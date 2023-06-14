İŞSİZLİK MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2023 ne kadar, kaç TL olacak? || Yeni işsizlik maaşı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

Yeni asgari ücrete yüzde 30 zam olması halinde en düşük işsizlik maaşı 5125 TL, en yüksek de 10 bin 250 TL olarak ödenecek.

Yüzde 40 zam yapılırsa en düşük işsizlik maaşı 5519 TL, en yüksek de 11 bin 39 TL olacak. Yüzde 50 zam yapılırsa en düşük işsizlik maaşı 5913 TL, en yüksek de 11 bin 827 TL olacak.