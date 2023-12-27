Giriş Tarihi: 27.12.2023 22:26
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
01:06
EMEKLİ OCAK 2024 ZAMMI SON DAKİKA: Son veride beklenti ne yönde? Ocakta SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Emekli maaşı hesaplama tabloları son veriye sayılı günler kala son enflasyon ve yıl sonu beklentisi ile şekillendi. Milyonlar emekli ve memurun beklediği 2024 Ocak zammı yeni yılın ilk günlerinde açıklanacak aralık ayı enflasyonu ile belirlenecek. Ancak son rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı refah payı ile belli olacak. Ocakta emekli zammı ne kadar olacak 2024 yılının ilk sorusu olacak. Kök maaş düzenlemesi ile belirlenecek maaş zammında son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Peki, emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak? İşte, SSK, Bağkur maaş tabloları…