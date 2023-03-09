Son dakika | EYT’de kamu çalışanlarına özel maddeler SABAH’ta: İşte prim, destek ve kredi detayları

EYT yasasıyla emeklilikte yaşa takılanlar yasasının yürürlüğe girmesinin ardından emeklilik başvurusunda bulunanların sayısı 6 günde 600 bini geçti. Başvuruların beşte üçü e-Devlet'ten yapılırken, bankalar prim borcu olan EYT'liler için kredi desteği vermeye, promosyonda limitleri yükseltmeye başladı. Bu yıl emekli olacak 2 milyon 250 bin EYT'linin 400 binini kamu çalışanları oluşturuyor. Kamu çalışanlarının emeklilik başvuruları hizmet takip programı (HİTAP) üzerinden yapılıyor. İşte EYT'de kamu çalışanına yönelik kritik soruların cevapları