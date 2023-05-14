Hakkari seçim sonuçları 2023: YSK verileri ile Hakkari Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Giriş Tarihi: 14.05.2023 15:40 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 15:40

Hakkari seçim sonuçları 2023 verileri 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekillerini belirlemek için sandık başına gidenlerin gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı araştırılıyor. Hangi adayın kazandığını merak eden şehrin sakinleri "2023 Seçim sonucu ile Hakkari'de seçimi kim kazandı?" sorusuna yanıt arıyor. 14 Mayıs Genel Seçimleri sonrası Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili listeleri YSK tarafından açıklanır açıklanmaz sabah.com.tr'de olacak. Peki, 2023 Hakkari seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı? İşte, Hakkari Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları…