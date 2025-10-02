Giriş Tarihi: 02.10.2025 10:10
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Ünlü bankadan 4.000 dolar tahmini: Gram altın kaç TL oldu? Çeyrek altın, tam altın, yarım altın, Cumhuriyet altını kaç TL?
Altın fiyatları geçtiğimiz hafta boyunca tarihi zirveleri test etti. Altın, 2025 Ocak ayından bu yana 9 aylık süreçte yüzde 47 değer kazanarak yıl boyu artışlarını korudu. ABD hükümetinin kapanma endişesinin piyasaları belirsizliğe sürüklemesi son dönemde gerçekleşen ralliye kapı açtı. ABD enflasyon verilerinin beklentilere paralel gelmesiyle faiz politikasının gevşeyeceğine yönelik tahminler güçlendi. Goldman Sachs altının 2026 yılında çıkacağı seviyelere dair açıklama yaptı. Gram altın kaç TL oldu? Çeyrek altın, tam altın, yarım altın, Cumhuriyet altını kaç TL?