EMEKLİ ZAM HESAPLAMA ROBOTU: En düşük emekli maaşı 13.961 TL hesaplandı! İşte 4A-4B-4C SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Ocak 2023 emekli maaşı hesaplama tablosu

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz haftalarda SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 38, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 50'ye yakın artış yapılacağını söylemişti.

Bakan Işıkhan hafta sonu yaptığı açıklamada ise, "İnşallah yılbaşı itibarıyla da maaşlarda yapılacak iyileştirmelere dair yeniden bir durum değerlendirmesi yaparak gereken adımları atacağız" dedi.