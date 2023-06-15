Evde bakım maaşı yatan iller 15 Haziran: 2023 Evde bakım maaşı ne kadar oldu, yattı mı, ne zaman yatacak?

15 HAZİRAN EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER BELLİ OLDU MU?

Engellinin vasisi veya bakımını yürüten aile ya da akrabasına ödenen evde bakım yardımı henüz hesaplara geçmediğinden yatan iller listesi de paylaşılmış değil.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2023 zamları ile birlikte evde bakım maaşları da 4 bin 336 TL olarak güncellenmişti.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.

Evde bakım yardımı sorgulama e-Devlet ve SMS ile yapılıyor.

TC kimlik numarası ile E Devlet şifresi kullaılarak giriş yaptıktan sonra "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" araması yapılı ve tıklanır. Açılan sayfada maaş ödemesi hakkında detaylar yer alıyor.

Ödemelerini Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.