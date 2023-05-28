İstanbul seçim sonuçları 2023 (1. 2. 3. Bölge) | YSK canlı İstanbul Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları oy oranları ile kim önde, hangi aday kazandı?

Son dakika İstanbul seçim sonuçları 2023 YSK verileri ile takip ediliyor. İkinci tura giden genel seçim Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy sonuçları ile takip ediliyor. 13. Cumhurbaşkanı net seçim sonucu ardından belirlenecek. Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası ilçeleri 1. Bölge, 2. Bölge ve 3. Bölge olmak üzere üç alanda araştırılmaya başladı. 28 Mayıs İstanbul 2. Tur seçim sonuçları son durum en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Türkiye'nin en kalabalık şehri Megakentte heyecan dorukta. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları oy oranları güncel verilerle araştırılıyor. Peki, seçimi kim kazandı? İşte, İstanbul seçim sonuçları canlı oy oranı…