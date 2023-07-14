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Haberler Galeri Maaşları 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL olan emeklinin zamlı maaşı ne kadar oldu? İşte BAĞKUR ve SSK emekli zammı yeni maaş hesaplama tablosu
Giriş Tarihi: 14.07.2023 09:01 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 09:03

Maaşları 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL olan emeklinin zamlı maaşı ne kadar oldu? İşte BAĞKUR ve SSK emekli zammı yeni maaş hesaplama tablosu

Zamlı emekli maaşları yatmadan gündeme gelen bir konu da 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alanlar için emekli zammı hesaplaması. Son olarak yapılan açıklamada; emekliye zam oranı da refah payı ile yüzde 25'e yükseldiği bildirilirken vatandaşlar şimdi "7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alanların zamlı emekli maaşı ne kadar oldu, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Ödemeler bilindiği üzere kişilerin tahsis numarasına göre sağlanacak. İşte 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alanların yeni maaşları ve emekli zammı hakkında tüm detaylar.

Maaşları 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL olan emeklinin zamlı maaşı ne kadar oldu? İşte BAĞKUR ve SSK emekli zammı yeni maaş hesaplama tablosu

Haziran ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon oranı Haziran ayında aylık bazda yüzde 3,92, yıllık bazda ise yüzde 38,21 olarak gerçekleşti. Bu açıklamanın ardından netleşen emekli ve memur zamları şimdilerde ülke gündeminde önemli bir yer teşkil ediyor. Hal böyleyken ise "7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alanların zamlı emekli maaşı ne kadar oldu, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, kim ne kadar maaş alacak? İşte temmuz emekli zammı ardından yeni maaş tablosu.

Maaşları 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL olan emeklinin zamlı maaşı ne kadar oldu? İşte BAĞKUR ve SSK emekli zammı yeni maaş hesaplama tablosu

EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU!

Haziran ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon oranı Haziran ayında aylık bazda yüzde 3,92, yıllık bazda ise yüzde 38,21 olarak gerçekleşti.

Böylece memur ve emekli zam oranı netleşti. 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 17,55 oldu.

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Maaşları 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL olan emeklinin zamlı maaşı ne kadar oldu? İşte BAĞKUR ve SSK emekli zammı yeni maaş hesaplama tablosu

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ ZAMMI İÇİN İYİLEŞTİRME TALİMATI GELMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşları için iyileştirme yapılacağının müjdesini vermiş ve ilgili Bakanlıklar çalışmalarına başlamıştı.

Emeklilerin beklentilerini göz ardı etmediklerini ifade eden Başkan Erdoğan, "Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve ilgili bakanlarımız çalışmalarına başladı. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız. " demişti.

Maaşları 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL olan emeklinin zamlı maaşı ne kadar oldu? İşte BAĞKUR ve SSK emekli zammı yeni maaş hesaplama tablosu

EMEKLİ ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ilgili bakanlıklar tarafından hazırlanan emekliye ek zam düzenlemesi torba yasaya eklendi ve teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Böylece emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu. Buna göre memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77'den yüzde 25'e yükseltildi.

Yüzde 25'lik maaş zammından emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle emekli olan ve yıl içinde önümüzdeki dönem emekli olanlar da yararlanacak.

Maaşları 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL olan emeklinin zamlı maaşı ne kadar oldu? İşte BAĞKUR ve SSK emekli zammı yeni maaş hesaplama tablosu

Emekliye zam düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak. Ardından Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Düzenlemenin bu hafta içinde yasalaşması bekleniyor. Konu ile ilgili yaşanan son dakika gelişmelerini sabah.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

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