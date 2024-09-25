SON DAKİKA: Altın fiyatları coştu! YENİ REKOR geldi: 25 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Giriş Tarihi: 25.09.2024 07:30
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024
07:40
Son dakika haberi: Altın fiyatları rallisi heyecanlandırıyor. Güne yeni bir rekorla başlayan ons altın ve gram altın yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Haftanın üçüncü işlem gününde ons altın 2665 dolar, gram altın fiyatı da 2915 TL ile zirvesini yenilerken yatırımcılar 'Altın fiyatları neden yükseliyor? Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın bugün ne kadar?' sorularına cevap arıyor. İşte günün güncel altın fiyatları ile tüm merak edilenler...