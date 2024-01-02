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Giriş Tarihi: 02.01.2024 01:20 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 01:20

İSTANBUL KAR YAĞIŞI AÇIKLAMASI SON DAKİKA: Meteoroloji uzmanı tarih verdi: İstanbul’a kar ne zaman yağacak, bu hafta sonu yağar mı?

Yeni yıla girer girmez gözler İstanbul kar yağışı açıklamalarına çevrilmişti. Bir süredir beklenen İstanbul kar yağışı açıklaması Meteoroloji uzmanlarından geldi. Prof. Dr. Orhan Şen, birkaç gün içerisinde megakente kar gelebileceğini belirtti. Bu noktada İstanbullular, "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusuna yanıt aramayı hızlandırdı. Yapılan açıklamaya göre, kar tahmininin gerçekleşme olasılığı yüzde 60 civarında. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı 2024? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte konu hakkında detaylar...

İstanbul kar yağışı açıklaması! Meteoroloji uzmanı tarih verdi: İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusunun yanıtı uzun süredir kar yağışı bekleyen vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Meteoroloji uzmanları, gelecek hafta megakente kar ağma ihtimalinden söz ediyor. Yeni yıla girilmesiyle birlikte kar yağışı bekleyişine geçen İstanbullular, nihayet istediklerine kavuşacak gibi görünüyor. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte konu hakkında uzmanların açıklamaları…

İstanbul kar yağışı açıklaması! Meteoroloji uzmanı tarih verdi: İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? METEOROLOJİ UZMANLARI TARİH VERDİ

Yeni yıl geldi çattı, milyonları kar heyecanı sardı. Meteoroloji uzmanları ise bir süredir gündemde yer alan "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusuna yanıt verdi. Uzmanlar, İstanbul için tarih vererek uyardı.

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İstanbul kar yağışı açıklaması! Meteoroloji uzmanı tarih verdi: İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için 10 gün içerisinde kar ihtimalinin olduğunu vurguladı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Prof. Dr. Şen, "10-11 Ocak gibi İstanbul'a kar gelebilir. Bu tahminin gerçekleşme olasılığı bugün için yüzde 60 civarında. İlerleyen günlerde bu tahminimi revize edeceğim.

Gün yaklaştıkça yüzde artabilir de azalabilir de. Biliyorsunuz ben sağlamcıyım. Hepinize tekrar iyi yıllar diliyorum" ifadesini kullandı.

İstanbul kar yağışı açıklaması! Meteoroloji uzmanı tarih verdi: İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftayla ilgili hava durumu detaylarını açıkladı. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini vurguladı.

İstanbul kar yağışı açıklaması! Meteoroloji uzmanı tarih verdi: İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

AKDENİZ İÇİN SAĞANAK UYARISI!

Özellikle Akdeniz Bölgesi için sağanak uyarısı yapan Meteoroloji'nin sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamada "Yağışların gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı sel su baskını ulaşımda aksamalar gibi dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

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