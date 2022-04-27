Giriş Tarihi: 27.04.2022 08:35
Güncelleme Tarihi: 27.04.2022
08:37
Son dakika haberi - Emekliye ek temmuz zammı geliyor: Milyonlarca vatandaşın gözü 1 Mayıs'taki emekli maaşı açıklamasında
Son dakika haberi... Türkiye'deki milyonlarca emekliyi sevindiren açıklama, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bakan Bilgin, en düşük emekli maaşının Temmuz zammı sürecinde yeniden artacağını ifade etti. Bakan Bilgin, 1 Mayıs'ta detayları açıklayacağını söyledi. İşte emekli temmuz zammı ve emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haberinin detayları!