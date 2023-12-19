Doğalgaz yardımı başvuru ekranı e-devlet: 2023 Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kimler alabilir, ne zaman yatacak?

Doğalgaz yardımı başvuru ekranı e-devlet üzerinden erişime açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan fatura desteği şartları ve detayları da bu kapsamda araştırılıyor. Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni döneme ait doğal gaz tüketim desteği ödemelerinin 1500-3500 TL'ye çıkarıldığını açıklamıştı. Şimdi ihtiyaç sahibi vatandaşlar, ''Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kimler alabilir?'' sorularına yanıt arıyor. Ödemeler 8 ay boyunca kış dönemine gelen aylarda yapılacak olup hak sahiplerinin faturalarını PTT'ye ibraz etmesi gerekiyor. Peki; Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ne zaman yatacak? İşte detaylar.