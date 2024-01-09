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Haberler Fotohaber ERZURUM’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Erzurum’da kar yağışı uyarısı! 10 Ocak Çarşamba okullar tatil mi, yarın okul var mı?
Giriş Tarihi: 09.01.2024 12:03 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 12:03

ERZURUM’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Erzurum’da kar yağışı uyarısı! 10 Ocak Çarşamba okullar tatil mi, yarın okul var mı?

Erzurum'da okullar tatil mi araştırılmaya başlandı. Kar yağışının bütün ülkeyi etkisi altına almasıyla birlikte Doğu Anadolu Bölgesi beyaza büründü. Soğuk kış şartları Erzurum'da kar ve fırtınaya sebep oldu. Meteoroloji ardı ardına uyarılar veremeye başladı. Öğrenciler ve öğretmenler valiliklerden gelecek duyuruları yakın takibe aldı. Peki, 10 Ocak Çarşamba okullar var mı, Erzurum'da okullar tatil mi?

ERZURUM’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Erzurum’da kar yağışı uyarısı! 10 Ocak Çarşamba okullar tatil mi, yarın okul var mı?

Tüm ülkede sıcaklıklar 10 derece birden düştü. Hava koşullarının kötüleşmesiyle birlikte yağmur yerini kuvvetli kar yağışına bıraktı. Erzurum'da önümüzdeki 5 gün boyunca kar yağışı ve fırtına etkili olacak. Hava -7 derecelere kadar düşecek. İşte yarın Erzurum'da okullar tatil mi, 10 Aralık Çarşamba okullar var mı? detayları

ERZURUM’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Erzurum’da kar yağışı uyarısı! 10 Ocak Çarşamba okullar tatil mi, yarın okul var mı?

METEOROLOJİ'DEN UYARI!

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinde görülecek yağışların, Muğla ve Çanakkale çevreleri, İzmir ve Manisa'nın kuzey ve batı, Balıkesir'in güney ve batı ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.

Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra sıcaklıkların düşmesiyle birlikte Manisa ve Balıkesir'in yüksek kesimlerinde (1000 m üzeri) ve Çanakkale'de karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen kuvvetli yağışların sebep olacağı sel, su baskını, yıldırım, kıyı kesimlerde hortum riski ve yerel dolu yağışı, kar yağışı beklenen bölgenin kuzey ve iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ile birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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ERZURUM’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Erzurum’da kar yağışı uyarısı! 10 Ocak Çarşamba okullar tatil mi, yarın okul var mı?

SICAKLIKLAR 10 DERECE DÜŞTÜ!

Meteoroloji tüm ülke genelinde sıcaklıkların 10 derece düşeceğini ve kar yağışının tüm ülkeyi etkisi altına alacağını açıkladı.

Meteoroloji 9 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. Soğuk ve yağışlı hava tüm Türkiye'de etkisini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) salı günü için 16 kente sarı kodlu uyarı geldi.

ERZURUM’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Erzurum’da kar yağışı uyarısı! 10 Ocak Çarşamba okullar tatil mi, yarın okul var mı?

ERZURUM'DA SICAKLIKLAR -7 DERECEYE KADAR DÜŞÜYOR!

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye düştüğü Erzurum'da, sabah saatlerinde kar etkisini artırdı. Kar yağışıyla, kentteki parklar, bahçeler, yollar, cadde ve sokaklar beyaza büründü. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri yollarda çalışma başlattı.

ERZURUM’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Erzurum’da kar yağışı uyarısı! 10 Ocak Çarşamba okullar tatil mi, yarın okul var mı?

YARIN ERZURUM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Devam eden fırtına ve yağışla birlikte okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. Konuyla ilgili henüz Erzurum Valiliğinden açıklaması bulunmuyor.

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