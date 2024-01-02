İSTANBUL KAR YAĞIŞI AÇIKLAMASI SON DAKİKA: Meteoroloji uzmanı tarih verdi: İstanbul’a kar ne zaman yağacak, bu hafta sonu yağar mı?

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için 10 gün içerisinde kar ihtimalinin olduğunu vurguladı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Prof. Dr. Şen, "10-11 Ocak gibi İstanbul'a kar gelebilir. Bu tahminin gerçekleşme olasılığı bugün için yüzde 60 civarında. İlerleyen günlerde bu tahminimi revize edeceğim.

Gün yaklaştıkça yüzde artabilir de azalabilir de. Biliyorsunuz ben sağlamcıyım. Hepinize tekrar iyi yıllar diliyorum" ifadesini kullandı.