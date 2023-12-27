EMEKLİ OCAK 2024 ZAMMI SON DAKİKA: Son veride beklenti ne yönde? Ocakta SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

EMEKLİ MAAŞ ZAMMINDA GERİ SAYIM!

6 aylık enflasyon oranına göre uygulanan emekli zammı için çalışmalar son adımda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ortaklığında yürütülen çalışmalar ile refah payı için de hazırlıklar tam gaz devam ediyor.

5 verinin netleştiği enflasyonda yılsonu beklentisi de belli oldu. Son enflasyona göre hesaplar çıkarıldı. İşte, emekli zammı tablosu ve son gelişmeler: