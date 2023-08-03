ENFLASYON ORANI SON DAKİKA: Temmuz ayı enflasyon oranı açıklandı

TÜFE yıllık değişim oranlarına bakıldığında, en az artış gösteren ana grup yüzde 19,31 ile konut oldu. Artışın en yüksek olduğu ana grup, yüzde 82,62 ile lokanta ve oteller oldu. Aylık değişim oranlarında ise temmuz ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 2,67 ile eğitim oldu. Temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup, yüzde 17,75 ile ulaştırma oldu.