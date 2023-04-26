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Haberler Fotohaber Süre 2 saate düşüyor! Raylı sistemlerde yerli dönemi! Dev açılışı Başkan Erdoğan yapacak
Giriş Tarihi: 26.04.2023 10:05 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 10:12

Süre 2 saate düşüyor! Raylı sistemlerde yerli dönemi! Dev açılışı Başkan Erdoğan yapacak

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ilk yolculuğuna çıkacak. Ankara-Sivas arası 12 saatten 2 saate, Ankara-Yozgat arası da 1 saate indirildi.

Süre 2 saate düşüyor! Raylı sistemlerde yerli dönemi! Dev açılışı Başkan Erdoğan yapacak

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak. Saatte 250 kilometre hıza uygun olarak inşa edilen yüksek hızlı tren hattı ile Ankara- Sivas arasındaki mesafe 603 kilometreden 405 kilometreye, 12 saat olan seyahat süresi de 2 saate inecek. Ankara-Yozgat arasındaki seyahat süresi ise 1 saate düşecek.

Süre 2 saate düşüyor! Raylı sistemlerde yerli dönemi! Dev açılışı Başkan Erdoğan yapacak

8 İSTASYON BULUNACAK

Hat üzerinde Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunacak. Öte yandan, hattın işletmeye alınmasıyla birlikte enerji ve zaman üzerinden yıllık 410 milyon lira tasarruf sağlanacak.

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Süre 2 saate düşüyor! Raylı sistemlerde yerli dönemi! Dev açılışı Başkan Erdoğan yapacak

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERECEK

Törende Başkan Erdoğan'ın Ankara-Sivas YHT'nin bir hafta ücretsiz olacağı müjdesini vermesi de bekleniyor.

Süre 2 saate düşüyor! Raylı sistemlerde yerli dönemi! Dev açılışı Başkan Erdoğan yapacak

HIZLI TREN HAT UZUNLUĞU 2 BİN 228 KİLOMETREYE YÜKSELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara YHT Garı'nda yaptığı açıklamada, ülke adına çok büyük ve önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştürdüklerini dile getirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetleri dönemiyle demir yolunun tekrar öncelikli sektörlerden birisi haline geldiğine işaret eden Karaismailoğlu, "Demir yollarında adeta bir seferberlik ilan ettik ve yepyeni bir dönem başlattık. Demir yolu uzunluğunu, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'mızın tamamlanmasıyla 13 bin 896 kilometreye, hızlı tren hat uzunluğumuzu 2 bin 228 kilometreye yükseltiyoruz" ifadelerini kullandı.

Süre 2 saate düşüyor! Raylı sistemlerde yerli dönemi! Dev açılışı Başkan Erdoğan yapacak

DOĞU-BATI HIZLI DEMİR YOLU KORİDORUNUN ÖNEMLİ BİR PARÇASI

Karaismailoğlu, 405 kilometrelik hattın Edirne'den Kars'a uzanan Doğu-Batı hızlı demir yolu koridorunun önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, hatta Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunduğunu aktardı.

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