Giriş Tarihi: 10.04.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025
11:34
SON DAKİKA! İslam Memiş açıkladı: Gram altın ne zaman 6 bin lira olacak? İşte altın fiyatları için güncel rakamlar
Altın fiyatları tarife savaşlarının ortasında istikrarlı yükselişine kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yüzde 2'lik gerileme kaydeden altın, soluklandıktan sonra zirveye seviyeleri test etmek için yönünü yukarı çevirdi. Gram altın fiyatları yukarı yönlü seyrine devam ederken Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altında beklediği rekor açıkladı.