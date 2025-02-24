ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! İslam Memiş, çok net uyardı: Altın sert düşecek! 4500 liralık gram altın için tarih verdi

İLK KEZ ALTIN ALACAKLAR İÇİN İYİ BİR SEVİYE DEĞİL

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ahaber ekranlarından yaptığı açıklamalarda altın yatırımcısını uyararak şunları kaydetti:

Ons altın 2 bin 940, gram altın 3 bin 552 lira seviyesinde serbest piyasalarda. Ons altın ve gram altın tarafı yine yatay süreçte. Buna karşın güçlü duruşu devam ediyor. İlk defa altın alacak yatırımcılara biraz daha uzak durmaları ve teknik olarak kar satışlarını beklemeleri noktasında uyarılarımı yenilemek isterim. Çünkü bu seviyeler ilk kez altın alacaklar için iyi bir seviyeler değil. Teknik düzeltmeleri beklemek lazım.