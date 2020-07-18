İstanbul lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2020 belli oldu mu? LGS YEP İstanbul lise taban puanları İstanbul nitelikli okul lise puanları

Yerleştirmeye esas puan olarak bilinen LGS YEP İstanbul lise taban puanları, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. Günün en önemli konusu haline gelen LGS sonuçları için milyonlarca lise öğrencisi heyecan içerisinde bekliyordu. Sonuçların açıklanmasının ardından LGS YEP İstanbul lise taban puanları, Ankara ve İzmir lise taban puanları gibi pek çok il için araştırmalar başladı. Tercih dönemi öncesinde kendi illerindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini öğrenmek isteyenlerin sayısı giderek artıyor. Peki; İstanbul nitelikli okul lise taban puanları belli oldu mu? LGS YEP İstanbul lise taban puanları 2020 ve detayları haberimizde...