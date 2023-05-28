İstanbul seçim sonuçları 2023 (1. 2. 3. Bölge) | YSK canlı İstanbul Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları oy oranları ile kim önde, hangi aday kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE İSTANBUL'DA EN ÇOK OYU KİM ALDI?

Seçimi kim kazandı sorusunda en etkili iller arasında yer alan İstanbul'da 14 Mayıs ilk tur seçimlerinde iki aday birbirine oldukça yakın oy oranlarının sahibi oldu. Öte yandan diğer iki adayın seçmeni de bu kez iki seçenekten yana oyunu kullanacak.

İşte, ilk tur sonuçları:

Kemal Kılıçdaroğlu 4,928,772 oy sayısı ile %48.56 oy oranına ulaştı. Recep Tayyip Erdoğan ise 4,738,680 oyla %46.68 oranıyla ilk turu tamamladı. Sinan Oğan 457,564 oyla %4,51; adaylıktan çekilen Muharrem İnce 25,699 oyla %0.25 alarak seçimin sonuna geldi.