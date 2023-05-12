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Haberler Fotohaber Samsun Canik seçim sonuçları! 2023 Canik seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 12.05.2023 23:31 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 23:33

Samsun Canik seçim sonuçları! 2023 Canik seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Samsun Canik seçim sonuçları oy oranları gündemdeki yerini aldı. 64 milyonu aşkın seçmen için heyecan dorukta. Açılan sandıklardan çıkan sonuçlar Yüksek Seçim Kurulu tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. Vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçelerden çıkan verileri de merak ederken Samsun Canik seçim sonuçları 2023 da bu noktada öne çıkıyor. 81 ilde eş zamanlı takip edilen sonuçlar vatandaşlar tarafından takip ediliyor. İşte, Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranı ile Millet ve Cumhur ittifakı Samsun Canik seçim sonuçları

Samsun Canik seçim sonuçları! 2023 Canik seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Samsun Canik seçim sonuçları 2023 Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları canlı verilerle takip ediliyor. "seçimi kim kazandı" sorusu bu kapsamda sandıkların açılacağı saatler yaklaştıkça araştırılmaya başlarken oy oranları Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı için ayrı ayrı araştırılıyor. İl ve ilçe merkezlerinde detaylı yüzdeler bölge halkı tarafından incelemeye alındı. Bilindiği gibi bu seçimde cumhurbaşkanı adayları; Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan olmuştu. İşte, Samsun Canik seçim sonuçları ve güvenilir ve canlı verileriyle partilerin anlık oy oranları…

Samsun Canik seçim sonuçları! 2023 Canik seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAMSUN CANİK SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Samsun Canik Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

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Samsun Canik seçim sonuçları! 2023 Canik seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Samsun Canik seçim sonuçları! 2023 Canik seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Samsun Canik 2018 Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları Ve Oy Oranları

Recep Tayyip Erdoğan: %75,63

Muharrem İnce: %16,13

Meral Akşener: %6,94

Selahattin Demirtaş: %0,19

Temel Karamollaoğlu: %0,94

Doğu Perinçek: %0,17

Samsun Canik seçim sonuçları! 2023 Canik seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

2018 Milletvekili Seçim Sonuçları

Cumhur İttifakı %77,19

Millet İttifakı: %21,88

Ak Parti: %57,80

MHP:%17,75

CHP: %11,67

İYİ PARTİ: %8,58

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