Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Doğalgaz yardımı başvuru ekranı e-devlet: 2023 Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kimler alabilir, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 19.12.2023 09:23 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 09:23

Doğalgaz yardımı başvuru ekranı e-devlet: 2023 Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kimler alabilir, ne zaman yatacak?

Kış dönemi doğalgaz yardımı başvuruları alınıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi hanelere verilen doğal gaz tüketim desteği tutarı artırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde ihtiyaç sahiplerine 1500-3500 TL ödeme yapılacağını açıkladı. Dondurucu soğukların kendini hissettirmesiyle beraber destekten yararlanmak isteyen vatandaşlar "Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kimler alabilir, ne zaman yatacak?" sorularına yanıt arıyor. Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleşiyor. İşte, Kış dönemi doğalgaz yardımı başvuru ekranı e-Devlet ve sürece ilişkin detaylı bilgiler.

Doğalgaz yardımı başvuru ekranı e-devlet: 2023 Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kimler alabilir, ne zaman yatacak?

Doğalgaz yardımı başvuru ekranı e-devlet üzerinden erişime açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan fatura desteği şartları ve detayları da bu kapsamda araştırılıyor. Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni döneme ait doğal gaz tüketim desteği ödemelerinin 1500-3500 TL'ye çıkarıldığını açıklamıştı. Şimdi ihtiyaç sahibi vatandaşlar, ''Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kimler alabilir?'' sorularına yanıt arıyor. Ödemeler 8 ay boyunca kış dönemine gelen aylarda yapılacak olup hak sahiplerinin faturalarını PTT'ye ibraz etmesi gerekiyor. Peki; Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ne zaman yatacak? İşte detaylar.

Doğalgaz yardımı başvuru ekranı e-devlet: 2023 Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kimler alabilir, ne zaman yatacak?

DOĞALGAZ DESTEĞİ ARTIRILDI!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen doğalgaz tüketim desteği tutarı artırıldı.

Konu ile ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Doğalgaz yardımı başvuru ekranı e-devlet: 2023 Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kimler alabilir, ne zaman yatacak?

DOĞALGAZ YARDIMI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihtiyaç sahiplerine yönelik 900-2 bin 500 TL olarak ödenen doğal gaz desteğinin 1500-3 bin 500 liraya yükseltildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğalgaz desteğine ilişkin yaptığı açıklamada "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik doğal gaz tüketim desteğini düzenli sosyal yardım programlarımıza dâhil ettik.

Yıllık 900 ila 2 bin 500 lira arasında olan toplam 8 aylık ödeme miktarını 1.500 ila 3 bin 500 liraya yükselttik." ifadelerini kullandı.

Doğalgaz yardımı başvuru ekranı e-devlet: 2023 Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kimler alabilir, ne zaman yatacak?

BAKANLIKTAN "DOĞAL GAZ DESTEĞİ" AÇIKLAMASI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı yeni doğal gaz düzenlemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Doğal gaz desteklerinde daha önce hane başına yıllık 900 ila 2 bin 500 lira tahsisat yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni doğal gaz düzenlememizle birlikte vatandaşlarımıza tahsis edeceğimiz yıllık tutarı 1500 ila 3 bin 500 lira arasına çıkardık. Bu kapsamda, ödemelerimizi 8 ay boyunca kış dönemine gelen aylarda ödeme yapmak üzere düzenli hale getirdik. Böylelikle vatandaşlarımıza sunduğumuz doğal gaz desteğini aylık 112 ila 312 liradan aylık 188 lira ila 438 liraya yükseltiyoruz."

Doğalgaz yardımı başvuru ekranı e-devlet: 2023 Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kimler alabilir, ne zaman yatacak?

DOĞALGAZ DESTEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Bakanlık, 3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğal gaz desteğinde bulunuyor.

Bu yılın son 3 ve yeni yılın ilk 3 ayı olmak üzere 6 aylık zaman dilimde ödenen doğal gaz desteği kapsamında, yılın son 3 ayı için planlanan ödemeler ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılması bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

SON DAKİKA