İSTANBUL KAR YAĞIŞI AÇIKLAMASI SON DAKİKA: Meteoroloji uzmanı tarih verdi: İstanbul’a kar ne zaman yağacak, bu hafta sonu yağar mı?

Giriş Tarihi: 02.01.2024 01:20
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
01:20
Yeni yıla girer girmez gözler İstanbul kar yağışı açıklamalarına çevrilmişti. Bir süredir beklenen İstanbul kar yağışı açıklaması Meteoroloji uzmanlarından geldi. Prof. Dr. Orhan Şen, birkaç gün içerisinde megakente kar gelebileceğini belirtti. Bu noktada İstanbullular, "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusuna yanıt aramayı hızlandırdı. Yapılan açıklamaya göre, kar tahmininin gerçekleşme olasılığı yüzde 60 civarında. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı 2024? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte konu hakkında detaylar...