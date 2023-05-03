Emekli zammı 2023 Temmuz hesaplama tablosu: Hem refah payı hem ek zam! SSK ve Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı 2023 Temmuz son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Emekli ve memura ek zam açıklaması Başkan Erdoğan'dan geldi. Yapılan açıklamaya göre, 2023 Temmuz zammı 6 aylık enflasyon rakamları yanı sıra refah payı ile belirlenecek. Öte yandan yılın 4. verisi olan Nisan enflasyonu ile emekli zammı hesapları iyice oturacak. SSK ve Bağkur emeklisi vatandaşlar emekli maaş zammı hesaplama işlemlerine hız kazandırdı. Temmuzda emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL soruları gündemdeki yerini aldı. Refah artışı çalışmaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülüyor. Peki, SSK ve Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, Emekli zam oranı hesaplama tablosu son durum…