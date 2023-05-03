Emekli zammı 2023 Temmuz hesaplama tablosu: Hem refah payı hem ek zam! SSK ve Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı son durum gelişmeleri SSK ve Bağkur emeklilerinin yakın takibinde yer alıyor. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada emekliye zam düzenlemesi yapılacağını ve memura ek zam verileceğini duyurdu. Bu gelişme sonrası gözler yılın ikinci yarısında geçerli olacak rakamlar için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalara çevrildi. 6 aylık enflasyon rakamları ile netleşecek olan 2023 Temmuz zammı için refah payı devreye girecek. Yılın 3. Verisi ile emekli maaş zammı hesaplama tablosu son halini aldı. Peki, Temmuzda SSK ve Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, Emekli zammı 2023 son dakika haberleri…