Emekli maaşı zam farkı ödeme tarihleri (4A-4B) belli oldu! 2024 SSK, Bağkur emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak belli oldu. Bakan Işıkhan tarafından açıklanan ödeme günlerinde banka hesaplarına yönelecek milyonlar, emeklinin enflasyon sonrası ek zamsız aldığı maaşlar üzerine gelen iyileştirme ile oluşan farklar ödeniyor. Emekli maaşı ödeme günleri SSK ve Bağ-Kur için ayrı ayrı kontrol ediliyor. Peki, 2024-Ocak emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak, bugün yatar mı? İşte, 4A-4B ek zam ödeme takvimi sorgulama...