EMEKLİ ZAM HESAPLAMA ROBOTU: En düşük emekli maaşı 13.961 TL hesaplandı! İşte 4A-4B-4C SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Ocak 2023 emekli maaşı hesaplama tablosu

Emekliye zam ve en düşük emekli maaşı için düğmeye basıldı. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Ocak ayında. Özellikle en düşük emekli maaşının çift hanelere çekilmesi beklenirken dikkatler yapılan çalışmalara çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 38, memur ve memur emeklilerine ise yaklaşık yüzde 50 oranında bir artışın gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emekli zammına ilişkin olarak tarih verdi. Peki, Ocak 2024'te emekli maaşları ne kadar olacak? 4A-4B-4C SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Ocak 2024 emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, emekliye 5 puan refah payı ile zam tablosu…