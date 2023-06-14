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Haberler Fotohaber İŞSİZLİK MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2023 ne kadar, kaç TL olacak? || Yeni işsizlik maaşı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?
Giriş Tarihi: 14.06.2023 09:40 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 09:41

İŞSİZLİK MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2023 ne kadar, kaç TL olacak? || Yeni işsizlik maaşı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL olacak soruları gündemdeki yerini aldı. 2023 asgari ücrete yapılacak olan zamla birlikte işsizlik maaşı ödemeleri de artacak. Asgari ücret tespit komisyonu görüşmelerini sürdürürken yeni işsizlik maaşı son durum bu görüşmelere bağlı olarak belli olacak. İşsizlik maaşı; işten çıkartılan ve belirli şartları karşılayan çalışanların işsiz kaldıkları dönem içerisinde yeni iş bulana kadar asgari düzeyde geçinmeleri amacı ile verilen ücreti ifade etmektedir. Bu noktada işsizlik maaşı hesaplama bilgisi takip ediliyor. Peki, İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, işsizlik maaşı hesaplama ekranı…

İŞSİZLİK MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2023 ne kadar, kaç TL olacak? || Yeni işsizlik maaşı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

İşten çıkartılan sigortalı çalışanın yeni bir iş bulana kadar geçimini idame ettirebilmesini açalyan işsizlik maaşı zam oranları asgari ücrete göre belirleniyor. Bu noktada asgari ücrete gelecek temmuz zammı oranında işsizlik maaşı fiyatları da değişecek. Birçok kişi işsizlik maaşı hesaplamalarını sorgulatırken gözler asgari ücret komisyonuna çevrilmiş vaziyette. Peki, işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, hesaplama ekranı…

İŞSİZLİK MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2023 ne kadar, kaç TL olacak? || Yeni işsizlik maaşı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Asgari ücretin artacak olmasıyla birlikte bazı ücretlerde değişiklikler yaşanacak. Bunlardan biri de işsizlik maaşı.

Çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı kadar işsizlik maaşı ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor.

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İŞSİZLİK MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2023 ne kadar, kaç TL olacak? || Yeni işsizlik maaşı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

Yeni asgari ücrete yüzde 30 zam olması halinde en düşük işsizlik maaşı 5125 TL, en yüksek de 10 bin 250 TL olarak ödenecek.

Yüzde 40 zam yapılırsa en düşük işsizlik maaşı 5519 TL, en yüksek de 11 bin 39 TL olacak. Yüzde 50 zam yapılırsa en düşük işsizlik maaşı 5913 TL, en yüksek de 11 bin 827 TL olacak.

İŞSİZLİK MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2023 ne kadar, kaç TL olacak? || Yeni işsizlik maaşı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

KİMLER İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR?

- Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalanlar,

- Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlar,

- Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödenmiş olanlar,

- Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvuran kişiler, işsizlik maaşı alabilir.

İŞSİZLİK MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2023 ne kadar, kaç TL olacak? || Yeni işsizlik maaşı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

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