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Haberler Fotohaber ENFLASYON ORANI SON DAKİKA: Temmuz ayı enflasyon oranı açıklandı
Giriş Tarihi: 03.08.2023 10:02 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 10:59

ENFLASYON ORANI SON DAKİKA: Temmuz ayı enflasyon oranı açıklandı

Son dakika haberi...Temmuz ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından bugün saatler 10:00'u gösterdiğinde açıklandı. "Enflasyon rakamları açıklandı mı, ne oldu" sorusu böylece yanıt buldu. Buna göre enflasyon oranı Temmuz ayında aylık bazda yüzde 9,49, yıllık bazda ise yüzde 47,83 olarak gerçekleşti.

ENFLASYON ORANI SON DAKİKA: Temmuz ayı enflasyon oranı açıklandı

Son dakika haberleri...Birçok verinin belirlenmesinde etkili olan enflasyon rakamları her ayın ilk haftasında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanıyor. Temmuz ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından bugün saatler 10:00'u gösterdiğinde açıklandı. TÜİK'in TÜFE verilerini paylaşması sonrası 'Enflasyon oranı açıklandı mı, ne oldu' sorusu yanıt buldu. Enflasyon oranı Temmuz ayında aylık bazda yüzde 9,49, yıllık bazda ise yüzde 47,83 olarak gerçekleşti.

ENFLASYON ORANI SON DAKİKA: Temmuz ayı enflasyon oranı açıklandı

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 47,83 OLDU

Enflasyon oranı 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %9,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,45 olarak gerçekleşti.

SON DAKİKA! Temmuz ayı enflasyon oranı açıklandı | Video

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ENFLASYON ORANI SON DAKİKA: Temmuz ayı enflasyon oranı açıklandı

ÜFE, TÜFE'NİN ALTINA GERİLEDİ

Enflasyon oranı (TÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 9,49, yurt içi üretici enflasyon oranı ise (Yİ-ÜFE) yüzde 8,23 artış gösterdi. Yıllık enflasyon oranı tüketici fiyatlarında yüzde 47,83'e, yurt içi üretici fiyatlarında ise yüzde 44,50'ye yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, temmuzda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 57,45, yurt içi üretici fiyatları yüzde 78,51 arttı.

Aylık bazda enflasyon yüzde 9,49, yurt içi üretici enflasyonu ise yüzde 8,23 yükseldi. Enflasyon, temmuzda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 31,14, yurt içi üretici enflasyonu ise yüzde 24,27 arttı.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 47,83, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,50 oldu.

ENFLASYON ORANI SON DAKİKA: Temmuz ayı enflasyon oranı açıklandı

TÜFE yıllık değişim oranlarına bakıldığında, en az artış gösteren ana grup yüzde 19,31 ile konut oldu. Artışın en yüksek olduğu ana grup, yüzde 82,62 ile lokanta ve oteller oldu. Aylık değişim oranlarında ise temmuz ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 2,67 ile eğitim oldu. Temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup, yüzde 17,75 ile ulaştırma oldu.

ENFLASYON ORANI SON DAKİKA: Temmuz ayı enflasyon oranı açıklandı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç enflasyon oranındaki değişim, 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %8,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre %34,66, bir önceki yılın aynı ayına göre %54,32 ve on iki aylık ortalamalara göre %58,08 olarak gerçekleşti.

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