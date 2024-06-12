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Haberler Galeri Altın ABD enflasyon verisiyle ivmelendi! 12 Haziran çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 12.06.2024 17:08 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 17:08

Altın ABD enflasyon verisiyle ivmelendi! 12 Haziran çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Gram altın fiyatları son dakika haberi: ABD enflasyon verisi sonrası altın fiyatları ONS öncülüğünde yükseldi. Veri sonrası 2334 dolardan işlem gören ons altın, gram altın fiyatını da 2419 TL'ye yükseltti. Altın yatırımcısının gözü şimdi de Fed faiz kararına çevrildi. Peki 2. kritik ABD gelişmesi öncesinde piyasalarda ons altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatlamaları nasıl? İşte detaylar..

Altın ABD enflasyon verisiyle ivmelendi! 12 Haziran çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları son dakika haberleri: ABD enflasyon verisi sonrası ons altın fiyatı 2336 dolar; onu takip eden gram altın fiyatı ise 2422 TL oldu. Gözler akşam açıklanacak Fed faiz kararına çevrildi.

Altın ABD enflasyon verisiyle ivmelendi! 12 Haziran çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

ABD ENFLASYON VERİSİ SONRASI ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ

ABD enflasyon verisi beklentilerin bir nebze altında yüzde 3,3 olarak açıklandı. Bu durum ONS öncülüğünde altın fiyatlarına kısmen destek oldu. Ons ve gram altın fiyatında yükseliş yüzde 1'e yaklaştı. Güne 2316 dolardan başlayan ons altın şu an piyasalarda 2336 dolardan; 2.410 TL ile başlayan gram altın 2422 TL'den; 3.970 TL'den başlayan çeyrek altın 3985 TL'den işlem görüyor.

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Altın ABD enflasyon verisiyle ivmelendi! 12 Haziran çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

GÖZLER FED FAİZ KARARINA ÇEVRİLDİ

ABD enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesi sonrası gözler Fed faiz kararına çevrildi. Altın yatırımcısı akşam açıklanacak Fed faiz kararıyla beraber Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin işaretler arayacak.

Faiz kararı öncesinde para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 57, kasımda ise yüzde 88'te bulunuyor.

Altın ABD enflasyon verisiyle ivmelendi! 12 Haziran çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Peki ABD enflasyon verisi sonrası ve Fed faiz kararı öncesi ons ve gram altın fiyatlamaları nasıl?

Altın ABD enflasyon verisiyle ivmelendi! 12 Haziran çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

GRAM ALTIN

Alış: 2.422,18 TL
Satış: 2.422,54 TL

ONS ALTIN

Alış: 2.336,37 TL
Satış: 2.336,74 TL

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