EMEKLİ MAAŞI, MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Kasım ayı enflasyon beklentisi belli oldu! İşte 5 aylık fark tablosu

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE OLDU?

Kasım ayı enflasyon beklentisi belli oldu. Asgari ücret, emekli ve memur zammı için önemli bir belirteç olan 5 aylık enflasyon verisi için ekonomistlerin tahmini belli oldu. Ekonomistler Kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,68 artacağını tahmin etti. Yine ankete katılan ekonomistlerin Kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3 en yüksek yüzde 4,60 aralığında yer aldı.