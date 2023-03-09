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Haberler Galeri Son dakika | EYT'de kamu çalışanlarına özel maddeler SABAH'ta: İşte prim, destek ve kredi detayları
Giriş Tarihi: 09.03.2023 07:55 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 07:55

Son dakika | EYT'de kamu çalışanlarına özel maddeler SABAH'ta: İşte prim, destek ve kredi detayları

EYT yasasıyla emeklilikte yaşa takılanlar yasasının yürürlüğe girmesinin ardından emeklilik başvurusunda bulunanların sayısı 6 günde 600 bini geçti. Başvuruların beşte üçü e-Devlet'ten yapılırken, bankalar prim borcu olan EYT'liler için kredi desteği vermeye, promosyonda limitleri yükseltmeye başladı. Bu yıl emekli olacak 2 milyon 250 bin EYT'linin 400 binini kamu çalışanları oluşturuyor. Kamu çalışanlarının emeklilik başvuruları hizmet takip programı (HİTAP) üzerinden yapılıyor. İşte EYT'de kamu çalışanına yönelik kritik soruların cevapları

HAZAL ATEŞ
Son dakika | EYT’de kamu çalışanlarına özel maddeler SABAH’ta: İşte prim, destek ve kredi detayları

EYT yasasının yürürlüğe girmesinin ardından emeklilik başvurusunda bulunanların sayısı 6 günde 600 bini geçti. Başvuruların beşte üçü e-Devlet'ten yapılırken, bankalar prim borcu olan EYT'liler için kredi desteği vermeye, promosyonda limitleri yükseltmeye başladı. Bu yıl emekli olacak 2 milyon 250 bin EYT'linin 400 binini kamu çalışanları oluşturuyor. Kamu çalışanlarının emeklilik başvuruları hizmet takip programı üzerinden yapılıyor.

Son dakika | EYT’de kamu çalışanlarına özel maddeler SABAH’ta: İşte prim, destek ve kredi detayları

EYT'Lİ KAMU ÇALIŞANI YENİDEN MEMUR OLABİLİR Mİ?

Eş zamanlı olarak çalıştıkları kurumların Sosyal Güvenlik Kurumu'na "ikramiye onayı" yazısı göndermesi gerekiyor. 657 sayılı memurlarla birlikte, farklı statüde işçilerin de yer aldığı kamu çalışanlarının EYT'ten yararlanma ve işten ayrılma durumları SSK, Bağ-Kur sigortalılarından farklılık gösteriyor. Cumhurbaşkanının atadığı, görevlendirdiği, TBMM'de yapılan seçimler sonucu görevlendirilenler, yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine atananlar, Sağlık Bakanlığı tabip ve uzman tabip kadrosuna atananlar emekli olduktan sonra memur olarak işine devam edebiliyor.

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Son dakika | EYT’de kamu çalışanlarına özel maddeler SABAH’ta: İşte prim, destek ve kredi detayları

Mahalli idarelerde memur kadrosuna atananların da emekli aylıkları kesilerek maaşlı devam etmeleri imkânı bulunuyor. Bu listenin dışındaki polis, öğretmen gibi kamu çalışanlarından yaşlılık aylığı alanlar kamu kurum ve kuruluşlarına açıktan atanamıyor.

Son dakika | EYT’de kamu çalışanlarına özel maddeler SABAH’ta: İşte prim, destek ve kredi detayları

EYT'de sıcak gelişmeler ve kamu çalışanlarının emeklilik başvurusuna yönelik sorularının yanıtları şöyle:

1- Kamu çalışanları da hizmet borçlanması yapabilir mi, avantajı var mı?

Hizmet borçlanması, çalışılamayan sürelerdeki prim günlerinin satın alınması anlamına geliyor. Emekli Sandığı'na (5434 sayılı yasa) tabi olanların hizmet borçlanmasını emeklilikten en az 6 ay önce yapması gerekiyor. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra borçlanma yapanlar bu sürenin sonunda emekliliğe başvurabilecek. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında çalışanlar için bu koşul aranmıyor.

Son dakika | EYT’de kamu çalışanlarına özel maddeler SABAH’ta: İşte prim, destek ve kredi detayları

Son 7 yılın yarısından çoğu hangi sigorta kolunda geçtiyse o yasanın kuralları geçerli oluyor. Talep edilen borçlanma süreleri daha çok askerlik, yedek subay okulunda geçen süreler, aylıksız geçen süreler oluyor. Borçlanmayı düşündükleri süreler emeklilik yaş grubunu daha erkene çekiyorsa borçlanmaları fayda sağlar.

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