Giriş Tarihi: 12.06.2024 17:08
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024
17:08
Altın ABD enflasyon verisiyle ivmelendi! 12 Haziran çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
Gram altın fiyatları son dakika haberi: ABD enflasyon verisi sonrası altın fiyatları ONS öncülüğünde yükseldi. Veri sonrası 2334 dolardan işlem gören ons altın, gram altın fiyatını da 2419 TL'ye yükseltti. Altın yatırımcısının gözü şimdi de Fed faiz kararına çevrildi. Peki 2. kritik ABD gelişmesi öncesinde piyasalarda ons altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatlamaları nasıl? İşte detaylar..