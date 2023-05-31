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Haberler Fotohaber Emekli zammı 2023 Temmuz son dakika: Refah payı ve enflasyon ile hesaplanıyor! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 31.05.2023 11:32 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 11:32

Emekli zammı 2023 Temmuz son dakika: Refah payı ve enflasyon ile hesaplanıyor! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli zammı 2023 Temmuz son dakika haberleri ile yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere memur ve emekliler Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki kez zam alıyor. En düşük aylık ödemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Şimdi ise tüm gözler Temmuz maaş zammı için gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı 6 aylık enflasyon verisi baz alınarak hesaplanacak. 4 aylık enflasyon rakamı ile hesaplanan oran için Mayıs ve Haziran verisi bekleniyor. Peki, SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, SSK, Bağkur emekli zammı hesaplama tablosu ve konu ile ilgili son dakika gelişmeleri…

Emekli zammı 2023 Temmuz son dakika: Refah payı ve enflasyon ile hesaplanıyor! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli zammı 2023 Temmuz son dakika gelişmeleri ile milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılmasının ardından bir müjde de 7 bin 500 ve üzeri maaş alanlar için geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız.'' dedi. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirlenecek olan Temmuz zammı, refah payı eklenerek hesaplanacak. Son enflasyona göre hesaplar hız kazandı. Gözler ise son 2 aylık veride. Peki, SSK Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Emekli maaşı hesaplama tablosu…

Emekli zammı 2023 Temmuz son dakika: Refah payı ve enflasyon ile hesaplanıyor! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 TL OLDU!

Geçtiğimiz aylarda katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emekliye müjdeli haberi vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada 5 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarıldığını duyurmuştu.

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Emekli zammı 2023 Temmuz son dakika: Refah payı ve enflasyon ile hesaplanıyor! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

ZAMLI MAAŞLAR ÖDENDİ!

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye, emekliye bayram ikramiyesinin 2 bin TL'ye çıkarılması ile geçici işçilerin sürekli işçi kadrosuna alınmasını da içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen 1100'er lira 2000 liraya çıkarıldı.

15 milyon emekli Ramazan Bayramı öncesi bayram ikramiyesi ve emekli maaşı ödemesini aldı.

Emekli zammı 2023 Temmuz son dakika: Refah payı ve enflasyon ile hesaplanıyor! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET, MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!

Rekor katılımın gerçekleştiği büyük İstanbul mitinginde açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan çalışan, memur ve emekliye müjdeyi verdi:

Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız. Kamu işçileri için zammını da salı günü açıklayacağız.

Emekli zammı 2023 Temmuz son dakika: Refah payı ve enflasyon ile hesaplanıyor! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI TEMMUZ ZAMMI VE REFAH PAYI İLE ARTACAK

Geçtiğimiz günlerde Memur-Sen Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, peş peşe müjde verdi.

Emekli ve memur maaşları için 2 Bakanlığa talimat verdiğini ifade eden Başkan Erdoğan, enflasyon üzerinde artışlarla alım gücünün artırılacağına işaret etti.

7 bin 500 TL üzerinde maaş alan emekliler için gelirleri artırıcı çalışmalar yapılacağını duyuran Başkan Erdoğan, Temmuz zammının yanı sıra refah payı da verileceğini belirtti.

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