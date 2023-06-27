ALTIN FİYATLARI CANLI VE GÜNCEL RAKAMLAR 12 HAZİRAN 2023: Yükseliş sürüyor! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları canlı takip ekranı Kurban Bayramı arifesinde de ziyaret ediliyor. Dünyada yaşanan gelişmeler, dolar kuru, ons değerindeki hareketlilik nedeniyle altın gram fiyatı dalgalı seyir izlemeye devam ediyor. Altın piyasasındaki son durum gelişmeleri yakından takip ediyor. Yukarı yönlü hareketini sürdüren gram altın fiyatı, anlık rakamlara göre saat 08.49 itibarıyla 1.611,90 TL alış ve 1.612,25 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. Yatırımcılar ve hediye olarak altın almak isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar? İşte, 27 Haziran 2023 Salı anlık ve canlı altın fiyatları son dakika gelişmeleri..