Asgari ücret 2022 için 3’lü hesap! Asgari ücret 2021 ile parola aynı! Yeni asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret çalışmaları hakkında Bakan Bilgin'den son dakika açıklamasının gelmesiyle beraber, "Asgari ücret 2022 toplantısı ne zaman, Brüt asgari ücret, net asgari ücret ne kadar olacak" gibi sorular en çok merak edilen gündem başlıkları arasında yerini aldı. Asgari ücret zammı Türkiye'de yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendirirken, bunun dışında birçok vatandaşın da geliri ve ödemesini, işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğini de belirliyor.