ENFLASYON ORANI SON DAKİKA: Temmuz ayı enflasyon oranı açıklandı

ÜFE, TÜFE'NİN ALTINA GERİLEDİ
Enflasyon oranı (TÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 9,49, yurt içi üretici enflasyon oranı ise (Yİ-ÜFE) yüzde 8,23 artış gösterdi. Yıllık enflasyon oranı tüketici fiyatlarında yüzde 47,83'e, yurt içi üretici fiyatlarında ise yüzde 44,50'ye yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, temmuzda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 57,45, yurt içi üretici fiyatları yüzde 78,51 arttı.
Aylık bazda enflasyon yüzde 9,49, yurt içi üretici enflasyonu ise yüzde 8,23 yükseldi. Enflasyon, temmuzda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 31,14, yurt içi üretici enflasyonu ise yüzde 24,27 arttı.
Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 47,83, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,50 oldu.