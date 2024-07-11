Giriş Tarihi: 11.07.2024 15:54
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
15:54
Altın 1,5 ayın zirvesine tırmandı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 11 Temmuz ne kadar?
Altın piyasası hareketlendi. Altın fiyatları, ABD enflasyon verisi sonrası yükselişini güçlendirdi. ABD enflasyon verisinin ardından ons altın 2.400 dolar psikolojik düzeyini aşarken, gram altın TL fiyatı da tarihi zirvesine yakınsadı. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok takip edilenler arasına girdi. İşte son dakika gelişmeleri ve canlı altın fiyatları...