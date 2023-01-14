Gram altın fiyatı rekorlara doymuyor! Ons altın 9 ayın zirvesinde: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar?

"FARKLI BAKIŞ AÇILARI SÖZ KONUSU"

Yatırımcı ve FED aslında farklı kafalarda diyebiliriz. Fed, istihdam piyasasındaki düzelmeler ve enflasyondaki düşüşle beraber faiz artırımı için biraz daha mesafem var diye bakıyor. Ama piyasacıların, oyuncuların ise FED artık enflasyonda hedefine ulaşıyor, enflasyonda düşüş var; o yüzden faiz artırımlarının sonuna gelebilir; 2023 yılının sonunda da faizi tekrar indirebilir gibi bir beklentileri var. Farklı bakış açıları söz konusu.