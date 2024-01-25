Giriş Tarihi: 25.01.2024 10:52
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
10:52
KÖK MAAŞ HESAPLAMA 2024 OCAK | Emekli kök maaş nedir, nasıl öğrenilir, nereden hesaplanır?
Emekli zammı son dakika açıklandı. Yüzde 37,57'lik 6 aylık enflasyon zammı üzerinde yapılan iyileştirme ile emekli maaşı zam oranı yüzde 49,25 oldu. Zam kök aylıklara uygulanacak. Bu bağlamda milyonlarca Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklisi kök maaşımı nasıl öğrenirim sorusuna yanıt aramaya başladı. Emekliye ek zam ve 10 bin TL en düşük emekli maaşı Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Yasalaşma süreci devam ederken maaş hesaplamaları hız kazandı. Peki, kök maaş nasıl hesaplanır, nereden öğrenilir? İşte, 2024 Ocak emekli kök maaş hesaplama…