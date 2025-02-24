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Giriş Tarihi: 24.02.2025 12:08 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 12:21

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! İslam Memiş, çok net uyardı: Altın sert düşecek! 4500 liralık gram altın için tarih verdi

Altın fiyatları güçlü güvenli liman alımları ve zayıf ABD dolarından destek alarak ralliye pazartesi günü de devam etti. Gram altın tarafında yeni haftada rekor seviyeler kaydedildi. "Altın almalı mı, yoksa satmalı? sorusuna cevap arayan yatırımcıya yanıt veren Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Sert düşüşler bizi bekliyor" diyerek mart ayına işaret etti.

SEVDE NUR DEMİR
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! İslam Memiş, çok net uyardı: Altın sert düşecek! 4500 liralık gram altın için tarih verdi

Küresel finans piyasalarında ABD Başkanı Trump'ın etkisi kendini göstermeye başladı. Trump'ın piyasalarda yarattığı tedirginlik altın fiyatlarında ralliyi başlattı. Piyasalar Ukrayna-Rusya cephesinde yaşanan gelişmeleri yakından takip ederken yatırımcı dikkatini FED yetkililerinden gelecek mesajlara verdi. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ons ve gram altın fiyatları için değerlendirmeler yaparak ilk kez altın alacak yatırımcıya kritik uyarılarda bulundu.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! İslam Memiş, çok net uyardı: Altın sert düşecek! 4500 liralık gram altın için tarih verdi

ALTIN FİYATLARI TRUMP BELİRSİZLİĞİ İLE YÜKSELDİ

Güvenli liman alımlarından destek alan ons altın 2.940 dolara yükseldi ve tüm zamanların en yüksek seviyelerine yakın seyrine devam etti. Altını destekleyen bir başka gelişme ise küresel ticaret gerginliklerini tırmandırabilecek ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife planlarına ilişkin endişeler oldu. Öte yandan zayıflayan dolar, altını destekledi.

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! İslam Memiş, çok net uyardı: Altın sert düşecek! 4500 liralık gram altın için tarih verdi

GÖZLER ENFLASYON VERİSİNDE

ABD'de iş faaliyetlerinin yavaşladığı görülürken tüketici güvenini azaldı. Ekonomiye yönelik belirsizlik altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri artırdı. Yatırımcı gözlerini FED faiz kararlarını yakından ilgilendiren ve cuma günü açıklanması beklenen ABD çekirdek enflasyon verilerine çevirdi.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! İslam Memiş, çok net uyardı: Altın sert düşecek! 4500 liralık gram altın için tarih verdi

İLK KEZ ALTIN ALACAKLAR İÇİN İYİ BİR SEVİYE DEĞİL

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ahaber ekranlarından yaptığı açıklamalarda altın yatırımcısını uyararak şunları kaydetti:

Ons altın 2 bin 940, gram altın 3 bin 552 lira seviyesinde serbest piyasalarda. Ons altın ve gram altın tarafı yine yatay süreçte. Buna karşın güçlü duruşu devam ediyor. İlk defa altın alacak yatırımcılara biraz daha uzak durmaları ve teknik olarak kar satışlarını beklemeleri noktasında uyarılarımı yenilemek isterim. Çünkü bu seviyeler ilk kez altın alacaklar için iyi bir seviyeler değil. Teknik düzeltmeleri beklemek lazım.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! İslam Memiş, çok net uyardı: Altın sert düşecek! 4500 liralık gram altın için tarih verdi

200 DOLARLIK KAR SATIŞI GELEBİLİR

Yaklaşık 400 dolar civarında ons altın tarafında bir yükseliş gördük ve teknik olarak 200 dolar civarında bir düzeltme yapması lazım. Muhtemelen bu mart ayı içinde bu 200 dolarlık kar satışını görebiliriz. Ve 2 bin 800 dolar seviyesinin altına sarkınca o zaman diyebiliriz ki küçük yatırımcı için altın alınabilecek seviyede.

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