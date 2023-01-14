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Haberler Galeri Gram altın fiyatı rekorlara doymuyor! Ons altın 9 ayın zirvesinde: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 14.01.2023 16:04 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 16:04

Gram altın fiyatı rekorlara doymuyor! Ons altın 9 ayın zirvesinde: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar?

2023 yılındaki küresel gelişmelerle birlikte ONS altın yılbaşından bu yana değer kazanmaya devam ediyor. Gram altın ise tüm zamanların rekorunu kırıyor. ABD enflasyon verisi ardından ons altın bir kez daha değer kazanarak bu hafta 9 ayın zirvesini gördü. Gram altın fiyatı ise ons altındaki güçlenmenin etkisiyle tarihi seviyelere tırmandı. ABD verilerinin pozitif gelmesi altın fiyatlarında yükseliş ivmesi yaratırken uzmanlar güçlenmenin devam edeceğini belirtti. Peki ABD enflasyon verisi altın fiyatlarını nasıl etkiledi? Altın fiyatları için beklentiler neler? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı cevapladı...

Gram altın fiyatı rekorlara doymuyor! Ons altın 9 ayın zirvesinde: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar?

Gram altın rekorlara doymuyor. 'ONS rüzgarı'nı arkasına alarak haftaya rekorla başlayan gram altın 1.159 lirayı geçti. Dün, ons altın fiyatındaki yükselişinden destek alan gram altın fiyatı, günü yüzde 1,17 artışla 1.146 liradan tamamladı. Gram altın fiyatı, ons altın fiyatından destek alıyor. Ons altın fiyatında ise FED'in faiz kararı etkili oluyor. Fed'in gelecek ayki toplantıda 25 baz puan faiz artıracağı ihtimali yüzde 94'e çıkarken, martta 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali de yüzde 76 seviyesinde bulunuyor. Bu beklentiler ve enflasyon verisi ardından altın piyasası nasıl etkilenecek? Beklentiler neler? Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı altın fiyatları konusunda merak edilenleri cevapladı:

Gram altın fiyatı rekorlara doymuyor! Ons altın 9 ayın zirvesinde: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI ZİRVEYİ GÖRDÜ

"2022 yılı boyunca enflasyon, faiz ve resesyon üçgeni içerisinde sıkışan bir altın görmüştük. Enflasyonun düşüş eğilimi içerisine girmiş olması, FED'in güvercinleşmeye başlaması, faiz artırım adımlarını hem küçültmesi hem de sonuna gelindiği beklentisini oluşturmasıyla beraber yatırımcıların risk iştahı yükseldi.

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Gram altın fiyatı rekorlara doymuyor! Ons altın 9 ayın zirvesinde: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar?

ONS ALTIN 9 AYIN ZİRVESİNDE

Bu hafta dolar endeksinin değer kaybettiği ve ons altının değer kazanarak 9 ayın zirvesini geçtiği bir hafta oldu. FED yüzde 6,5'lik enflasyonla yüzde 2'lik enflasyon hedefinden uzakta. Ama faiz enflasyon makasına baktığımızda 4-4,25 aralığı ve 6,5 TÜFE ile beraber biraz faiz ve enflasyon makası kapanmaya başladı. Bu da FED'in elini güçlendiren noktalardan bir tanesi.

Gram altın fiyatı rekorlara doymuyor! Ons altın 9 ayın zirvesinde: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar?

"FARKLI BAKIŞ AÇILARI SÖZ KONUSU"

Yatırımcı ve FED aslında farklı kafalarda diyebiliriz. Fed, istihdam piyasasındaki düzelmeler ve enflasyondaki düşüşle beraber faiz artırımı için biraz daha mesafem var diye bakıyor. Ama piyasacıların, oyuncuların ise FED artık enflasyonda hedefine ulaşıyor, enflasyonda düşüş var; o yüzden faiz artırımlarının sonuna gelebilir; 2023 yılının sonunda da faizi tekrar indirebilir gibi bir beklentileri var. Farklı bakış açıları söz konusu.

Gram altın fiyatı rekorlara doymuyor! Ons altın 9 ayın zirvesinde: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar?

JEOPOLİTİK RİSKLERİN ALTIN FİYATLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Dünya Bankası'nın da 2023 global büyüme rakamlarına dair 0,5'lik bir büyüme neredeyse ciddi bir daralmadan bahsetmiş olması aslında yine bir jeopolitik bir risk yine resesyon riskini ve ekonomik durgunluk riskini gündeme getirmiş oluyor. Yatırımcılar şu an itibariyle bu durumu endeksler tarafında fiyatlayarak aslında görmek istemiyorlar.

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