Süre 2 saate düşüyor! Raylı sistemlerde yerli dönemi! Dev açılışı Başkan Erdoğan yapacak

HIZLI TREN HAT UZUNLUĞU 2 BİN 228 KİLOMETREYE YÜKSELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara YHT Garı'nda yaptığı açıklamada, ülke adına çok büyük ve önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştürdüklerini dile getirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetleri dönemiyle demir yolunun tekrar öncelikli sektörlerden birisi haline geldiğine işaret eden Karaismailoğlu, "Demir yollarında adeta bir seferberlik ilan ettik ve yepyeni bir dönem başlattık. Demir yolu uzunluğunu, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'mızın tamamlanmasıyla 13 bin 896 kilometreye, hızlı tren hat uzunluğumuzu 2 bin 228 kilometreye yükseltiyoruz" ifadelerini kullandı.