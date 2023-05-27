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Haberler Fotohaber Bursa Gürsu seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Bursa Gürsu seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 11:47 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 11:50

Bursa Gürsu seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Bursa Gürsu seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Bursa Gürsu'da vatandaşlar seçim sonuçlarını sabah.com.tr'nin seçim ekranından takip edecek. Peki, Bursa Gürsu seçim sonuçları ile Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları nasıl? Anlık, canlı ve güvenilir verilerin paylaşıldığı ekranımız, YSK'nın "veriler paylaşılabilir" açıklamasının ardından açılacak. Bu kapsamda Bursa Gürsu'da yaşayan vatandaşlar özellikle bu bölgedeki sandıklardan 2. Turda çıkacak sonuçları merak ediyor. İşte 2023 Bursa Gürsu 2. Tur seçim sonuçları ve anlık oy oranları…

Bursa Gürsu seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Bursa Gürsu seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranları ile öne çıkan bir başlık da Bursa Gürsu seçim sonuçları oluyor. İl il canlı, anlık ve güvenilir verileri sabah.com.tr olarak 2. Turda da sizlerle paylaşmaya devam ediyor olacağız. "Bursa Gürsu Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları nasıl?" soruları bu kapsamda haberimizde yer alan linkte yanıt bulacak. İşte Bursa Gürsu 2. Tur seçim sonuçları…

Bursa Gürsu seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Bursa Gürsu seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

BURSA GÜRSU SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Mayıs günü saat 08.00 ile 17.00 arasında tamamlanan oy verme işlemleri ardından saat 18.00 itibarıyla YSK verileri adım adım paylaşılıyor.

(Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.)

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Bursa Gürsu seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilde adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Bursa Gürsu seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Bursa Gürsu seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE BURSA GEMLİK'TE EN ÇOK OYU KİM ALDI?

Ak Parti Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

CHP Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

MHP Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

İyi Parti Seçim Sonuçları İçin Tıklayını

RECEP TAYYİP ERDOĞAN %65.23
KEMAL KILIÇDAROĞLU %26.69
SİNAN OĞAN %7.7
MUHARREM İNCE %0.4

Bursa Gürsu seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Bursa Gürsu seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. Turunda sonuçlar; sandıklar açıldıktan sonra netleşecek.
2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Yurt içinde oy kullanma işlemi saat 08.00'de başlayacak 17.00'de sona erecek. Oy kullanma işleminin sona ermesiyle sandıklar kapanacak ve sayım işlemine geçilecek.

Bursa Gürsu seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Bursa Gürsu seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.
Diğer adaylardan Muharrem İnce yurt içinde 216 bin 470, yurt dışında 15 bin 759, gümrüklerde 3 bin 554 oy alarak toplam 235 bin 783 oy ile geçerli oyların yüzde 0, 43'üne ulaştı.

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