ALTIN FİYATLARI CANLI VE GÜNCEL RAKAMLAR 12 HAZİRAN 2023: Yükseliş sürüyor! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu sorusu 27 Haziran 2023 Salı günü için araştırılmaya başlandı. İyi bir yatırım aracı olarak kabul edilen altın fiyatları hem gün içerisinde hem de haftalık bazda hareketli grafik çizmeye devam ediyor. Bu durum da alış satış değerleri üzerinde etkili oluyor. Yatırımcılar ve piyasayı yakından takip edenler ''Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?'' sorusuna yanıt arıyor. Kapalıçarşı'dan gelen anlık rakamlara göre; gram altın bugün saat 08.49 itibarıyla 1.612,25 liradan, cumhuriyet altını ise 10.849,00 liradan işlem görüyor. İşte 27 Haziran 2023 Salı güncel altın fiyatları canlı takip ekranı.