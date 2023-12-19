Doğalgaz yardımı başvuru ekranı e-devlet: 2023 Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kimler alabilir, ne zaman yatacak?

Kış dönemi doğalgaz yardımı başvuruları alınıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi hanelere verilen doğal gaz tüketim desteği tutarı artırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde ihtiyaç sahiplerine 1500-3500 TL ödeme yapılacağını açıkladı. Dondurucu soğukların kendini hissettirmesiyle beraber destekten yararlanmak isteyen vatandaşlar "Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kimler alabilir, ne zaman yatacak?" sorularına yanıt arıyor. Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleşiyor. İşte, Kış dönemi doğalgaz yardımı başvuru ekranı e-Devlet ve sürece ilişkin detaylı bilgiler.