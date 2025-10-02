ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Ünlü bankadan 4.000 dolar tahmini: Gram altın kaç TL oldu? Çeyrek altın, tam altın, yarım altın, Cumhuriyet altını kaç TL?

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Ons altın, ABD hükümetinin kapanma endişesi, güvenli liman talebi ve ABD istihdam verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla ons altın, 3 bin 860 dolar seviyelerini gördü. ABD özel istihdamı eylül ayında gerilerken Mart 2023'ten bu yana en büyük düşüşe kaydetti. Bu veri FED'i faiz indirimlerine zorlayacak gibi görünüyor. Öte yandan Çalışma Bakanlığı, hükümetin kapanması nedeniyle Fed'in Ekim ayı sonundaki politika toplantısı için önemli bir referans olan Eylül ayı tarım dışı istihdam raporunun bu hafta erteleneceğini söyledi.