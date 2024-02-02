Giriş Tarihi: 02.02.2024 19:58
Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
19:58
SSK, Bağ-Kur 2024 emekli maaş farkları bugün mü, ne zaman yatacak? İşte, 4A 4B emekli maaşı ödeme tarihleri
SSK ve Bağkur emeklileri ile memur emeklilerinin zamlarının eşitlenmesi sonrasında gözler zam farklarının ödeneceği tarihe çevrildi. Emeklilerin Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25 oldu. Emekli zammı düzenlemeleri Meclis'ten geçerek yasalaştı. Ek zamdan kaynaklı farkla Resmi Gazete 'de yayınlandıktan sonra ödenecek. Peki; SSK, Bağ-Kur 2024 emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi.