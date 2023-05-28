Yurtdışı seçim sonuçları 2023 canlı ve anlık veriler! 28 Mayıs yurtdışı oyları sayılmayı bekliyor: 2. tur yurtdışı seçim sonuçları Almanya, Fransa, Hollanda oy oranları

Yurtdışı seçim sonuçları ülke ülke araştırılmaya başladı. 28 Mayıs öncesi kullanılan yurtdışı oyları bugün sayılan sandıklar arasında olacak. Oy kullananların sayısı 1 milyon 895 bin 430 kişiye ulaşırken özellikle ABD, Almanya, Azerbaycan, Belçika, Hollanda, Fransa gibi vatandaşların yoğunlukta olduğu ülkelerde heyecan dorukta. İkinci Tur Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi ilk turda Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları araştırılıyor. Oy sonuçları adayların oy oranları ile birlikte takip ediliyor. Peki, yurtdışında seçimi kim kazandı, kim önde? İşte, 2. Tur yurtdışı seçim sonuçları 2023 canlı