emekli promosyonu veren bankalar listesi gündeme gelirken bazı bankalarda 10 bin liraya kadar çıkan promosyon fırsatları ile binlerce SSK ve BAĞ-Kur emeklileri fırsatları yakından takip ederek yararlanmak istiyor. Emekli promosyon kampanyaları kapsamında pek çok banka müşterilerine cazip teklifler sunuyor. Peki, En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar, kaç TL? İşte, 2023 banka banka emekli promosyon ödemeleri…

Bağ-Kur ve SSK emeklisine promosyon jesti! 7 bin 500 TL ve üstü maaş alanlar için yeni tablo çıktı! En yüksek emekli promosyonu ne kadar, kaç TL, hangi banka veriyor?

Ek gelir kazanmak isteyen vatandaşlar en yüksek emekli promosyon veren bankalar listesini araştırıyor.16 milyona ulaşan emekli sayısı ile bankaların rekabet dozu iyice kızışırken bankalar emekli promosyon kampanyalarını yeniledi. En yüksek emekli promosyon ne kadar, kaç TL, hangi banka veriyor sorusu yanıt ararken maaşları kendi şubelerinden ödemek isteyen bankalar promosyon tekliflerini artırdı. İşte, Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat, Yapı Kredi, Akbank emekli promosyon ücretleri…

Bağ-Kur ve SSK emeklisine promosyon jesti! 7 bin 500 TL ve üstü maaş alanlar için yeni tablo çıktı! En yüksek emekli promosyonu ne kadar, kaç TL, hangi banka veriyor?

GARANTİ BBVA

3.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4.500 TL
3.500 - 7.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 5.250 TL
7.500 - 10.000 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.750 TL

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Bağ-Kur ve SSK emeklisine promosyon jesti! 7 bin 500 TL ve üstü maaş alanlar için yeni tablo çıktı! En yüksek emekli promosyonu ne kadar, kaç TL, hangi banka veriyor?

ZİRAAT BANKASI

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL

Bağ-Kur ve SSK emeklisine promosyon jesti! 7 bin 500 TL ve üstü maaş alanlar için yeni tablo çıktı! En yüksek emekli promosyonu ne kadar, kaç TL, hangi banka veriyor?

DENİZBANK

0 - 3.499 TL altı maaş alanlara 3.000 TL
3.500 TL - 7.499 TL arası maaş alanlara 3.500 TL
7.500 TL - 9.999 TL arası maaş alanlara 4.500 TL
10.000 TL ve üzeri maaş alanlara 5.000 TL

Bağ-Kur ve SSK emeklisine promosyon jesti! 7 bin 500 TL ve üstü maaş alanlar için yeni tablo çıktı! En yüksek emekli promosyonu ne kadar, kaç TL, hangi banka veriyor?

AKBANK

SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara, 3.000 TL chip-para ile birlikte toplamda 10.000 TL'ye varan promosyon veriliyor. SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-31 Temmuz 2023 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankadan almayı taahhüt eden emekliler 7.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabilecek.

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