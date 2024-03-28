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Giriş Tarihi: 28.03.2024 08:30 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 08:30

EMEKLİ MAAŞLARI ERKEN Mİ ÖDENECEK? 2024 Nisan ayı emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak?

Emekli maaşı ödeme tarihleri 2024 Ramazan Bayramı sebebiyle araştırılmaya başlandı. 3000 TL bayram ikramiyesi 2-5 Nisan tarihleri arasında ödenecek. Bu noktada emekli maaşlarının da bayram öncesi hesaplara yatma beklentisi oluştu. Bilindiği üzere emekli maaşı ödemeleri tahsis numarasına göre yapılıyor. Ramazan Bayramı ise 10 Nisan'da başlıyor. Bu sebeple SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri Nisan aylıklarının öne çekilip çekilmeyeceğini merak ediyor. Gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklamalarına çevrilmiş durumda. Peki, Nisan ayı emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak, erken ödenir mi? İşte detaylar...

EMEKLİ MAAŞLARI ERKEN Mİ ÖDENECEK? 2024 Nisan ayı emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak?

Milyonlarca emekli, Ramazan Bayramı nedeniyle Nisan ayı maaşlarının yatacağı tarihi araştırıyor. Normal şartlarda SSK emeklilerine maaş ödemeleri her ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emeklilerine ise 25-28 tarihleri arasında yapılıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı, 10 Nisan'da başlıyor. Emekli maaşı ödeme tarihleri ise bayram sonrasına denk geliyor. Bu sebeple "Emekli maaşları erken yatar mı, 10 Nisan'dan önce ödenir mi?" sorusu yanıt arıyor. 3000 TL bayram ikramiyesi 2-5 Nisan tarihleri arasında ödenecek. Geçtiğimiz yıl emekli aylıkları, bayram ikramiyeleriyle birlikte hesaplara yatırılmıştı. Peki; Nisan ayı emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman ödenecek?

EMEKLİ MAAŞLARI ERKEN Mİ ÖDENECEK? 2024 Nisan ayı emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? BAKAN IŞIKHAN AÇIKLADI!

Emekli ikramiyesi için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, resmi sosyal medya hesabı üzerinden bayram ikramiyesi ödeme takvimine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Işıkhan, emekli ikramiyesi hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır"

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EMEKLİ MAAŞLARI ERKEN Mİ ÖDENECEK? 2024 Nisan ayı emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak?

İŞTE EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ

Emeklilerimizin Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2 ile 5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırıyoruz.

4(a) SSK kapsamında gelir ve aylık alanların ödeme günü şöyle;

17 ve 18 olanlara 2 Nisan
19,20,21,22 olanlara 3 Nisan
23,24,25,26 olanlara 4 Nisan

4(b) Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların ödeme günü;

Tamamı 5 Nisan tarihinde.

4(c) emekli sandığı kapsamında her ayın 1 ile 5'i arasında aylık alanların ödeme günü;

1 ve 2 olanlara 2 Nisan
3,4 ve 5 olanlara aylıkları ile birlikte aynı günde olmaz üzere 3-5 Nisan tarihleri arasında bayram ikramiyesi ödüyoruz."

EMEKLİ MAAŞLARI ERKEN Mİ ÖDENECEK? 2024 Nisan ayı emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak?

NİSAN AYI EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Diyanet dini günler takvimine göre bu yıl Ramazan Bayramı, 10-12 Nisan 2024 tarihlerinde idrak edilecek.

Bu sebeple emekliler, Nisan maaşlarının bayramdan önce yatıp yatmayacağını merak ediyor.

EMEKLİ MAAŞLARI ERKEN Mİ ÖDENECEK? 2024 Nisan ayı emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak?

Maaş ödemeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığıyla yapıldığından bakanlık çalışanlarının idari izinli olması ön görülüyor.

Henüz Nisan ayı emekli maaşı ödemelerinin bayramdan önce yapılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak Ramazan Bayramı'nın 10-12 Nisan tarihlerine denk gelmesi sebebiyle ödemelerin bu tarihten önce yapılması bekleniyor.

Konuya dair resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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