Giriş Tarihi: 24.02.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 24.02.2025
12:21
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! İslam Memiş, çok net uyardı: Altın sert düşecek! 4500 liralık gram altın için tarih verdi
Altın fiyatları güçlü güvenli liman alımları ve zayıf ABD dolarından destek alarak ralliye pazartesi günü de devam etti. Gram altın tarafında yeni haftada rekor seviyeler kaydedildi. "Altın almalı mı, yoksa satmalı? sorusuna cevap arayan yatırımcıya yanıt veren Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Sert düşüşler bizi bekliyor" diyerek mart ayına işaret etti.