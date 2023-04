Hacet Namazı Nasıl Kılınır? Hacet Namazı Ne Zaman Kılınır ve Kaç Rekattır?

Peygamber Efendimiz (S.A.V.) bir hadis-i şeriflerinde "kişi, ihtiyacı olan bir şeyi Allah'tan isteyeceği zaman önce abdest alsın, sonra da iki rekât namaz kılsın ve şu şekilde dua etsin:" Hilm ve kerem sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Ulu arşın Rabbi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allahım! Rahmetine vesile olacak amelleri, mağfiretini kazandıracak sebepleri, her çeşit iyiliği elde etmeyi ve her türlü günahtan kurtulmayı senden niyaz ediyorum. Affetmediğin hiçbir günahımı, kaldırmadığın hiçbir sıkıntımı bırakma! Rızana uygun olan her türlü dileğimi kabul buyur!"