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Haberler Fotohaber Emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Başkan Erdoğan'dan müjde! SSK Bağkur emekli maaşı bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 açıklandı
Giriş Tarihi: 12.06.2023 07:52 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 08:01

Emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Başkan Erdoğan'dan müjde! SSK Bağkur emekli maaşı bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 açıklandı

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 takvimi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yılın ikinci dini bayramı Kurban Bayramı'na sayılı günler kalırken gözler bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılacağı tarihe çevrildi. SSK ve Bağkur emeklisi olan vatandaşlar, ''2023 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek, ayın kaçında?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Konu ile ilgili araştırmalar sürerken Başkan Erdoğan, milyonlara müjdeli haberi verdi. Açıklamaya göre, emekli maaşları ve ikramiyeler erken ödenecek. Peki, SSK ve Bağkur Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek, kaç TL oldu? İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar…

Emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Başkan Erdoğan’dan müjde! SSK Bağkur emekli maaşı bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 açıklandı

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek, ne kadar, kaç TL oldu soruları gündemdeki yerini koruyor. 4 gün süren Kurban Bayramı, bu yıl 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Sayılı günler kalırken milyonlarca vatandaşın merakla beklediği müjdeli haber geldi. Başkan Erdoğan, SSK ve Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında sorusuna yanıt verdi. Şimdi tüm gözler emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarına çevrilmiş durumda. İşte, 2023 Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 takvimi…

Emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Başkan Erdoğan’dan müjde! SSK Bağkur emekli maaşı bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 açıklandı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ MÜJDESİ!

6 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşen yeni dönemin ilk Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emekliye müjdeli haberi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada emekli maaşları ve bayram ikramiyelerinin erkenden ödeneceğini şu sözlerle duyurdu:

"Güzel haberimiz emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz."

Bu açıklama sonrası emekliler 'Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek' sorusuna yanıt aramaya başladı. Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri için planlanan tarihler Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısında ele alındı.

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Emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Başkan Erdoğan’dan müjde! SSK Bağkur emekli maaşı bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 açıklandı

NORMALDE SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında

Emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Başkan Erdoğan’dan müjde! SSK Bağkur emekli maaşı bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 açıklandı

BAĞ-KUR EMEKLİSİ NE ZAMAN ÖDEME ALIYOR?

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında

Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde

Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde

Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor.

Emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Başkan Erdoğan’dan müjde! SSK Bağkur emekli maaşı bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 açıklandı

EMEKLİ MAAŞI VE EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı dahil tüm ödemelerin bayramdan önceki 19-25 Haziran haftasında yapılması planlanıyor.

Edinilen bilgiye göre; SSK kapsamında gelir ve aylık alanların Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında 5 gün içinde ödenmesi planlanıyor.

Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların da Haziran dönemi gelir/aylıkları ile bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte 22 Haziran tarihinde yatırılması gündemde.

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Temmuz ayı aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 23 Haziran tarihinde yatırılması söz konusu olabilecek.

Emekli maaşları ve bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? | Video

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