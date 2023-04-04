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Haberler Fotohaber Hacet Namazı Nasıl Kılınır? Hacet Namazı Ne Zaman Kılınır ve Kaç Rekattır?
Giriş Tarihi: 04.04.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 09:31

Hacet Namazı Nasıl Kılınır? Hacet Namazı Ne Zaman Kılınır ve Kaç Rekattır?

Hacet kelimesinin Türkçe karşılığı "ihtiyaç" demektir. Hacet namazı da ihtiyaç namazı anlamına gelir. Hacet namazı nasıl kılınır sorusu da bu ibadetin faziletinden faydalanmak isteyen Müslümanların merak ettiği bir konudur. Hacet namazı ne zaman kılınır konusu da incelenmesi gereken konular arasındadır. Hacet namazı duası ve kılınışı bilindiğinde ibadetinizi doğru şeklide yapmış olursunuz. Hacet namazı kılınışı sünnet namazlardan biridir. Hacet namazı kaç rekat gibi merak edilen soruları sizler için araştırdık.

Hacet Namazı Nasıl Kılınır? Hacet Namazı Ne Zaman Kılınır ve Kaç Rekattır?

Hacet namazı nasıl kılınır sorusu sünnet eksenli incelenmelidir. Hacet namazı ne zaman kılınır konusu incelenerek de bu ibadetin yapılma zamanını tayin edebilirsiniz. Hacet namazı özellikle kandil geceleri ya da Ramazan günlerinde akla gelen ve yapılan bir ibadet türüdür. Hacet namazı duası ve kılınışı ile ilgili Diyanet kaynaklarında da açıklayıcı bilgi vardır. Hacet namazı kaç rekat sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Hacet Namazı Nasıl Kılınır? Hacet Namazı Ne Zaman Kılınır ve Kaç Rekattır?

Hacet Namazı Nasıl Kılınır?

Hacet namazı sünnet ibadetlerden biridir. Müslüman, bir dileğinin gerçekleşmesi için elinden geleni yapmalı, sonrasında ise Allah'a dua ederek muvaffakiyet talep etmelidir. Kimi dileklerin duanın yanı sıra namaz ile yapılması daha makbuldür. Müslüman, bir duasının gerçekleşmesi için hacet namazı kılabileceği gibi Allah rızası için de bu namazı kılabilir.

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Hacet Namazı Nasıl Kılınır? Hacet Namazı Ne Zaman Kılınır ve Kaç Rekattır?

Peygamber Efendimiz (S.A.V.) bir hadis-i şeriflerinde "kişi, ihtiyacı olan bir şeyi Allah'tan isteyeceği zaman önce abdest alsın, sonra da iki rekât namaz kılsın ve şu şekilde dua etsin:" Hilm ve kerem sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Ulu arşın Rabbi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allahım! Rahmetine vesile olacak amelleri, mağfiretini kazandıracak sebepleri, her çeşit iyiliği elde etmeyi ve her türlü günahtan kurtulmayı senden niyaz ediyorum. Affetmediğin hiçbir günahımı, kaldırmadığın hiçbir sıkıntımı bırakma! Rızana uygun olan her türlü dileğimi kabul buyur!"

Hacet Namazı Nasıl Kılınır? Hacet Namazı Ne Zaman Kılınır ve Kaç Rekattır?

Hacet Namazı Duası ve Kılınışı

Hacet namazı 2 ya da 4 rekât kılınabilir. Söz konusu namazın 12 rekât kılınabileceğine dair rivayetler de vardır. Hacet namazı kaç rekât kılınırsa kılınsın ilk rekâtta Fatiha suresinden sonra 3 kez Ayete-l Kürsi okunur. Diğer rekâtlarda ise Fatiha'dan sonra birer adet İhlâs, Felak ve Nas sureleri okunur. Namazdan sonra ise yukarıdaki dua yapılır.

Fatiha Suresi Okunuşu İçin Tıklayınız

Hacet Namazı Nasıl Kılınır? Hacet Namazı Ne Zaman Kılınır ve Kaç Rekattır?

Hacet Namazı Ne Zaman Kılınır?

Hacet namazının ne zaman kılınacağı da merak edilen sorular arasındadır. Hacet namazını namaz kılmanın mekruh olduğu zamanlar haricinde istediğiniz zaman kılabilirsiniz. Genellikle hacet namazının Ramazan ayları ve kandil gecelerinde kılındığı görülür.

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