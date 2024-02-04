Emekli maaşı zam farkı ödeme tarihleri (4A-4B) belli oldu! 2024 SSK, Bağkur emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 04.02.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
09:49
Yüzde 49,25 oranına çekilen emekli zammı için takvim belli oldu. Bakan Vedat Işıkhan tarafından açıklanan emekliye ek zam Resmi Gazete'de yayımlandı ve ödeme günleri için geri sayım başladı. Bu noktada milyonlarca hak sahibi ödemelerini almaya hazırlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK çalışmaları tamamlandı. Emekli maaşı zam farkı ödeme tarihleri (4A-4B) en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, 2024 SSK, Bağkur emekli maaş farkları ne zaman yatacak, Pazartesi yatar mı? İşte, detaylar…