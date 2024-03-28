EMEKLİ MAAŞLARI ERKEN Mİ ÖDENECEK? 2024 Nisan ayı emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak?

Milyonlarca emekli, Ramazan Bayramı nedeniyle Nisan ayı maaşlarının yatacağı tarihi araştırıyor. Normal şartlarda SSK emeklilerine maaş ödemeleri her ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emeklilerine ise 25-28 tarihleri arasında yapılıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı, 10 Nisan'da başlıyor. Emekli maaşı ödeme tarihleri ise bayram sonrasına denk geliyor. Bu sebeple "Emekli maaşları erken yatar mı, 10 Nisan'dan önce ödenir mi?" sorusu yanıt arıyor. 3000 TL bayram ikramiyesi 2-5 Nisan tarihleri arasında ödenecek. Geçtiğimiz yıl emekli aylıkları, bayram ikramiyeleriyle birlikte hesaplara yatırılmıştı. Peki; Nisan ayı emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman ödenecek?