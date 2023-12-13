Doğalgaz yardımı desteği başvuru ekranı e-Devlet: 1500-3500 TL Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimlere verilecek, ne zaman yatacak?

Doğalgaz desteği yardımı başvuruları kış dönemi için başlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan fatura yardımı binlerce haneye ilaç gibi geliyor. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yeni döneme ait ödemelerin artırıldığını açıklamıştı. Havaların soğumaya başlamasıyla beraber destekten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlar "Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimlere verilecek, ne zaman yatacak?" sorularına yanıt arıyor. Ödemeler yıllık bazda 1500-3500 TL aralığında gerçekleşiyor. İşte e-Devlet ile Doğalgaz yardımı başvuru sürecine dair detaylar.