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Haberler Fotohaber Doğalgaz yardımı desteği başvuru ekranı e-Devlet: 1500-3500 TL Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimlere verilecek, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 13.12.2023 11:50 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 11:51

Doğalgaz yardımı desteği başvuru ekranı e-Devlet: 1500-3500 TL Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimlere verilecek, ne zaman yatacak?

Doğalgaz desteği yardımı başvuruları kış dönemi için başlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan fatura yardımı binlerce haneye ilaç gibi geliyor. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yeni döneme ait ödemelerin artırıldığını açıklamıştı. Havaların soğumaya başlamasıyla beraber destekten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlar "Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimlere verilecek, ne zaman yatacak?" sorularına yanıt arıyor. Ödemeler yıllık bazda 1500-3500 TL aralığında gerçekleşiyor. İşte e-Devlet ile Doğalgaz yardımı başvuru sürecine dair detaylar.

Doğalgaz yardımı desteği başvuru ekranı e-Devlet: 1500-3500 TL Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimlere verilecek, ne zaman yatacak?

Kara kışın yurt genelinde kendini hissettirmesiyle beraber ihtiyaç sahibi binlerce vatandaş doğalgaz yardımı fatura desteği başvuru ekranı, şartları ve detaylarını araştırmaya başladı. Bu yıl da vatandaşlara destek yapılacağı müjdesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelmişti. Başkan Erdoğani ödemelerin de artırıldığını duyurmuştu. Bu noktada ise "Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimlere verilecek, ne zaman yatacak?" soruları yanıt arıyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Peki, Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte detaylar.

Doğalgaz yardımı desteği başvuru ekranı e-Devlet: 1500-3500 TL Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimlere verilecek, ne zaman yatacak?

DOĞALGAZ DESTEĞİ ARTIRILDI!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen doğalgaz tüketim desteği tutarı artırıldı.

Konu ile ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

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Doğalgaz yardımı desteği başvuru ekranı e-Devlet: 1500-3500 TL Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimlere verilecek, ne zaman yatacak?

DOĞALGAZ YARDIMI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihtiyaç sahiplerine yönelik 900-2 bin 500 TL olarak ödenen doğal gaz desteğinin 1500-3 bin 500 liraya yükseltildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğalgaz desteğine ilişkin yaptığı açıklamada "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik doğal gaz tüketim desteğini düzenli sosyal yardım programlarımıza dâhil ettik.

Yıllık 900 ila 2 bin 500 lira arasında olan toplam 8 aylık ödeme miktarını 1.500 ila 3 bin 500 liraya yükselttik." ifadelerini kullandı.

Doğalgaz yardımı desteği başvuru ekranı e-Devlet: 1500-3500 TL Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimlere verilecek, ne zaman yatacak?

BAKANLIKTAN "DOĞAL GAZ DESTEĞİ" AÇIKLAMASI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı yeni doğal gaz düzenlemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Doğal gaz desteklerinde daha önce hane başına yıllık 900 ila 2 bin 500 lira tahsisat yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni doğal gaz düzenlememizle birlikte vatandaşlarımıza tahsis edeceğimiz yıllık tutarı 1500 ila 3 bin 500 lira arasına çıkardık. Bu kapsamda, ödemelerimizi 8 ay boyunca kış dönemine gelen aylarda ödeme yapmak üzere düzenli hale getirdik. Böylelikle vatandaşlarımıza sunduğumuz doğal gaz desteğini aylık 112 ila 312 liradan aylık 188 lira ila 438 liraya yükseltiyoruz."

Doğalgaz yardımı desteği başvuru ekranı e-Devlet: 1500-3500 TL Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimlere verilecek, ne zaman yatacak?

DOĞALGAZ DESTEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Bakanlık, 3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğal gaz desteğinde bulunuyor.

Bu yılın son 3 ve yeni yılın ilk 3 ayı olmak üzere 6 aylık zaman dilimde ödenen doğal gaz desteği kapsamında, yılın son 3 ayı için planlanan ödemeler ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılması bekleniyor.

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