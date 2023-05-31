Emekli zammı 2023 Temmuz son dakika: Refah payı ve enflasyon ile hesaplanıyor! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli zammı 2023 Temmuz son dakika haberleri ile yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere memur ve emekliler Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki kez zam alıyor. En düşük aylık ödemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Şimdi ise tüm gözler Temmuz maaş zammı için gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı 6 aylık enflasyon verisi baz alınarak hesaplanacak. 4 aylık enflasyon rakamı ile hesaplanan oran için Mayıs ve Haziran verisi bekleniyor. Peki, SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, SSK, Bağkur emekli zammı hesaplama tablosu ve konu ile ilgili son dakika gelişmeleri…