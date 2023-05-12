Samsun Canik seçim sonuçları! 2023 Canik seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Samsun Canik seçim sonuçları oy oranları gündemdeki yerini aldı. 64 milyonu aşkın seçmen için heyecan dorukta. Açılan sandıklardan çıkan sonuçlar Yüksek Seçim Kurulu tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. Vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçelerden çıkan verileri de merak ederken Samsun Canik seçim sonuçları 2023 da bu noktada öne çıkıyor. 81 ilde eş zamanlı takip edilen sonuçlar vatandaşlar tarafından takip ediliyor. İşte, Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranı ile Millet ve Cumhur ittifakı Samsun Canik seçim sonuçları…