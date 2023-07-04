İşsizlik maaşı Temmuz zammı ne zaman yansıyacak? İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Zam oranı belli oldu mu?

İşsizlik maaşı zam oranı belli oldu, ne zaman yansıyacak sorusu temmuz ayı itibariyle merak ediliyor. Temmuz ayı itibariyle maaş ödemeleri yeni asgari ücret üzerinden ödenecek. Bu kapsamda asgari ücret ara zammı ile pek çok kaleminde maaş skalası değişecek. 5 Temmuz Çarşamba günü son enflasyon verisi duyurulacak ve böylece yılın ilk yarısına ait enflasyon oranları belli olacak ve yeni memur ve emekli zamları açıklanacak. İşsizlik maaşı temmuzda ne kadar, kaç TL olacak araştırılıyor. Peki, işsizlik maaşı zammı Temmuz 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, maaşlara ne zaman yansıyacak? İşte, yanıtı…