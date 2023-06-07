EMEKLİ ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon verisi kesinleşti! SSK, Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli maaş zammı hesaplama işlemleri Mayıs enflasyonu ile beraber hız kazandı. Emekli ve memur maaşlarına uygulanacak 2023 Temmuz zammı yılın ilk 6 aylık enflasyon rakamları ile değerlendirilecek. Mayıs verisiyle beraber 5 aylık zam oranı kesinleşirken SSK ve Bağkur emekli maaş hesabı da netleşmeye başladı. Enflasyon rakamları yanı sıra ek zam çalışmaları da masada yer alırken milyonlar, ''2023 Temmuz'da emekli zammı ne kadar olacak, kaç TL?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, SSK, Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Temmuz emekli zammı son dakika haberleri...