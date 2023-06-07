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Haberler Fotohaber EMEKLİ ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon verisi kesinleşti! SSK, Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 07.06.2023 07:47 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 07:55

EMEKLİ ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon verisi kesinleşti! SSK, Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli maaş zammı hesaplama işlemleri Mayıs enflasyonu ile beraber hız kazandı. Emekli ve memur maaşlarına uygulanacak 2023 Temmuz zammı yılın ilk 6 aylık enflasyon rakamları ile değerlendirilecek. Mayıs verisiyle beraber 5 aylık zam oranı kesinleşirken SSK ve Bağkur emekli maaş hesabı da netleşmeye başladı. Enflasyon rakamları yanı sıra ek zam çalışmaları da masada yer alırken milyonlar, ''2023 Temmuz'da emekli zammı ne kadar olacak, kaç TL?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, SSK, Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Temmuz emekli zammı son dakika haberleri...

EMEKLİ ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon verisi kesinleşti! SSK, Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli zammı 2023 Temmuz hesaplama tablosu son enflasyon ile beraber şekillenmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde memur ve emekli zammı için vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceği şekilde çalışmalar yürütülüyor. 2023 Temmuz zammı ile artış yaşayacak SSK ve Bağkur emekli maaşı 5 aylık enflasyona göre netleşti. Yılın ikinci yarısına ait emekli zam oranı 6 aylık enflasyon rakamlarının yanı sıra refah payı ile de değerlendiriliyor. Peki, SSK ve Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, emekli zammı 2023 Temmuz son dakika gelişmeleri…

EMEKLİ ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon verisi kesinleşti! SSK, Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 TL OLDU!

Geçtiğimiz aylarda yılda iki kez zam alan milyonlarca emekliye zam dönemi öncesinde müjdeli haber gelmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ocak zammı ile 5 bin 500 TL'yi bulan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarıldığını açıklamıştı. Zamlı maaşlar hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.

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EMEKLİ ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon verisi kesinleşti! SSK, Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

MAAŞLAR TEMMUZ ZAMMI VE REFAH PAYI İLE BELLİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesi yaptığı açıklamada çalışan, memur ve emekliye müjdeyi şu sözlerle vermişti:

''Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız.''

EMEKLİ ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon verisi kesinleşti! SSK, Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

ÇALIŞMALAR 2 BAKANLIK BÜNYESİNDE SÜRÜYOR

Emekli ve memur maaşları için 2 Bakanlığa talimat verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon üzerinde artışlarla alım gücünün artırılacağına işaret etti.

7 bin 500 TL üzerinde maaş alan emekliler için gelirleri artırıcı çalışmalar yapılacağını duyuran Başkan Erdoğan, Temmuz zammının yanı sıra refah payı da verileceğini belirtti.

EMEKLİ ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon verisi kesinleşti! SSK, Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Başkan Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Seçimden sonra, yeni Meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız.

Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız."

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