EMEKLİ ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon verisi kesinleşti! SSK, Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli zammı 2023 Temmuz hesaplama tablosu son enflasyon ile beraber şekillenmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde memur ve emekli zammı için vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceği şekilde çalışmalar yürütülüyor. 2023 Temmuz zammı ile artış yaşayacak SSK ve Bağkur emekli maaşı 5 aylık enflasyona göre netleşti. Yılın ikinci yarısına ait emekli zam oranı 6 aylık enflasyon rakamlarının yanı sıra refah payı ile de değerlendiriliyor. Peki, SSK ve Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, emekli zammı 2023 Temmuz son dakika gelişmeleri…