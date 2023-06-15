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Giriş Tarihi: 15.06.2023 07:00 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 07:00

Evde bakım maaşı yatan iller 15 Haziran: 2023 Evde bakım maaşı ne kadar oldu, yattı mı, ne zaman yatacak?

Haziran ayı evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen devlet desteği her ay belirli bir tarihten itibaren il il hesaplara yatırılıyor. Yeni ayın 15'nci gününe girilmesiyle beraber hak sahipleri evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak sorularına yanıt aramaya başladı. Evde bakım parası ödeme durumu e-Devlet yanı sıra SMS aracılığıyla da sorgulanabiliyor. İşte, 15 Haziran 2023 Evde bakım maaşı yatan iller listesi

Evde bakım maaşı yatan iller 15 Haziran: 2023 Evde bakım maaşı ne kadar oldu, yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenen evde bakım maaşı Haziran ayı için araştırılmaya başladı. 81 ile kademeli olarak ödenen bakım parası için evde bakım maaşı sorgulama işlemleri e devlet ve SMS üzerinden başladı. Zamla birlikte artan destek ödenmeye devam ediyor. Evde bakım yardımından 569 bin 627 kişinin faydalandığı Bakanlık tarafından paylaşılmıştı. Her ay ödenen devlet desteği evde bakıma ihtiyaç duyan hasta, engelli ve yaşlı bireyler için ödenmeye devam ediyor. Peki 15 Haziran Evde bakım maaşı yatan iller hangisi? 2023 Evde bakım maaşı ne kadar oldu, yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yatan iller 15 Haziran: 2023 Evde bakım maaşı ne kadar oldu, yattı mı, ne zaman yatacak?

HAZİRAN EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım aylığı ödemesi her ayın 15'i ile 31'i arasında gerçekleşiyor. Ancak Kurban Bayramı dolayısıyla evde bakım ödemelerinin ay sonunun bulmayacağı tahmin ediliyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı ardından, ''Engelli ve engelli yakını aylığı ödemesini erkene alıyor, Kurban Bayramı öncesi sevindiriyoruz.'' dedi.

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Evde bakım maaşı yatan iller 15 Haziran: 2023 Evde bakım maaşı ne kadar oldu, yattı mı, ne zaman yatacak?

15 HAZİRAN EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER BELLİ OLDU MU?

Engellinin vasisi veya bakımını yürüten aile ya da akrabasına ödenen evde bakım yardımı henüz hesaplara geçmediğinden yatan iller listesi de paylaşılmış değil.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2023 zamları ile birlikte evde bakım maaşları da 4 bin 336 TL olarak güncellenmişti.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.

Evde bakım yardımı sorgulama e-Devlet ve SMS ile yapılıyor.

TC kimlik numarası ile E Devlet şifresi kullaılarak giriş yaptıktan sonra "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" araması yapılı ve tıklanır. Açılan sayfada maaş ödemesi hakkında detaylar yer alıyor.

Ödemelerini Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.

Evde bakım maaşı yatan iller 15 Haziran: 2023 Evde bakım maaşı ne kadar oldu, yattı mı, ne zaman yatacak?
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Evde bakım maaşı yatan iller 15 Haziran: 2023 Evde bakım maaşı ne kadar oldu, yattı mı, ne zaman yatacak?
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