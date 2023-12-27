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Haberler Fotohaber EMEKLİ OCAK 2024 ZAMMI SON DAKİKA: Son veride beklenti ne yönde? Ocakta SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 27.12.2023 22:26 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 01:06

EMEKLİ OCAK 2024 ZAMMI SON DAKİKA: Son veride beklenti ne yönde? Ocakta SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli maaşı hesaplama tabloları son veriye sayılı günler kala son enflasyon ve yıl sonu beklentisi ile şekillendi. Milyonlar emekli ve memurun beklediği 2024 Ocak zammı yeni yılın ilk günlerinde açıklanacak aralık ayı enflasyonu ile belirlenecek. Ancak son rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı refah payı ile belli olacak. Ocakta emekli zammı ne kadar olacak 2024 yılının ilk sorusu olacak. Kök maaş düzenlemesi ile belirlenecek maaş zammında son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Peki, emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak? İşte, SSK, Bağkur maaş tabloları…

EMEKLİ OCAK 2024 ZAMMI SON DAKİKA: Son veride beklenti ne yönde? Ocakta SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı son dakika haberleri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı gündemi oldukça yoğun. Zam oranı çalışmalarında sona gelen iki bakanlıktan gelecek veriler sonrası son kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olması bekleniyor. Son veriyi bekleyen milyonlar maaş artışı için sayılı günleri bekliyor. Peki; SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte, emekli zammı 2024 Ocak tablosu...

EMEKLİ OCAK 2024 ZAMMI SON DAKİKA: Son veride beklenti ne yönde? Ocakta SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

EMEKLİ MAAŞ ZAMMINDA GERİ SAYIM!

6 aylık enflasyon oranına göre uygulanan emekli zammı için çalışmalar son adımda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ortaklığında yürütülen çalışmalar ile refah payı için de hazırlıklar tam gaz devam ediyor.

5 verinin netleştiği enflasyonda yılsonu beklentisi de belli oldu. Son enflasyona göre hesaplar çıkarıldı. İşte, emekli zammı tablosu ve son gelişmeler:

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EMEKLİ OCAK 2024 ZAMMI SON DAKİKA: Son veride beklenti ne yönde? Ocakta SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

CEVDET YILMAZ'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilerle ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

''Ödenen primle alınan ücret arasında denge olması gerekiyor. Sürdürülebilirlik açısından bu önemli. 3-4 çalışanın 1 emeklinin maaşını karşılaması gerekiyor. Ancak Türkiye'de durum böyle değil.

EYT, henüz bitmiş bir süreç değil. 2 milyon insan emekli oldu ama daha YEYT ile emekli olacak 3 milyon kişi var. Bu durum, sosyal güvenlik sistemi içinde ciddi baskı oluşturdu. Sosyal güvenlik sistemine her yıl 1 trilyon liraya yakın kaynağı transfer ediyoruz.

Emekli maaşlarında reel olarak ciddi artışlar oldu. Ancak son dönemdeki enflasyon, emekli maaşında da tartışma yarattı.

EMEKLİ OCAK 2024 ZAMMI SON DAKİKA: Son veride beklenti ne yönde? Ocakta SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Yılsonunda memur zammının ne olacağı toplu sözleşmeyle belli. Memurun zammı, memur emeklisine de yansıyacak. İşçi emeklileri biraz daha az alıyor normalde. Orayı dengelemek gerekiyor gibi bir durum var. 7 bin 500 lira altındaki maaşlar için bütçe imkanlarını zorlayarak elimizden geleni yapacağız. Ama bunu yaparken depremi unutmamak lazım, enflasyonla mücadeleyi unutmamak lazım.''

EMEKLİ OCAK 2024 ZAMMI SON DAKİKA: Son veride beklenti ne yönde? Ocakta SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

KASIM AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI!

TÜİK tarafından her ay açıklanan enflasyon rakamlarının 6 ay birikmesiyle ortaya çıkan zam oranı için son veri bekleniyor. Kasım enflasyonuyla birlikte 5 veri tamamlanırken maaş tabloları da güncellendi.

Son olarak kasım ayı enflasyonu açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre enflasyon kasım ayında aylık bazda yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda ise enflasyon yüzde 61,98 oldu.

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