EMEKLİ MAAŞI, MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Kasım ayı enflasyon beklentisi belli oldu! İşte 5 aylık fark tablosu

Son dakika haberi...Kasım ayı enflasyon beklentisi açıklandı. Enflasyon tahmini memur maaşları ile SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı için belirleyici olduğundan milyonların radarında yer alıyor. "Kasım ayı enflasyon ne zaman açıklanacak" sorusu yanıt buldu. Kasım ayı enflasyon oranı 4 Aralık'ta belli olacak. Öte yandan 15 ekonomistin katılımıyla enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. SGK, emekli zammı, memur maaş zammı için 5. veri gelecek. 5 aylık enflasyon beklentisine göre emekli ve memur zammı tablosu ne oldu? İşte merak edilen o tablo...