Giriş Tarihi: 10.01.2024 22:23
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
22:53
SURVİVOR 10 OCAK 2024 ödül oyununu kim kazandı? "Turun sonuçları belli oldu!" Survivor All Star kim elendi?
Survivor All Star hız kesmeden devam ediyor. Yeni sezonuyla gündem olan yarışmada bu akşam heyecanlı anlar yaşanıyor. Kıyasıya mücadele edilen yarışmada kırmızı ve mavi takım kıran kırana yarışıyor. Ödül oyununu kazanmak isteyen iki tarafın yarışmacılarından Ogeday ve Turabi arasında tansiyon yükseliyor. Bu durum yarışmayı nasıl etkileyecek? İşte, Survivor All Star ödül oyununu kazanan takım ve eleme adayı!