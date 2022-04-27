Son dakika haberi - Emekliye ek temmuz zammı geliyor: Milyonlarca vatandaşın gözü 1 Mayıs’taki emekli maaşı açıklamasında

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN TEMMUZ DÜZENLEMESİ

Bakan Vedat Bilgin, "1.100 liralık ikramiyeyi eğer 400 lira artırmış olsaydık bunun tek seferde maliyeti 10 milyar lira olacaktı ve sadece tek seferlik bir uygulama olacaktı. Şimdi yapacağımız düzenlemeyle yaklaşık 13 milyar liralık bir maliyet oluşturacağız. Bunun biraz üzerinde ama devamlı olan bir düzenleme olacak. Emekli maaşı yıl boyunca yüksek olmuş olacak" değerlendirmesinde bulundu.

