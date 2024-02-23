Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber ON NUMARA SONUÇLARI bilet sorgulama | Milli Piyango Online ile 23 Şubat 2024 On Numara sonuçları MPİ ekranı
Giriş Tarihi: 23.02.2024 19:25 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 19:26

ON NUMARA SONUÇLARI bilet sorgulama | Milli Piyango Online ile 23 Şubat 2024 On Numara sonuçları MPİ ekranı

Milli Piyango Online tarafından haftanın iki günü Pazartesi ve Cuma ilan edilen sonuçlar haftanın ikinci On Numara çekilişi bu akşam belli oluyor. Büyük ikramiye sonucu için geri sayım devam ederken MPİ bilet ekranı bilet sahipleri tarafından sıkça ziyaret ediliyor. Şans oyunu severler heyecanla sonuçları bekliyor. Peki, çekilişi sonuçları nasıl öğrenilir, nereden bakılır? İşte, 23 Şubat 2024 On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

ON NUMARA SONUÇLARI bilet sorgulama | Milli Piyango Online ile 23 Şubat 2024 On Numara sonuçları MPİ ekranı

Haftanın beşinci gününde ikinci on numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 23 Şubat 2024 tarihli çekiliş sonuçları için şans oyunu severler hayallerine kavuşmayı bekliyor. Bugünün talihli rakamları MP TV ekranı ile canlı yayında belli olacak. 23 Şubat 2024 Cuma On Numara sonuç sorgulama

ON NUMARA SONUÇLARI bilet sorgulama | Milli Piyango Online ile 23 Şubat 2024 On Numara sonuçları MPİ ekranı

23 ŞUBAT 2024 || ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

23 Şubat 2024 Cuma çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşecek. Açıklandığında sonuçlara yer vereceğiz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ON NUMARA SONUÇLARI bilet sorgulama | Milli Piyango Online ile 23 Şubat 2024 On Numara sonuçları MPİ ekranı

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA SONUÇLARI CANLI İZLEME EKRANI

ON NUMARA CANLI ÇEKİLİŞ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA SONUÇLARI bilet sorgulama | Milli Piyango Online ile 23 Şubat 2024 On Numara sonuçları MPİ ekranı

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

ON NUMARA SONUÇLARI bilet sorgulama | Milli Piyango Online ile 23 Şubat 2024 On Numara sonuçları MPİ ekranı

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

SON DAKİKA