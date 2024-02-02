SSK, Bağ-Kur 2024 emekli maaş farkları bugün mü, ne zaman yatacak? İşte, 4A 4B emekli maaşı ödeme tarihleri

EMEKLİYE EK ZAM GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

Emekliye refah payı ve 10 bin TL en düşük emekli maaşı düzenlemeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'nun geçti ve torba yasa eklendi. Daha sonra Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaştı. Emekliye ek zam için son bir aşama kaldı. Düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın talimatıyla SGK hazırlıklarını yapıyor. Resmi Gazete sonrası emekli maaş farkı ödemeleri için SGK harekete geçecek.