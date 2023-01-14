Gram altın fiyatı rekorlara doymuyor! Ons altın 9 ayın zirvesinde: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar?

2023 yılındaki küresel gelişmelerle birlikte ONS altın yılbaşından bu yana değer kazanmaya devam ediyor. Gram altın ise tüm zamanların rekorunu kırıyor. ABD enflasyon verisi ardından ons altın bir kez daha değer kazanarak bu hafta 9 ayın zirvesini gördü. Gram altın fiyatı ise ons altındaki güçlenmenin etkisiyle tarihi seviyelere tırmandı. ABD verilerinin pozitif gelmesi altın fiyatlarında yükseliş ivmesi yaratırken uzmanlar güçlenmenin devam edeceğini belirtti. Peki ABD enflasyon verisi altın fiyatlarını nasıl etkiledi? Altın fiyatları için beklentiler neler? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı cevapladı...