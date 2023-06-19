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Haberler Fotohaber Lise tercihleri ne zaman başlıyor 2023, ayın kaçında? MEB LGS tercihleri nasıl yapılır, kılavuzu yayımlandı mı? İşte lise tercih tarihleri 2023 ve tercih ekranı
Giriş Tarihi: 19.06.2023 11:20 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 11:20

Lise tercihleri ne zaman başlıyor 2023, ayın kaçında? MEB LGS tercihleri nasıl yapılır, kılavuzu yayımlandı mı? İşte lise tercih tarihleri 2023 ve tercih ekranı

Lise tercihleri ne zaman başlıyor, ayın kaçında soruları yanıt arıyor. 4 Haziran 2023 tarihinde merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasına çok az bir süre kaldı. Eokul üzerinden alınacak lise tercihleri için adaylar, "LGS tercihleri nasıl yapılır, nereden?" sorularına yanıt arıyor. Sonuçlar açıklanmasıyla birlikte LGS tercih kılavuzu 2023 yayımlanacak ve lise tercih tarihleri belli olacak. E okul MEB üzerinden veya herhangi bir ortaokul müdürlüklerinden yapılabilen tercihlere dair ayrıntılı bilgiler çok yakında gelecek. Peki, LGS tercih ne zaman, nasıl yapılır? İşte lise tercihleri ne zaman 2023 sorusunun cevabı

Lise tercihleri ne zaman başlıyor 2023, ayın kaçında? MEB LGS tercihleri nasıl yapılır, kılavuzu yayımlandı mı? İşte lise tercih tarihleri 2023 ve tercih ekranı

Lise tercihleri ne zaman ve nasıl yapılır soruları gündemdeki yerini aldı. Lise sınavı sonuçlarının açıklanmasına az bir süre kala adaylar ve ebeveynleri büyük bir heyecan içinde LGS tercih kılavuzu 2023'ün açıklanmasını bekliyor. LGS tercihleri, geçen sene 4 Temmuzda başlayıp 20 Temmuz tarihinde sona ermişti. Öğrenciler 3 grupta lise tercihlerini yapabilirken, LGS'ye girmeyenler iki farklı puan türüyle tercih yapabilmekte. Peki, lise tercih ne zaman 2023? LGS tercih ne zaman başlıyor 2023? İşte konu hakkında detaylar

Lise tercihleri ne zaman başlıyor 2023, ayın kaçında? MEB LGS tercihleri nasıl yapılır, kılavuzu yayımlandı mı? İşte lise tercih tarihleri 2023 ve tercih ekranı

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları için tercihler geçtiğimiz sene 4 Temmuz'da başlamıştı. Tercihler 20 Temmuz tarihinde sona ermişti. 2023 yılı LGS tercih tarihleri hakkında henüz MEB'den resmi bir tarih açıklaması gelmedi. Konuyla ilgili yeni gelişmeler geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz. LGS tercihleri e-OKul üzerinden alınacak.

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Lise tercihleri ne zaman başlıyor 2023, ayın kaçında? MEB LGS tercihleri nasıl yapılır, kılavuzu yayımlandı mı? İşte lise tercih tarihleri 2023 ve tercih ekranı

LGS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Lise tercihleri ne zaman başlıyor 2023, ayın kaçında? MEB LGS tercihleri nasıl yapılır, kılavuzu yayımlandı mı? İşte lise tercih tarihleri 2023 ve tercih ekranı

LGS TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul müdürlüklerinden yapılabilecek olup, tercihlerin ortaokul müdürlüklerince onaylatılması gerekmektedir.

Lise tercihleri ne zaman başlıyor 2023, ayın kaçında? MEB LGS tercihleri nasıl yapılır, kılavuzu yayımlandı mı? İşte lise tercih tarihleri 2023 ve tercih ekranı

LGS'YE GİRMEYENLER TERCİH YAPABİLECEK Mİ?

LGS puanıyla öğrenciler sınavla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapılabiliyor.

LGS'ye girmeyenler Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 grupta tercih yapabilecektir.

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