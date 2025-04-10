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Haberler Galeri SON DAKİKA! İslam Memiş açıkladı: Gram altın ne zaman 6 bin lira olacak? İşte altın fiyatları için güncel rakamlar
Giriş Tarihi: 10.04.2025 11:09 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 11:34

SON DAKİKA! İslam Memiş açıkladı: Gram altın ne zaman 6 bin lira olacak? İşte altın fiyatları için güncel rakamlar

Altın fiyatları tarife savaşlarının ortasında istikrarlı yükselişine kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yüzde 2'lik gerileme kaydeden altın, soluklandıktan sonra zirveye seviyeleri test etmek için yönünü yukarı çevirdi. Gram altın fiyatları yukarı yönlü seyrine devam ederken Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altında beklediği rekor açıkladı.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
SON DAKİKA! İslam Memiş açıkladı: Gram altın ne zaman 6 bin lira olacak? İşte altın fiyatları için güncel rakamlar

Altın fiyatları rekor üzerine rekor kırarken belirsizlik ortamından destek alıyor. Gram altın fiyatları da ons altın tarafındaki rekor hareketleri ile yeniden yükselişe geçti. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, daha önce telaffuz ettiği 4 bin 500 lira rakamını geride bırakan tahminini açıkladı.

SON DAKİKA! İslam Memiş açıkladı: Gram altın ne zaman 6 bin lira olacak? İşte altın fiyatları için güncel rakamlar

KARŞILIKLI MİSİLLEME

Altın, ABD-Çin gerginliğinin artmasıyla güvenli liman talebinin etkisiyle önceki seanstan %3'ten fazla kazanç sağladı. Ons altın perşembe günü 3 bin 90 dolara kadar yükseldi. ABD'nin Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisi oranını yüzde 104'e yükseltmesinin ardından Çin'den misilleme geldi. Çin'de gelen hamleyle beraber Trump Çin tarifelerini yüzde 125'e çıkardı. Karşılıklı hamleler sonrası altın piyasaları hareketlendi.

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SON DAKİKA! İslam Memiş açıkladı: Gram altın ne zaman 6 bin lira olacak? İşte altın fiyatları için güncel rakamlar

FOMC tutanaklarında ise yüksek enflasyon ve daha yavaş büyümeye vurgu yapılması da piyasalarda fiyatlanmaları etkisi altına aldı. Yatırımcılar şimdi Fed'in faiz oranı görünümüne ilişkin öngörüler için cuma günü açıklanacak ABD TÜFE ve ÜFE verilerini bekliyor. Dünya Altın Konseyi, altın destekli ETF'lerin 1. çeyrekte 226,5 metrik ton, yani 21,1 milyar dolar değerinde giriş gördüğünü bildirdi.

SON DAKİKA! İslam Memiş açıkladı: Gram altın ne zaman 6 bin lira olacak? İşte altın fiyatları için güncel rakamlar

GRAM ALTIN FİYATLARI REKOR ÜZERİNE REKOR KIRDI

Öte yandan gram altın fiyatları Kapalı Çarşı piyasalarında 3 bin 851 lira seviyelerini kaydetti. Trump'ın anlaşma sağlanılan ülkeler için gümrük vergileri 90 süre ile rafa kaldırması ons altın fiyatlarını rekor seviyelere taşırken gram altın fiyatlarını da destekledi.

SON DAKİKA! İslam Memiş açıkladı: Gram altın ne zaman 6 bin lira olacak? İşte altın fiyatları için güncel rakamlar

İSLAM MEMİŞ: ALTIN 6 BİN LİRA OLACAK

İslam Memiş daha önceki açıklamalarında altının yaz aylarında 4 bin 500 lira seviyelerine çıkacağını ifade etmişti. Memiş bu tahminini geride bırakan rakamı açıkladı.