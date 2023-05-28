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Haberler Fotohaber Yurtdışı seçim sonuçları 2023 canlı ve anlık veriler! 28 Mayıs yurtdışı oyları sayılmayı bekliyor: 2. tur yurtdışı seçim sonuçları Almanya, Fransa, Hollanda oy oranları
Giriş Tarihi: 28.05.2023 15:43 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 15:43

Yurtdışı seçim sonuçları 2023 canlı ve anlık veriler! 28 Mayıs yurtdışı oyları sayılmayı bekliyor: 2. tur yurtdışı seçim sonuçları Almanya, Fransa, Hollanda oy oranları

Yurtdışı seçim sonuçları ülke ülke araştırılmaya başladı. 28 Mayıs öncesi kullanılan yurtdışı oyları bugün sayılan sandıklar arasında olacak. Oy kullananların sayısı 1 milyon 895 bin 430 kişiye ulaşırken özellikle ABD, Almanya, Azerbaycan, Belçika, Hollanda, Fransa gibi vatandaşların yoğunlukta olduğu ülkelerde heyecan dorukta. İkinci Tur Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi ilk turda Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları araştırılıyor. Oy sonuçları adayların oy oranları ile birlikte takip ediliyor. Peki, yurtdışında seçimi kim kazandı, kim önde? İşte, 2. Tur yurtdışı seçim sonuçları 2023 canlı

Yurtdışı seçim sonuçları 2023 canlı ve anlık veriler! 28 Mayıs yurtdışı oyları sayılmayı bekliyor: 2. tur yurtdışı seçim sonuçları Almanya, Fransa, Hollanda oy oranları

Yurtdışı seçim sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu soruları gündemdeki yerini aldı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ancak farklı ülkelerde yaşayanlar 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu kullandı. Ülke ülke Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy sonuçları YSK verileri ile araştırılıyor. İlk turun galibi Cumhur İttifakı olmuştu. Yurtdışı oyları 2.tur seçim sonuçları son dakika takip edilmeye başladı. İşte, yurtdışı seçim sonuçları 2023 son durum…

Yurtdışı seçim sonuçları 2023 canlı ve anlık veriler! 28 Mayıs yurtdışı oyları sayılmayı bekliyor: 2. tur yurtdışı seçim sonuçları Almanya, Fransa, Hollanda oy oranları

YURTDIŞI OYLARI KULLANILDI!

Yurtdışında oy verme işlemleri tamamlandı. 28 Mayıs günü 2. tur için sandığa giden seçmen, yurtdışındaki oylar da araştırıyor. Gümrük kapılarında oy kullanma süresi 17.00'ye kadar devam ediyor.

1 milyon 895 bin 430 oyunu 13. Cumhurbaşkanı için belirledi.

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Yurtdışı seçim sonuçları 2023 canlı ve anlık veriler! 28 Mayıs yurtdışı oyları sayılmayı bekliyor: 2. tur yurtdışı seçim sonuçları Almanya, Fransa, Hollanda oy oranları

YURTDIŞINDA SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi yurtiçi ve yurtdışında vatandaşların katılımıyla gerçekleşiyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verileri ve başkan Ahmet Yener'in açıklamaları ile takip edilen süreçte oylar araştırılıyor:

Yurtdışı seçim sonuçları 2023 linkine tıklayarak ülke ülke adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Yurtdışı seçim sonuçları 2023 canlı ve anlık veriler! 28 Mayıs yurtdışı oyları sayılmayı bekliyor: 2. tur yurtdışı seçim sonuçları Almanya, Fransa, Hollanda oy oranları

YURTDIŞI 2.TUR SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Mayıs günü saat 08.00 ile 17.00 arasında oy kullanan yurtiçi seçmeninin oy verme işlemlerini tamamlaması ardından oy sayımı başlayacak. İlk veriler saat 18.00 itibarıyla YSK tarafından paylaşılmaya başlıyor.

Yayın yasağının kaldırılması ardından Yüksek Seçim Kurulu, yurtiçi ve yurtdışı oylarını açılan sandık oranı ile birlikte yayın organları ile paylaşacak.

Yurtdışı seçim sonuçları 2023 canlı ve anlık veriler! 28 Mayıs yurtdışı oyları sayılmayı bekliyor: 2. tur yurtdışı seçim sonuçları Almanya, Fransa, Hollanda oy oranları

2018 YURTDIŞI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Oy kullanılan tüm ülkelerden alınan verilere göre yurtdışı seçmeninin 2018 verileri:

Recep Tayyip Erdoğan: %60.24

Muharrem İnce: %24.53

Selahattin Demirtaş: %11.71

Meral Akşener: %2.75

Temel Karamollaoğlu: %0.58

Doğu Perinçek: %0.19

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