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Haberler Galeri Altın 1,5 ayın zirvesine tırmandı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 11 Temmuz ne kadar?
Giriş Tarihi: 11.07.2024 15:54 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 15:54

Altın 1,5 ayın zirvesine tırmandı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 11 Temmuz ne kadar?

Altın piyasası hareketlendi. Altın fiyatları, ABD enflasyon verisi sonrası yükselişini güçlendirdi. ABD enflasyon verisinin ardından ons altın 2.400 dolar psikolojik düzeyini aşarken, gram altın TL fiyatı da tarihi zirvesine yakınsadı. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok takip edilenler arasına girdi. İşte son dakika gelişmeleri ve canlı altın fiyatları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Altın 1,5 ayın zirvesine tırmandı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 11 Temmuz ne kadar?

Altın fiyatları 1,5 ayın zirvesine yükseldi. ABD enflasyon verileri beklentilerin altında geldi. Veriler sonrası altın piyasası hareketlendi. Gram altın, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik fiyatı tırmanışa geçti.

Altın 1,5 ayın zirvesine tırmandı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 11 Temmuz ne kadar?

ABD ENFLASYON VERİSİ SONRASI ALTIN PİYASASI HAREKETLENDİ

Haziran ayında ABD'de tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,1 düştü. Yıllık enflasyon yüzde 3 düzeyinde beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD'de açıklanan veriler sonrası ons altın 2.400 dolar psikolojik düzeyine yükselirken, gram altın fiyatları da 2.540 TL'yi aşarak tarihi zirvesine yöneldi.

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Altın 1,5 ayın zirvesine tırmandı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 11 Temmuz ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.535,33
SATIŞ(TL) 2.535,71

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Altın 1,5 ayın zirvesine tırmandı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 11 Temmuz ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.109,00
SATIŞ(TL) 4.167,00

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Altın 1,5 ayın zirvesine tırmandı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 11 Temmuz ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?

ALIŞ(TL) 2.301,38
SATIŞ(TL) 2.322,75

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