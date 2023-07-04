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Haberler Fotohaber İşsizlik maaşı Temmuz zammı ne zaman yansıyacak? İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Zam oranı belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 04.07.2023 11:52 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 11:52

İşsizlik maaşı Temmuz zammı ne zaman yansıyacak? İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Zam oranı belli oldu mu?

İşsizlik maaşı asgari ücret ara zammı sonrasında değişen ücretler arasında yer alıyor. İşsiz kalan kişilerin yasada belirlenen şartları sağlaması halinde bir süre aldığı aylık ödeme olan işsizlik maaşı zammı temmuzda ne kadar, kaç TL olacak sorusu yanıt arıyor. TUİK'in açıklamaları ile 6 aylık enflasyon oranı bu hafta belli olacak. Enflasyon rakamları ile refah payı hariç zam oranı kesinleşecek. Ardından ek düzenlemeler devreye sokulacak. Geçtiğimiz günlerde açıklanan asgari ücret ara zammı sonrası gözler işsizlik maaşına çevrildi. Peki, Temmuz işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Zam oranı belli oldu mu, ne zaman yansıyacak? İşte yanıtı…

İşsizlik maaşı zammı Temmuz 2023||Temmuz ayı işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Zam oranı belli oldu mu, ne zaman maaşlara yansıyacak?

İşsizlik maaşı zam oranı belli oldu, ne zaman yansıyacak sorusu temmuz ayı itibariyle merak ediliyor. Temmuz ayı itibariyle maaş ödemeleri yeni asgari ücret üzerinden ödenecek. Bu kapsamda asgari ücret ara zammı ile pek çok kaleminde maaş skalası değişecek. 5 Temmuz Çarşamba günü son enflasyon verisi duyurulacak ve böylece yılın ilk yarısına ait enflasyon oranları belli olacak ve yeni memur ve emekli zamları açıklanacak. İşsizlik maaşı temmuzda ne kadar, kaç TL olacak araştırılıyor. Peki, işsizlik maaşı zammı Temmuz 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, maaşlara ne zaman yansıyacak? İşte, yanıtı…

İşsizlik maaşı zammı Temmuz 2023||Temmuz ayı işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Zam oranı belli oldu mu, ne zaman maaşlara yansıyacak?

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Hizmet akdinin feshi sonrası 30 gün içinde İŞKUR'a başvuruda bulunmak gerekiyor. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen giderek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden e-şube üzerinden yapılabilir.

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İşsizlik maaşı zammı Temmuz 2023||Temmuz ayı işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Zam oranı belli oldu mu, ne zaman maaşlara yansıyacak?

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDu?

Bakan Işıkhan asgari ücret zammı için rakamı duyurdu. Işıkhan;

Işıkhan, "2023 yılının ikinci yarısında geçerli olacak brüt asgari ücret tutarı 13 bin 404 TL olurken, net tutar 11 TL 402 TL olarak belirlendi." dedi.

  • Asgari ücrete yapılacak ara zam ile en düşük işsizlik maaşı 5 bin 365 lira, en yükseği 10 bin 731 lira olacak.
  • Damga vergisi kesilmiş olarak işsizin eline en az 5 bin 324, en çok 10 bin 649 lira geçecek.

İşsizlik maaşı zammı Temmuz 2023||Temmuz ayı işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Zam oranı belli oldu mu, ne zaman maaşlara yansıyacak?

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

İşsizlik maaşı zammı Temmuz 2023||Temmuz ayı işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Zam oranı belli oldu mu, ne zaman maaşlara yansıyacak?

İşsizlik ödeneğinin süresi hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

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