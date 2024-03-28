EMEKLİ MAAŞLARI ERKEN Mİ ÖDENECEK? 2024 Nisan ayı emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak?

İŞTE EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ
Emeklilerimizin Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2 ile 5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırıyoruz.
4(a) SSK kapsamında gelir ve aylık alanların ödeme günü şöyle;
17 ve 18 olanlara 2 Nisan
19,20,21,22 olanlara 3 Nisan
23,24,25,26 olanlara 4 Nisan
4(b) Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların ödeme günü;
Tamamı 5 Nisan tarihinde.
4(c) emekli sandığı kapsamında her ayın 1 ile 5'i arasında aylık alanların ödeme günü;
1 ve 2 olanlara 2 Nisan
3,4 ve 5 olanlara aylıkları ile birlikte aynı günde olmaz üzere 3-5 Nisan tarihleri arasında bayram ikramiyesi ödüyoruz."