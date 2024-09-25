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Haberler Galeri SON DAKİKA: Altın fiyatları coştu! YENİ REKOR geldi: 25 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Giriş Tarihi: 25.09.2024 07:30 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 07:40

SON DAKİKA: Altın fiyatları coştu! YENİ REKOR geldi: 25 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberi: Altın fiyatları rallisi heyecanlandırıyor. Güne yeni bir rekorla başlayan ons altın ve gram altın yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Haftanın üçüncü işlem gününde ons altın 2665 dolar, gram altın fiyatı da 2915 TL ile zirvesini yenilerken yatırımcılar 'Altın fiyatları neden yükseliyor? Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın bugün ne kadar?' sorularına cevap arıyor. İşte günün güncel altın fiyatları ile tüm merak edilenler...

SÜMEYYE TUNCER
SON DAKİKA: Altın fiyatları coştu! YENİ REKOR geldi: 25 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberleri: Son bir yıllık süreçte neredeyse yüzde 40'a yakın değer kazanan altın fiyatları, son 2 haftadır çok hızlı yükselişler kaydediyor. Her gün zirvesini tazeleyen ons altına gram altın fiyatı da eşlik ediyor. Peki çifte rekorlar haftasına giren altın fiyatları neden yükseliyor? Piyasada neler oluyor? Altın fiyatları bugün ne kadar? 25 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ile birlikte tüm gelişmeler...

SON DAKİKA: Altın fiyatları coştu! YENİ REKOR geldi: 25 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Bir süredir jeopolitik riskleri fiyatlayan altında faiz baskısı kalkınca ons ve gram altın fiyatları coştu. Her gün yeni bir rekor ile yoluna devam eden ons altın, Fed'in Kasım ayındaki faiz kararı ve ABD seçimlerini kimin kazanacağına dair cevap arıyor. Siber saldırılarla farklı bir boyut kazanan jeopolitik riskleri fiyatlamaya devam eden ONS, İsrail-Lübnan arasındaki çatışmaların daha şiddetli bir boyuta çıkmasıyla yükselişini güçlendirdi. Global merkez bankalarının faiz indirimleriyle dolar ve euronun altından daha az getiri sağlaması da altının fırsat maliyetini yükseltti. Dolar endeksindeki zayıflık ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin düşüyor olması da altını destekliyor.

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SON DAKİKA: Altın fiyatları coştu! YENİ REKOR geldi: 25 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Öte yandan Çin Merkez Bankası başta olmak üzere devam eden altın alımları da altın fiyatlarını güçlendiriyor. Gram altın fiyatlamalarında ise dolar/TL'de neredeyse hiç hareketlenme olmamasından kaynaklı tamamıyla dış piyasalardan gelen ONS bazlı fiyatlamalar izleniyor. Bununla birlikte altın fiyatları, Fed Kasım ve Aralık ayında faiz indirimlerine devam edecek mi sorusuna cevap arıyor. Peki söz konusu gelişmeleri altın nasıl fiyatlıyor? İşte günün rakamları:

SON DAKİKA: Altın fiyatları coştu! YENİ REKOR geldi: 25 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

ONS ALTIN

ALIŞ: 2.660,19 dolar
SATIŞ: 2.660,68 dolar

SON DAKİKA: Altın fiyatları coştu! YENİ REKOR geldi: 25 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 2.920,85 TL
SATIŞ: 2.921,19 TL

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