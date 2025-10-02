Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 02.10.2025 10:10

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Ünlü bankadan 4.000 dolar tahmini: Gram altın kaç TL oldu? Çeyrek altın, tam altın, yarım altın, Cumhuriyet altını kaç TL?

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta boyunca tarihi zirveleri test etti. Altın, 2025 Ocak ayından bu yana 9 aylık süreçte yüzde 47 değer kazanarak yıl boyu artışlarını korudu. ABD hükümetinin kapanma endişesinin piyasaları belirsizliğe sürüklemesi son dönemde gerçekleşen ralliye kapı açtı. ABD enflasyon verilerinin beklentilere paralel gelmesiyle faiz politikasının gevşeyeceğine yönelik tahminler güçlendi. Goldman Sachs altının 2026 yılında çıkacağı seviyelere dair açıklama yaptı. Gram altın kaç TL oldu? Çeyrek altın, tam altın, yarım altın, Cumhuriyet altını kaç TL?

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Ünlü bankadan 4.000 dolar tahmini: Gram altın kaç TL oldu? Çeyrek altın, tam altın, yarım altın, Cumhuriyet altını kaç TL?

Altın fiyatları hafta başından bu yana rekor seviyeleri test ederek ralliye girdi. Üst üste kırılan rekorun ardından doların güçlenmesiyle altında yatay seyir dikkat çekti. Gram altın ons tarafından gelen hızlı artışlarla 5 bin TL'nin üzerinde hareket ediyor. Gram altın kaç TL oldu? Çeyrek altın, tam altın, yarım altın, Cumhuriyet altını kaç TL?

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Ünlü bankadan 4.000 dolar tahmini: Gram altın kaç TL oldu? Çeyrek altın, tam altın, yarım altın, Cumhuriyet altını kaç TL?

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Ons altın, ABD hükümetinin kapanma endişesi, güvenli liman talebi ve ABD istihdam verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla ons altın, 3 bin 860 dolar seviyelerini gördü. ABD özel istihdamı eylül ayında gerilerken Mart 2023'ten bu yana en büyük düşüşe kaydetti. Bu veri FED'i faiz indirimlerine zorlayacak gibi görünüyor. Öte yandan Çalışma Bakanlığı, hükümetin kapanması nedeniyle Fed'in Ekim ayı sonundaki politika toplantısı için önemli bir referans olan Eylül ayı tarım dışı istihdam raporunun bu hafta erteleneceğini söyledi.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Ünlü bankadan 4.000 dolar tahmini: Gram altın kaç TL oldu? Çeyrek altın, tam altın, yarım altın, Cumhuriyet altını kaç TL?

Piyasalar 28-29 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek olan FED toplantısından yüzde 99 faiz indirimi bekliyor. FED son toplantısında 25 baz puan indirime giderek faizi yüzde 4.00-4.25 aralığına çekti.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Ünlü bankadan 4.000 dolar tahmini: Gram altın kaç TL oldu? Çeyrek altın, tam altın, yarım altın, Cumhuriyet altını kaç TL?

GRAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Ons altın piyasalarında yaşanan gelişmelerle gram altın da rekor seviyeleri gördü. Gram altın Kapalı Çarşı piyasalarında 5 bin 182 liraya çıktıktan sonra 5 bin 178 liraya geriledi.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Ünlü bankadan 4.000 dolar tahmini: Gram altın kaç TL oldu? Çeyrek altın, tam altın, yarım altın, Cumhuriyet altını kaç TL?

GOLDMAN SACHS'TAN ALTIN TAHMİNİ

Goldman Sachs, altını uzun vadeli değer kazanmaya devam edeceğini ifade etmeye devam etti. Banka, 2026 ortası için 4.000 dolar/ons ve Aralık 2026 için 4.300 dolar tahminlerini korurken, bu öngörüler için yukarı yönlü risklerin arttığını bildirdi.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Ünlü bankadan 4.000 dolar tahmini: Gram altın kaç TL oldu? Çeyrek altın, tam altın, yarım altın, Cumhuriyet altını kaç TL?

Goldman Sachs, Küresel ekonomik belirsizlikler, merkez bankalarının alımları ve jeopolitik gelişmelerin altın talebini desteklediğini söyledi. Banka, değerli metalin portföylerde güvenli liman işlevini pekiştirdiğini belirtti. Goldman Sachs'ın uzun vadeli yatırımcılar için en yüksek güvene sahip emtia tavsiyesi olmayı sürdürüyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Ünlü bankadan 4.000 dolar tahmini: Gram altın kaç TL oldu? Çeyrek altın, tam altın, yarım altın, Cumhuriyet altını kaç TL?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 5.173,46
SATIŞ: 5.174,15

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Ünlü bankadan 4.000 dolar tahmini: Gram altın kaç TL oldu? Çeyrek altın, tam altın, yarım altın, Cumhuriyet altını kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 33.995,77
SATIŞ: 34.663,48

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Ünlü bankadan 4.000 dolar tahmini: Gram altın kaç TL oldu? Çeyrek altın, tam altın, yarım altın, Cumhuriyet altını kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 34.400,00
SATIŞ: 34.676,00

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Ünlü bankadan 4.000 dolar tahmini: Gram altın kaç TL oldu? Çeyrek altın, tam altın, yarım altın, Cumhuriyet altını kaç TL?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 8.627,00

SATIŞ: 8.697,00