Giriş Tarihi: 04.07.2023 11:52
Güncelleme Tarihi: 04.07.2023
11:52
İşsizlik maaşı Temmuz zammı ne zaman yansıyacak? İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Zam oranı belli oldu mu?
İşsizlik maaşı asgari ücret ara zammı sonrasında değişen ücretler arasında yer alıyor. İşsiz kalan kişilerin yasada belirlenen şartları sağlaması halinde bir süre aldığı aylık ödeme olan işsizlik maaşı zammı temmuzda ne kadar, kaç TL olacak sorusu yanıt arıyor. TUİK'in açıklamaları ile 6 aylık enflasyon oranı bu hafta belli olacak. Enflasyon rakamları ile refah payı hariç zam oranı kesinleşecek. Ardından ek düzenlemeler devreye sokulacak. Geçtiğimiz günlerde açıklanan asgari ücret ara zammı sonrası gözler işsizlik maaşına çevrildi. Peki, Temmuz işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Zam oranı belli oldu mu, ne zaman yansıyacak? İşte yanıtı…