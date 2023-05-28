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Haberler Fotohaber İstanbul seçim sonuçları 2023 (1. 2. 3. Bölge) | YSK canlı İstanbul Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları oy oranları ile kim önde, hangi aday kazandı?
Giriş Tarihi: 28.05.2023 18:57 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 18:57

İstanbul seçim sonuçları 2023 (1. 2. 3. Bölge) | YSK canlı İstanbul Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları oy oranları ile kim önde, hangi aday kazandı?

Son dakika İstanbul seçim sonuçları 2023 YSK verileri ile takip ediliyor. İkinci tura giden genel seçim Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy sonuçları ile takip ediliyor. 13. Cumhurbaşkanı net seçim sonucu ardından belirlenecek. Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası ilçeleri 1. Bölge, 2. Bölge ve 3. Bölge olmak üzere üç alanda araştırılmaya başladı. 28 Mayıs İstanbul 2. Tur seçim sonuçları son durum en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Türkiye'nin en kalabalık şehri Megakentte heyecan dorukta. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları oy oranları güncel verilerle araştırılıyor. Peki, seçimi kim kazandı? İşte, İstanbul seçim sonuçları canlı oy oranı…

İstanbul seçim sonuçları 2023 1. 2. 3. Bölge | YSK canlı İstanbul Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları oy oranları ile kim önde, hangi aday kazandı?

İstanbul seçim sonuçları son dakika Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından aktarılan açılan sandık oranı ile birlikte değerlendiriliyor. Adayların oy sonuçları anbean sabah.com.tr üzerinden takip ediliyor. Recep Tayyip Erdoğan, Kamal Kılıçdaroğlu oy oranları güncel verilerle gündemde. İstanbul Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 Pazar günü sandığa giden seçmen tarafından araştırılıyor. Oy sayımı başladı. 2. Tur seçim sonuçları tüm sandıkların tamamlanmasıyla netleşecek. Peki, İstanbul seçim sonuçları 2023 son durum nasıl, kim kazandı? İşte, canlı seçim sonucu

İstanbul seçim sonuçları 2023 1. 2. 3. Bölge | YSK canlı İstanbul Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları oy oranları ile kim önde, hangi aday kazandı?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI 2. TUR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Mayıs 2023 Pazar günü seçmen yeniden sandık başındaydı. Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 18.00 itibarıyla ilk veriler paylaşılıyor. Yayın yasağını kaldırması ardından kamuoyu sonuçları takip ediyor.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak yurtdışı ve yurtiçinde; il ve ilçelerde adayların oy oranları verisine ulaşabilirsiniz.

İstanbul seçim sonuçları 2023 linkine tıklayarak son dakika Cumhurbaşkanlığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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İstanbul seçim sonuçları 2023 1. 2. 3. Bölge | YSK canlı İstanbul Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları oy oranları ile kim önde, hangi aday kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE İSTANBUL'DA EN ÇOK OYU KİM ALDI?

Seçimi kim kazandı sorusunda en etkili iller arasında yer alan İstanbul'da 14 Mayıs ilk tur seçimlerinde iki aday birbirine oldukça yakın oy oranlarının sahibi oldu. Öte yandan diğer iki adayın seçmeni de bu kez iki seçenekten yana oyunu kullanacak.

İşte, ilk tur sonuçları:

Kemal Kılıçdaroğlu 4,928,772 oy sayısı ile %48.56 oy oranına ulaştı. Recep Tayyip Erdoğan ise 4,738,680 oyla %46.68 oranıyla ilk turu tamamladı. Sinan Oğan 457,564 oyla %4,51; adaylıktan çekilen Muharrem İnce 25,699 oyla %0.25 alarak seçimin sonuna geldi.

İstanbul seçim sonuçları 2023 1. 2. 3. Bölge | YSK canlı İstanbul Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları oy oranları ile kim önde, hangi aday kazandı?

İLÇE İLÇE İSTANBUL SEÇİM BÖLGELERİ

İstanbul 1. Bölge:

Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar.

İstanbul 2. Bölge:

Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu

İstanbul 3. Bölge:

Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece ve Silivri.

İstanbul seçim sonuçları 2023 1. 2. 3. Bölge | YSK canlı İstanbul Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları oy oranları ile kim önde, hangi aday kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE İSTANBUL'DA PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

Genel Seçim kapsamında 28. Dönem milletvekilleri için sandığa giden seçmen İstanbul'da Cumhur İttifakı yönünde karar kıldı. Yüzde 46.37 oy oranına ulaşan Cumhur İttifakı 48 milletvekili çıkardı. Öte yandan Meclis'te yüzde 36.4 oranla Millet İttifakı'nın 39 milletvekili bulunacak.

İlk turda partilerin oy oranları ise şöyle:

Ak Parti: %36.06

CHP: %38.33

Yeşil Sol Parti: %8.19

İYİ Parti: %8.07

MHP: %6.24

Yeniden Refah: %3.25

Memleket Partisi: %1

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