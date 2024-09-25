SON DAKİKA: Altın fiyatları coştu! YENİ REKOR geldi: 25 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Bir süredir jeopolitik riskleri fiyatlayan altında faiz baskısı kalkınca ons ve gram altın fiyatları coştu. Her gün yeni bir rekor ile yoluna devam eden ons altın, Fed'in Kasım ayındaki faiz kararı ve ABD seçimlerini kimin kazanacağına dair cevap arıyor. Siber saldırılarla farklı bir boyut kazanan jeopolitik riskleri fiyatlamaya devam eden ONS, İsrail-Lübnan arasındaki çatışmaların daha şiddetli bir boyuta çıkmasıyla yükselişini güçlendirdi. Global merkez bankalarının faiz indirimleriyle dolar ve euronun altından daha az getiri sağlaması da altının fırsat maliyetini yükseltti. Dolar endeksindeki zayıflık ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin düşüyor olması da altını destekliyor.