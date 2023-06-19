Giriş Tarihi: 19.06.2023 11:20 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 11:20

Lise tercihleri ne zaman başlıyor 2023, ayın kaçında? MEB LGS tercihleri nasıl yapılır, kılavuzu yayımlandı mı? İşte lise tercih tarihleri 2023 ve tercih ekranı

Lise tercihleri ne zaman başlıyor, ayın kaçında soruları yanıt arıyor. 4 Haziran 2023 tarihinde merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasına çok az bir süre kaldı. Eokul üzerinden alınacak lise tercihleri için adaylar, "LGS tercihleri nasıl yapılır, nereden?" sorularına yanıt arıyor. Sonuçlar açıklanmasıyla birlikte LGS tercih kılavuzu 2023 yayımlanacak ve lise tercih tarihleri belli olacak. E okul MEB üzerinden veya herhangi bir ortaokul müdürlüklerinden yapılabilen tercihlere dair ayrıntılı bilgiler çok yakında gelecek. Peki, LGS tercih ne zaman, nasıl yapılır? İşte lise tercihleri ne zaman 2023 sorusunun cevabı