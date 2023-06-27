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Haberler Fotohaber ALTIN FİYATLARI CANLI VE GÜNCEL RAKAMLAR 12 HAZİRAN 2023: Yükseliş sürüyor! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 27.06.2023 09:33 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 09:33

ALTIN FİYATLARI CANLI VE GÜNCEL RAKAMLAR 12 HAZİRAN 2023: Yükseliş sürüyor! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları canlı takip ekranı Kurban Bayramı arifesinde de ziyaret ediliyor. Dünyada yaşanan gelişmeler, dolar kuru, ons değerindeki hareketlilik nedeniyle altın gram fiyatı dalgalı seyir izlemeye devam ediyor. Altın piyasasındaki son durum gelişmeleri yakından takip ediyor. Yukarı yönlü hareketini sürdüren gram altın fiyatı, anlık rakamlara göre saat 08.49 itibarıyla 1.611,90 TL alış ve 1.612,25 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. Yatırımcılar ve hediye olarak altın almak isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar? İşte, 27 Haziran 2023 Salı anlık ve canlı altın fiyatları son dakika gelişmeleri..

Altın fiyatları canlı takip ekranı: 27 Haziran 2023 Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu sorusu 27 Haziran 2023 Salı günü için araştırılmaya başlandı. İyi bir yatırım aracı olarak kabul edilen altın fiyatları hem gün içerisinde hem de haftalık bazda hareketli grafik çizmeye devam ediyor. Bu durum da alış satış değerleri üzerinde etkili oluyor. Yatırımcılar ve piyasayı yakından takip edenler ''Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?'' sorusuna yanıt arıyor. Kapalıçarşı'dan gelen anlık rakamlara göre; gram altın bugün saat 08.49 itibarıyla 1.612,25 liradan, cumhuriyet altını ise 10.849,00 liradan işlem görüyor. İşte 27 Haziran 2023 Salı güncel altın fiyatları canlı takip ekranı.

Altın fiyatları canlı takip ekranı: 27 Haziran 2023 Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

27 HAZİRAN 2023 ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İşte en güncel rakamlar ile verileri anlık olarak takip edebileceğiniz altın fiyatları canlı takip ekranı;

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Altın fiyatları canlı takip ekranı: 27 Haziran 2023 Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.611,90

Gram altın satış: 1.612,25

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Altın fiyatları canlı takip ekranı: 27 Haziran 2023 Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.581,00

Çeyrek altın satış: 2.673,00

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Altın fiyatları canlı takip ekranı: 27 Haziran 2023 Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.146,00

Yarım altın satış: 5.346,00

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