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Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞI, MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Kasım ayı enflasyon beklentisi belli oldu! İşte 5 aylık fark tablosu
Giriş Tarihi: 29.11.2023 18:22 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 18:37

EMEKLİ MAAŞI, MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Kasım ayı enflasyon beklentisi belli oldu! İşte 5 aylık fark tablosu

Son dakika haberi...Kasım ayı enflasyon beklentisi açıklandı. Enflasyon tahmini memur maaşları ile SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı için belirleyici olduğundan milyonların radarında yer alıyor. "Kasım ayı enflasyon ne zaman açıklanacak" sorusu yanıt buldu. Kasım ayı enflasyon oranı 4 Aralık'ta belli olacak. Öte yandan 15 ekonomistin katılımıyla enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. SGK, emekli zammı, memur maaş zammı için 5. veri gelecek. 5 aylık enflasyon beklentisine göre emekli ve memur zammı tablosu ne oldu? İşte merak edilen o tablo...

METE DİRİCE
EMEKLİ MAAŞI, MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Kasım ayı enflasyon beklentisi belli oldu! İşte 5 aylık fark tablosu

Son dakika haberleri...Ocak 2024 emekli ve memur zammmı için 5. veri TÜİK tarafından Aralık ayının ilk haftasında açıklanacak. Öte yandan 15 ekonomistin katılımıyla enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. Peki ekonomistlerin enflasyon beklentisi ve tahmini ne oldu?

EMEKLİ MAAŞI, MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Kasım ayı enflasyon beklentisi belli oldu! İşte 5 aylık fark tablosu

KASIM ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yarın Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Enflasyon oranı TÜFE, 4 Aralık Pazartesi günü saat 10:00'da TÜİK tarafından açıklanacak. Öte yandan Kasım ayı enflasyon beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

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EMEKLİ MAAŞI, MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Kasım ayı enflasyon beklentisi belli oldu! İşte 5 aylık fark tablosu

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE OLDU?

Kasım ayı enflasyon beklentisi belli oldu. Asgari ücret, emekli ve memur zammı için önemli bir belirteç olan 5 aylık enflasyon verisi için ekonomistlerin tahmini belli oldu. Ekonomistler Kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,68 artacağını tahmin etti. Yine ankete katılan ekonomistlerin Kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3 en yüksek yüzde 4,60 aralığında yer aldı.

EMEKLİ MAAŞI, MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Kasım ayı enflasyon beklentisi belli oldu! İşte 5 aylık fark tablosu

Ekonomistlerin Kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 61,36 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,61'e çıkacağı hesaplanıyor.

2023 YILI ENFLASYON TAHMİNİ İSE YÜZDE 66,80 OLDU

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi de Kasımda yüzde 66,80 oldu.

EMEKLİ MAAŞI, MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Kasım ayı enflasyon beklentisi belli oldu! İşte 5 aylık fark tablosu

ENFLASYON AYLIK BAZDA DÜŞÜŞ KAYDEDİYOR

Ekonomide sıkı para ve koordineli maliye politikası adımlarıyla enflasyon aylık bazda düşüşünü sürdürüyor. Temmuz ayında yüzde 9,49 olan aylık enflasyon Ağustos'ta 9,09 oldu. Eylül ayında düşüş hızlanarak yüzde 4,75 seviyesi görüldü. Kasım'da ise bu rakam yüzde 3,43 olarak kayıtlara geçti.

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