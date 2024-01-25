KÖK MAAŞ HESAPLAMA 2024 OCAK | Emekli kök maaş nedir, nasıl öğrenilir, nereden hesaplanır?

6 AYLIK ENFLASYONA GÖRE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!

Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç memur ve emekli zam oranı netleşti.

6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 49,25 oldu.