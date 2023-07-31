Giriş Tarihi: 31.07.2023 11:42 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 11:44

Bağ-Kur ve SSK emeklisine promosyon jesti! 7 bin 500 TL ve üstü maaş alanlar için yeni tablo çıktı! En yüksek emekli promosyonu ne kadar, kaç TL, hangi banka veriyor?

Temmuz ayının ilk haftalarında yapılan emekli zammı ile bankaların promosyon yarışı hız kazandı. Emekli promosyonu veren bankalar listesi gündeme gelirken bazı bankalarda 10 bin liraya kadar çıkan promosyon fırsatları ile binlerce SSK ve BAĞ-Kur emeklileri fırsatları yakından takip ederek yararlanmak istiyor. Emekli promosyon kampanyaları kapsamında pek çok banka müşterilerine cazip teklifler sunuyor. Peki, En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar, kaç TL? İşte, 2023 banka banka emekli promosyon ödemeleri…