Altın ABD enflasyon verisiyle ivmelendi! 12 Haziran çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

ABD ENFLASYON VERİSİ SONRASI ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ

ABD enflasyon verisi beklentilerin bir nebze altında yüzde 3,3 olarak açıklandı. Bu durum ONS öncülüğünde altın fiyatlarına kısmen destek oldu. Ons ve gram altın fiyatında yükseliş yüzde 1'e yaklaştı. Güne 2316 dolardan başlayan ons altın şu an piyasalarda 2336 dolardan; 2.410 TL ile başlayan gram altın 2422 TL'den; 3.970 TL'den başlayan çeyrek altın 3985 TL'den işlem görüyor.