Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika: Sumud Filosu Gazze’ye yaklaştı! İşgalci İsrail’den gemi ve botlarla taciz
Giriş Tarihi: 01.10.2025 09:11 Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 09:41

Son dakika: Sumud Filosu Gazze’ye yaklaştı! İşgalci İsrail’den gemi ve botlarla taciz

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na öncülük eden "Alma" gemisinin çok yakınına bir İsrail gemisinin yanaştığı ve iletişim sistemlerini bozarak motorunu devre dışı bıraktığı bildirildi. Öte yandan; Aktivist Ayçin Kantoğlu, Sumud Filosu'ndan A Haber canlı yayınına bağlandı. Kantoğlu, "Gazze kıyılarını 3 saat sonra göreceğiz. Hiçbir şeyden korkmuyoruz. Umarım ablukayı kırmak bize nasip olur eğer bizi engellerlerse arkamızdan gelenler bu ablukayı kıracak. Surda bir gedik açtıysak ne mutlu bize" dedi.

AA
SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Sumud Filosu Gazze’ye yaklaştı! İşgalci İsrail’den gemi ve botlarla taciz

Al Jazeera muhabirinin aktardığına göre, İsrail gemisi Alma'ya yaklaşarak geminin iletişim sistemlerini ve motorunu bozdu. Güvenlik protokollerini devreye sokan aktivistler, takip edilmemek için telefonlarını denize attı. Kısa süreli kesinti sonrası Alma ile yeniden iletişim kuruldu.

Son dakika: Sumud Filosu Gazze’ye yaklaştı! İşgalci İsrail’den gemi ve botlarla taciz

"YÜKSEK RİSKLİ BÖLGEDEYİZ"

Filonun Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Artık yüksek riskli bölgeye girdik. Daha önceki filoların saldırıya uğradığı ve durdurulduğu bölgedeyiz. Tetikte olun." denildi. Açıklamada, üzerlerinde uçan İHA sayısının arttığı ve internet yayınlarının engellendiği de kaydedildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Sumud Filosu Gazze’ye yaklaştı! İşgalci İsrail’den gemi ve botlarla taciz

AKTİVİSTLER CAN YELEKLERİYLE BEKLİYOR

Filodaki Adagio gemisinde bulunan Türk aktivist Muhammed Salih, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu gece veya yarın İsrail müdahalesi bekliyoruz. Herkes can yeleklerini giydi, güvertede hazır bekliyor." dedi.

Son dakika: Sumud Filosu Gazze’ye yaklaştı! İşgalci İsrail’den gemi ve botlarla taciz

TARİHİN EN BÜYÜK FİLO ÇIKIŞI

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor. Söz konusu filo, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.

Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

Son dakika: Sumud Filosu Gazze’ye yaklaştı! İşgalci İsrail’den gemi ve botlarla taciz

AKTİVİST KANTOĞLU: HİÇBİR ŞEYDEN KORKMUYORUZ

Aktivist Ayçin Kantoğlu, Sumud Filosu'ndan A Haber canlı yayınına bağlandı. Kantoğlu, "Gazze kıyılarını 3 saat sonra göreceğiz. Hiçbir şeyden korkmuyoruz. Umarım ablukayı kırmak bize nasip olur eğer bizi engellerlerse arkamızdan gelenler bu ablukayı kıracak. Surda bir gedik açtıysak ne mutlu bize" dedi.