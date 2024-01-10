SURVİVOR 10 OCAK 2024 ödül oyununu kim kazandı? "Turun sonuçları belli oldu!" Survivor All Star kim elendi?

Survivor yeni bölümüyle heyecan dorukta! Her gün farklı yarışlarla mücadele edilen yarışmada, yarışmacılar hem hayatta kalma mücadelesi veriyor hem de yarışları tamamlamaya çalışıyor. Bugünkü ödül oyununu almak isteyen kırmızı ve mavi takım kıyasıya mücadele ediyor. Kazanan bu akşam belli olacağı yarışma sonrasında eleme gerçekleşecek. Peki, Survivor All Star ödül oyununu hangi takım kazandı, kim elendi?