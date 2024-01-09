Giriş Tarihi: 09.01.2024 12:03
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
12:03
ERZURUM’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Erzurum’da kar yağışı uyarısı! 10 Ocak Çarşamba okullar tatil mi, yarın okul var mı?
Erzurum'da okullar tatil mi araştırılmaya başlandı. Kar yağışının bütün ülkeyi etkisi altına almasıyla birlikte Doğu Anadolu Bölgesi beyaza büründü. Soğuk kış şartları Erzurum'da kar ve fırtınaya sebep oldu. Meteoroloji ardı ardına uyarılar veremeye başladı. Öğrenciler ve öğretmenler valiliklerden gelecek duyuruları yakın takibe aldı. Peki, 10 Ocak Çarşamba okullar var mı, Erzurum'da okullar tatil mi?