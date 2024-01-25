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Haberler Fotohaber KÖK MAAŞ HESAPLAMA 2024 OCAK | Emekli kök maaş nedir, nasıl öğrenilir, nereden hesaplanır?
Giriş Tarihi: 25.01.2024 10:52 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 10:52

KÖK MAAŞ HESAPLAMA 2024 OCAK | Emekli kök maaş nedir, nasıl öğrenilir, nereden hesaplanır?

Emekli zammı son dakika açıklandı. Yüzde 37,57'lik 6 aylık enflasyon zammı üzerinde yapılan iyileştirme ile emekli maaşı zam oranı yüzde 49,25 oldu. Zam kök aylıklara uygulanacak. Bu bağlamda milyonlarca Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklisi kök maaşımı nasıl öğrenirim sorusuna yanıt aramaya başladı. Emekliye ek zam ve 10 bin TL en düşük emekli maaşı Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Yasalaşma süreci devam ederken maaş hesaplamaları hız kazandı. Peki, kök maaş nasıl hesaplanır, nereden öğrenilir? İşte, 2024 Ocak emekli kök maaş hesaplama

KÖK MAAŞ HESAPLAMA 2024 OCAK | Emekli kök maaş nedir, nasıl öğrenilir, nereden hesaplanır?

Kök maaş nedir, ne demek soruları yanıt arıyor. Enflasyon rakamları üzerinde yapılan iyileştirme sonrası emekli zammı yüzde 49,25 oldu. Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklilerinin maaş hesaplama işlemleri hız kazandı. Hesaplama sürecinde kök aylık esas alınacak. Hal böyleyken milyonlarca vatandaş kök maaş hesaplama işlemlerine yöneldi. Öte yandan 4A, 4B, 4C maaş ödeme tarihleri de gündemdeki yerini aldı. Peki; Kök maaşımı nasıl öğrenirim? İşte, maaş hesapları...

KÖK MAAŞ HESAPLAMA 2024 OCAK | Emekli kök maaş nedir, nasıl öğrenilir, nereden hesaplanır?

6 AYLIK ENFLASYONA GÖRE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!

Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç memur ve emekli zam oranı netleşti.

6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 49,25 oldu.

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KÖK MAAŞ HESAPLAMA 2024 OCAK | Emekli kök maaş nedir, nasıl öğrenilir, nereden hesaplanır?

BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİYE EK ZAM MÜJDESİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 16 Ocak 2024 Salı günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası emeklilere müjde vermişti. Başkan Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave yüzde 5 artış yapıldığını açıklamıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emekliyi ilgilendiren ek zam ile ilgili müjdeli haberi duyurdu. Resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Işıkhan, yeni zam oranını açıkladı.

Emeklinin zam oranı yüzde 49,25'e yükseltildi.

KÖK MAAŞ HESAPLAMA 2024 OCAK | Emekli kök maaş nedir, nasıl öğrenilir, nereden hesaplanır?

SSK VE BAĞ-KURLULARIN KÖK MAAŞI NASIL BULUNUR?

Emekli maaşı hesaplama yapmak isteyen bir kişi önce e-Devlet ekranından 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümüne giriş yapacak. Ardından emekli maaşı detay kısmına girerek kök maaşını görüntüleyecek.

Zamlı emekli maaşı hesaplanırken zam oranı ilk olarak kök maaşa uygulanıyor. Ardından yaklaşık yüzde 4'lük bir ek ödeme ekleniyor.

KÖK MAAŞ HESAPLAMA 2024 OCAK | Emekli kök maaş nedir, nasıl öğrenilir, nereden hesaplanır?

SSK'dan emekli olanlar;

e-Devlet'e giriş yapıp arama kısmına 4A Emekli Aylığı yazın ve çıkan ilk bağlantıya tıklayın.

Ardından gelen sayfada "Detay" kısmına tıklayıp açılan pencerede en alt kısımlarda yer alan "5510 Ek 19 Miktarı" yazan yerdeki tutarı 7500 liradan çıkarın. Böylece kök maaş ek ödeme dahil ortaya çıkmış oluyor.

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