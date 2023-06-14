Giriş Tarihi: 14.06.2023 09:40
Güncelleme Tarihi: 14.06.2023
09:41
İŞSİZLİK MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2023 ne kadar, kaç TL olacak? || Yeni işsizlik maaşı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?
İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL olacak soruları gündemdeki yerini aldı. 2023 asgari ücrete yapılacak olan zamla birlikte işsizlik maaşı ödemeleri de artacak. Asgari ücret tespit komisyonu görüşmelerini sürdürürken yeni işsizlik maaşı son durum bu görüşmelere bağlı olarak belli olacak. İşsizlik maaşı; işten çıkartılan ve belirli şartları karşılayan çalışanların işsiz kaldıkları dönem içerisinde yeni iş bulana kadar asgari düzeyde geçinmeleri amacı ile verilen ücreti ifade etmektedir. Bu noktada işsizlik maaşı hesaplama bilgisi takip ediliyor. Peki, İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, işsizlik maaşı hesaplama ekranı…