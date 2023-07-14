Maaşları 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL olan emeklinin zamlı maaşı ne kadar oldu? İşte BAĞKUR ve SSK emekli zammı yeni maaş hesaplama tablosu

Haziran ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon oranı Haziran ayında aylık bazda yüzde 3,92, yıllık bazda ise yüzde 38,21 olarak gerçekleşti. Bu açıklamanın ardından netleşen emekli ve memur zamları şimdilerde ülke gündeminde önemli bir yer teşkil ediyor. Hal böyleyken ise "7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alanların zamlı emekli maaşı ne kadar oldu, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, kim ne kadar maaş alacak? İşte temmuz emekli zammı ardından yeni maaş tablosu.