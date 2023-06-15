Evde bakım maaşı yatan iller 15 Haziran: 2023 Evde bakım maaşı ne kadar oldu, yattı mı, ne zaman yatacak?

Haziran ayı evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen devlet desteği her ay belirli bir tarihten itibaren il il hesaplara yatırılıyor. Yeni ayın 15'nci gününe girilmesiyle beraber hak sahipleri evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak sorularına yanıt aramaya başladı. Evde bakım parası ödeme durumu e-Devlet yanı sıra SMS aracılığıyla da sorgulanabiliyor. İşte, 15 Haziran 2023 Evde bakım maaşı yatan iller listesi