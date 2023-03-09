Son dakika | EYT’de kamu çalışanlarına özel maddeler SABAH’ta: İşte prim, destek ve kredi detayları

EYT'de sıcak gelişmeler ve kamu çalışanlarının emeklilik başvurusuna yönelik sorularının yanıtları şöyle:

1- Kamu çalışanları da hizmet borçlanması yapabilir mi, avantajı var mı?

Hizmet borçlanması, çalışılamayan sürelerdeki prim günlerinin satın alınması anlamına geliyor. Emekli Sandığı'na (5434 sayılı yasa) tabi olanların hizmet borçlanmasını emeklilikten en az 6 ay önce yapması gerekiyor. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra borçlanma yapanlar bu sürenin sonunda emekliliğe başvurabilecek. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında çalışanlar için bu koşul aranmıyor.