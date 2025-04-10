SON DAKİKA! İslam Memiş açıkladı: Gram altın ne zaman 6 bin lira olacak? İşte altın fiyatları için güncel rakamlar

FOMC tutanaklarında ise yüksek enflasyon ve daha yavaş büyümeye vurgu yapılması da piyasalarda fiyatlanmaları etkisi altına aldı. Yatırımcılar şimdi Fed'in faiz oranı görünümüne ilişkin öngörüler için cuma günü açıklanacak ABD TÜFE ve ÜFE verilerini bekliyor. Dünya Altın Konseyi, altın destekli ETF'lerin 1. çeyrekte 226,5 metrik ton, yani 21,1 milyar dolar değerinde giriş gördüğünü bildirdi.