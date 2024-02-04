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Haberler Fotohaber Emekli maaşı zam farkı ödeme tarihleri (4A-4B) belli oldu! 2024 SSK, Bağkur emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 04.02.2024 09:38 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 09:49

Emekli maaşı zam farkı ödeme tarihleri (4A-4B) belli oldu! 2024 SSK, Bağkur emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Yüzde 49,25 oranına çekilen emekli zammı için takvim belli oldu. Bakan Vedat Işıkhan tarafından açıklanan emekliye ek zam Resmi Gazete'de yayımlandı ve ödeme günleri için geri sayım başladı. Bu noktada milyonlarca hak sahibi ödemelerini almaya hazırlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK çalışmaları tamamlandı. Emekli maaşı zam farkı ödeme tarihleri (4A-4B) en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, 2024 SSK, Bağkur emekli maaş farkları ne zaman yatacak, Pazartesi yatar mı? İşte, detaylar…

Emekli maaşı zam farkı ödeme tarihleri 4A-4B belli oldu! 2024 SSK, Bağkur emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak belli oldu. Bakan Işıkhan tarafından açıklanan ödeme günlerinde banka hesaplarına yönelecek milyonlar, emeklinin enflasyon sonrası ek zamsız aldığı maaşlar üzerine gelen iyileştirme ile oluşan farklar ödeniyor. Emekli maaşı ödeme günleri SSK ve Bağ-Kur için ayrı ayrı kontrol ediliyor. Peki, 2024-Ocak emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak, bugün yatar mı? İşte, 4A-4B ek zam ödeme takvimi sorgulama...

Emekli maaşı zam farkı ödeme tarihleri 4A-4B belli oldu! 2024 SSK, Bağkur emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

EMEKLİYE 49,25 EK ZAM!

Aralık ayı enflasyonu ile birlikte 6 aylık oran yüzde 37,57 olarak ortaya çıktı ve emeklinin refah payı olmadan zam oranı belirlenmiş oldu. Bu noktada gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kabine Toplantısına çevrilmişti. Beklenen açıklama son toplantı ile birlikte geldi.

Başkan Erdoğan, yüzde 5 oranındaki refah payını açıkladı ve emeklinin zam oranı yüzde 42,6 seviyesine çıktı. Ardından yeniden Başkan Erdoğan'ın talimatı ile Bakan Vedat Işıkhan emeklinin zam oranın yüzde 49,25 oranına yükseldiğini açıkladı.

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Emekli maaşı zam farkı ödeme tarihleri 4A-4B belli oldu! 2024 SSK, Bağkur emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

EMEKLİYE EK ZAM RESMİ GAZETE'DE!

Emekliye ek zam ve 10 bin TL en düşük emekli maaşı düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'ndan çıktıktan sonra beklendiği üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ödeme takvimini açıkladı.

Emekli maaşı zam farkı ödeme tarihleri 4A-4B belli oldu! 2024 SSK, Bağkur emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK 2024?

Emekli ek zam ödeme takvimi belirlendi. Buna göre SSK emeklisi maaş farklarını 6 Şubat tarihinde; Bağ-Kur emeklisi ise 7 Şubat tarihinde hesaplarında görecek.

İşte, Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklamasından başlıklar:

Emekli maaşı zam farkı ödeme tarihleri 4A-4B belli oldu! 2024 SSK, Bağkur emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

"Sosyal güvenlik noktasında vatandaşlarımızı koruma altına alan, çalışma hayatında kendilerini güvende hissetmelerini sağlayan ve haklarını, sağlıklarını, emekliliklerini, ölüm sonrasında ise eş ve çocuklarını koruma altına alan büyük bir şemsiyedir. Aynı zamanda kurumumuz, devlet ile vatandaş arasındaki bağı ve vatandaşlarımızın devletimize olan güvenini sağlayan kurumdur."

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