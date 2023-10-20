VGM burs sonuçları sorgulama ekranı 2023-2024: Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM ortaöğretim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

Giriş Tarihi: 20.10.2023 07:40 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 07:40

VGM burs başvuru sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için heyecanlı bekleyiş başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğretim (ilkokul, ortaokul, lise) öğrencilerine verilen burs başvuruları 1-15 Ekim tarihleri arasında tamamlanmıştı. Binlerce öğrencinin gündeminde olan VGM ortaöğretim burs sonuçları kısa bir süre içinde açıklanması bekleniyor. Peki; VGM ortaöğretim burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023-2024 VGM burs başvuru sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, VGM burs sonuçları sorgulama ekranı ve diğer önemli gelişmeler…