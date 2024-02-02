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Haberler Fotohaber SSK, Bağ-Kur 2024 emekli maaş farkları bugün mü, ne zaman yatacak? İşte, 4A 4B emekli maaşı ödeme tarihleri
Giriş Tarihi: 02.02.2024 19:58 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 19:58

SSK, Bağ-Kur 2024 emekli maaş farkları bugün mü, ne zaman yatacak? İşte, 4A 4B emekli maaşı ödeme tarihleri

SSK ve Bağkur emeklileri ile memur emeklilerinin zamlarının eşitlenmesi sonrasında gözler zam farklarının ödeneceği tarihe çevrildi. Emeklilerin Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25 oldu. Emekli zammı düzenlemeleri Meclis'ten geçerek yasalaştı. Ek zamdan kaynaklı farkla Resmi Gazete 'de yayınlandıktan sonra ödenecek. Peki; SSK, Bağ-Kur 2024 emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi.

SSK, Bağ-Kur 2024 emekli maaş farkları bugün mü, ne zaman yatacak? İşte, 4A 4B emekli maaşı ödeme tarihleri

Ocak aylıklarını alan emekliler zam farklarının hesaplara yatacağı tarihi bekliyor. Düzenleme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanıp Resmi Gazete'de yayınladıktan sonra hayata geçecek. Peki, emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak, Resmi Gazete'de ne zaman yayınlanacak 2024? İşte, detaylar…

SSK, Bağ-Kur 2024 emekli maaş farkları bugün mü, ne zaman yatacak? İşte, 4A 4B emekli maaşı ödeme tarihleri

EMEKLİYE 49,25 EK ZAM!

Aralık ayı enflasyonu ile birlikte 6 aylık oran yüzde 37,57 olarak ortaya çıktı ve emeklinin refah payı olmadan zam oranı belirlenmiş oldu. Bu noktada gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kabine Toplantısına çevrilmişti. Beklenen açıklama son toplantı ile birlikte geldi.

Başkan Erdoğan, yüzde 5 oranındaki refah payını açıkladı ve emeklinin zam oranı yüzde 42,6 seviyesine çıktı. Ardından yeniden Başkan Erdoğan'ın talimatı ile Bakan Vedat Işıkhan emeklinin zam oranın yüzde 49,25 oranına yükseldiğini açıkladı.

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SSK, Bağ-Kur 2024 emekli maaş farkları bugün mü, ne zaman yatacak? İşte, 4A 4B emekli maaşı ödeme tarihleri

EMEKLİYE EK ZAM MECLİS'TEN GEÇTİ!

Emekliye ek zam ve 10 bin TL en düşük emekli maaşı düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştı. Meclis adımını tamamlayan çalışma son adımı bekliyor. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi beklenen ödemeler gündemdeki yerini koruyor.

SSK, Bağ-Kur 2024 emekli maaş farkları bugün mü, ne zaman yatacak? İşte, 4A 4B emekli maaşı ödeme tarihleri

EMEKLİYE EK ZAM GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

Emekliye refah payı ve 10 bin TL en düşük emekli maaşı düzenlemeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'nun geçti ve torba yasa eklendi. Daha sonra Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaştı. Emekliye ek zam için son bir aşama kaldı. Düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın talimatıyla SGK hazırlıklarını yapıyor. Resmi Gazete sonrası emekli maaş farkı ödemeleri için SGK harekete geçecek.

SSK, Bağ-Kur 2024 emekli maaş farkları bugün mü, ne zaman yatacak? İşte, 4A 4B emekli maaşı ödeme tarihleri

İlk etapta yüzde 37,57 oranında enflasyon artışı eklenmiş maaşlarını alan emekliler için şimdide 11,68 puanlık zam farkları da yatırılacak. Bu arada taban maaş da 7.500 TL'den 10 bin liraya çıkartılmış oldu. Bu rakamın altında kalan tüm emekli aylıkları Hazine desteği ile 10 bin TL'ye tamamlanacak.

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