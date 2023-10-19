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Haberler Fotohaber EMEKLİ ZAM HESAPLAMA ROBOTU: En düşük emekli maaşı 13.961 TL hesaplandı! İşte 4A-4B-4C SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Ocak 2023 emekli maaşı hesaplama tablosu
Giriş Tarihi: 19.10.2023 14:00 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 14:00

EMEKLİ ZAM HESAPLAMA ROBOTU: En düşük emekli maaşı 13.961 TL hesaplandı! İşte 4A-4B-4C SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Ocak 2023 emekli maaşı hesaplama tablosu

Emekliye zam ve en düşük emekli maaşı için düğmeye basıldı. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Ocak ayında. Özellikle en düşük emekli maaşının çift hanelere çekilmesi beklenirken dikkatler yapılan çalışmalara çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 38, memur ve memur emeklilerine ise yaklaşık yüzde 50 oranında bir artışın gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emekli zammına ilişkin olarak tarih verdi. Peki, Ocak 2024'te emekli maaşları ne kadar olacak? 4A-4B-4C SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Ocak 2024 emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, emekliye 5 puan refah payı ile zam tablosu…

EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı 13.961 TL’yi görecek! 4A-4B-4C SSK, Bağkur, Emekli Sandığı 2024 emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Ocak ayına çevrildi. Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emeklilerin 3 aylık enflasyon farkına göre alacağı zam oranı 25,11 oldu. 2024 yılında yapılacak emekli zammı için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarını yürütüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilerimizin çektiği sıkıntıları biliyorum. Kabine toplantımızda yaptığımız değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak yeni karar aldık." ifadelerini kullandı. Peki, 4A-4B-4C SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Ocak 2024 emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, 7.500, 8.000, 10.000 TL alanların yeni maaşları…

EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı 13.961 TL’yi görecek! 4A-4B-4C SSK, Bağkur, Emekli Sandığı 2024 emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ ZAMMI VE ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Emekliye zam için yıl başında kapsamlı bir düzenlemenin yapılacağını belirten Başkan Erdoğan, "Emeklilere ödeme Kasım ortasında. Enflasyon farkı ve refah payı düzenlemelerini yılbaşında vereceğiz" diye konuştu.

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EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı 13.961 TL’yi görecek! 4A-4B-4C SSK, Bağkur, Emekli Sandığı 2024 emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Başkan Erdoğan, emeklilerin yaşadığı sıkıntıları bir nebze de olsa hafifletmek için kasım ayının ortasında bir defaya mahsus 5 bin lira ikramiye ödemesi yapmayı kararlaştırdıklarını söyledi. Erdoğan, "Hem çalışanlarımızın hem de emeklilerimizin maaşlarında enflasyon farkı ve refah payını içeren düzenlemeleri yılbaşında ayrıca yapacağız. Emeklilerle ilgili aldığımız kararın tekrar hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı 13.961 TL’yi görecek! 4A-4B-4C SSK, Bağkur, Emekli Sandığı 2024 emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz haftalarda SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 38, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 50'ye yakın artış yapılacağını söylemişti.

Bakan Işıkhan hafta sonu yaptığı açıklamada ise, "İnşallah yılbaşı itibarıyla da maaşlarda yapılacak iyileştirmelere dair yeniden bir durum değerlendirmesi yaparak gereken adımları atacağız" dedi.

EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı 13.961 TL’yi görecek! 4A-4B-4C SSK, Bağkur, Emekli Sandığı 2024 emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

3 AYLIK ENFLASYON %25.11 OLDU
Henüz emekli maaş zammı oranları gündeme gelmedi. Ancak 3 aylık enflasyon %25.11 oranında gerçekleşti. Emekli maaşlarına enflasyonun üzerinde artış yapılması bekleniyor. Bizde sizler için zam oranlarına göre en düşük emekli aylıklarını hesapladık. Sizde en düşük emekli aylıklarına yapılacak zam oranlarına göre Ocak'tan itibaren alınacak yeni maaşlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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