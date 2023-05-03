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Haberler Fotohaber Emekli zammı 2023 Temmuz hesaplama tablosu: Hem refah payı hem ek zam! SSK ve Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 03.05.2023 09:52 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 09:52

Emekli zammı 2023 Temmuz hesaplama tablosu: Hem refah payı hem ek zam! SSK ve Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı 2023 Temmuz son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Emekli ve memura ek zam açıklaması Başkan Erdoğan'dan geldi. Yapılan açıklamaya göre, 2023 Temmuz zammı 6 aylık enflasyon rakamları yanı sıra refah payı ile belirlenecek. Öte yandan yılın 4. verisi olan Nisan enflasyonu ile emekli zammı hesapları iyice oturacak. SSK ve Bağkur emeklisi vatandaşlar emekli maaş zammı hesaplama işlemlerine hız kazandırdı. Temmuzda emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL soruları gündemdeki yerini aldı. Refah artışı çalışmaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülüyor. Peki, SSK ve Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, Emekli zam oranı hesaplama tablosu son durum…

Emekli zammı 2023 Temmuz hesaplama tablosu: Hem refah payı hem ek zam! SSK ve Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı son durum gelişmeleri SSK ve Bağkur emeklilerinin yakın takibinde yer alıyor. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada emekliye zam düzenlemesi yapılacağını ve memura ek zam verileceğini duyurdu. Bu gelişme sonrası gözler yılın ikinci yarısında geçerli olacak rakamlar için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalara çevrildi. 6 aylık enflasyon rakamları ile netleşecek olan 2023 Temmuz zammı için refah payı devreye girecek. Yılın 3. Verisi ile emekli maaş zammı hesaplama tablosu son halini aldı. Peki, Temmuzda SSK ve Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, Emekli zammı 2023 son dakika haberleri…

Emekli zammı 2023 Temmuz hesaplama tablosu: Hem refah payı hem ek zam! SSK ve Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ VE MEMURA EK ZAM MÜJDESİ!

Memur-Sen Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli ve memur için 2 Bakanlığı talimat verdiğini ifade etti. Emekli ve memur maaşları için enflasyonun üzerinde artışlarla alım gücü artırılacak.

Başkan Erdoğan, 7 bin 500 lira üzerindeki emekli maaşlarına yönelik iyleştirme çalışması yapıldığını açıkladı. Erdoğan temmuz ayını işaret ederek, memura zammın yanı sıra refah payı da verileceğini söyledi.

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Emekli zammı 2023 Temmuz hesaplama tablosu: Hem refah payı hem ek zam! SSK ve Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Başkan Erdoğan emekli ve memurlarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Seçimden sonra, yeni Meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek bir güzel haberi inşallah milletimizle paylaşacağız.

Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız."

Emekli zammı 2023 Temmuz hesaplama tablosu: Hem refah payı hem ek zam! SSK ve Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

TÜRKİYE SOSYAL DEVLET ANLAYIŞINI GÜÇLENDİRİYOR

Yeni dönemde sosyal devlet anlayışının daha da güçlendirilmesi talimatını veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonun sabit gelirliler üzerindeki tahribatının ortadan kaldırılması düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesini istedi. İlk düzenlemeler en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri için oldu.

Emekli zammı 2023 Temmuz hesaplama tablosu: Hem refah payı hem ek zam! SSK ve Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2023'TE YÜZDE 114 ARTTI

Ocak öncesi 3.500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı, yıl başında 5.500 TL'ye ardından geçtiğimiz günlerde yapılan düzeltmeyle 7.500 TL'ye yükseldi. En düşük emekli maaşındaki artış enflasyon rakamlarının çok üzerinde yüzde 114'ü aşmış oldu. Bunun yanında AK Parti döneminde uygulamaya konulan emekli ikramiyesi yüzde 82 artışla 2.000 TL olarak belirlendi ve 15 milyon emekli Ramazan Bayramı öncesi bayram ikramiyesi ve emekli maaşı ödemesini aldı.

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