Maaşları 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL olan emeklinin zamlı maaşı ne kadar oldu? İşte BAĞKUR ve SSK emekli zammı yeni maaş hesaplama tablosu

Zamlı emekli maaşları yatmadan gündeme gelen bir konu da 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alanlar için emekli zammı hesaplaması. Son olarak yapılan açıklamada; emekliye zam oranı da refah payı ile yüzde 25'e yükseldiği bildirilirken vatandaşlar şimdi "7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alanların zamlı emekli maaşı ne kadar oldu, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Ödemeler bilindiği üzere kişilerin tahsis numarasına göre sağlanacak. İşte 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alanların yeni maaşları ve emekli zammı hakkında tüm detaylar.