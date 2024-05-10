Giriş Tarihi: 10.05.2024 17:44
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
17:44
On Numara çekiliş sonuçları TIKLA-SORGULA! 10 Mayıs kazanan numaralar ile On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı
On Numara sonuçları 10 Mayıs 2024 Cuma çekilişi takip ediliyor. Milli Piyango Online tarafından Pazartesi ve Cuma olmak üzere haftada iki gün düzenlenen şans oyununun ikincisi bu akşam oynanacak. Birçok kişinin şansını denediği oyunda küre içerisindeki 80 top içinden 22 top çekiliyor ve şanslı numaralar ekrana yansıtılıyor. Şans oyunu severler MPİ bilet ekranı ile bilet kontrollerini gerçekleştiriyor. Sonuçlar MP TV canlı izle ekranı ile 20.00'da yayında. İşte 10 Mayıs 2024 On Numara Milli Piyango sonuç sorgulama sayfası...