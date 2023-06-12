Giriş Tarihi: 12.06.2023 07:52 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 08:01

Emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Başkan Erdoğan'dan müjde! SSK Bağkur emekli maaşı bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 açıklandı

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 takvimi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yılın ikinci dini bayramı Kurban Bayramı'na sayılı günler kalırken gözler bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılacağı tarihe çevrildi. SSK ve Bağkur emeklisi olan vatandaşlar, ''2023 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek, ayın kaçında?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Konu ile ilgili araştırmalar sürerken Başkan Erdoğan, milyonlara müjdeli haberi verdi. Açıklamaya göre, emekli maaşları ve ikramiyeler erken ödenecek. Peki, SSK ve Bağkur Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek, kaç TL oldu? İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar…