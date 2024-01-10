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Haberler Fotohaber SURVİVOR 10 OCAK 2024 ödül oyununu kim kazandı? "Turun sonuçları belli oldu!" Survivor All Star kim elendi?
Giriş Tarihi: 10.01.2024 22:23 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 22:53

SURVİVOR 10 OCAK 2024 ödül oyununu kim kazandı? "Turun sonuçları belli oldu!" Survivor All Star kim elendi?

Survivor All Star hız kesmeden devam ediyor. Yeni sezonuyla gündem olan yarışmada bu akşam heyecanlı anlar yaşanıyor. Kıyasıya mücadele edilen yarışmada kırmızı ve mavi takım kıran kırana yarışıyor. Ödül oyununu kazanmak isteyen iki tarafın yarışmacılarından Ogeday ve Turabi arasında tansiyon yükseliyor. Bu durum yarışmayı nasıl etkileyecek? İşte, Survivor All Star ödül oyununu kazanan takım ve eleme adayı!

SURVİVOR 10 OCAK 2024 ödül oyununu kim kazandı? Turun sonuçları belli oldu! Survivor All Star kim elendi?
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SURVİVOR 10 OCAK 2024 ödül oyununu kim kazandı? Turun sonuçları belli oldu! Survivor All Star kim elendi?

Survivor yeni bölümüyle heyecan dorukta! Her gün farklı yarışlarla mücadele edilen yarışmada, yarışmacılar hem hayatta kalma mücadelesi veriyor hem de yarışları tamamlamaya çalışıyor. Bugünkü ödül oyununu almak isteyen kırmızı ve mavi takım kıyasıya mücadele ediyor. Kazanan bu akşam belli olacağı yarışma sonrasında eleme gerçekleşecek. Peki, Survivor All Star ödül oyununu hangi takım kazandı, kim elendi?

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SURVİVOR 10 OCAK 2024 ödül oyununu kim kazandı? Turun sonuçları belli oldu! Survivor All Star kim elendi?

SURVIVOR ALL STAR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam ödül için kıyasıya rekabetle zorlu bir yarışın ardından ilk turun ve ikinci turun kazananı belli oldu!

İşte, tur sonuçları;

SURVİVOR 10 OCAK 2024 ödül oyununu kim kazandı? Turun sonuçları belli oldu! Survivor All Star kim elendi?

1. TUR | KADINLAR

KIRMIZI: 8

MAVİ: 5

2. TUR | ERKEKLER

KIRMIZI: 3

MAVİ: 8

"Turlarda eşitlik olması sonucunda oyun bayrağa gitti!"

SURVİVOR 10 OCAK 2024 ödül oyununu kim kazandı? Turun sonuçları belli oldu! Survivor All Star kim elendi?

DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Dün yayınlanan bölümde dokunulmazlığı kazanan MAVİ takım oldu.

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