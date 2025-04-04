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Haberler Galeri SON DAKİKA! İslam Memiş gram altın 6 bin lira olacak dedi, tarih verdi: Altında alım fırsatı geldi mi?
Giriş Tarihi: 04.04.2025 11:14 Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 11:56

SON DAKİKA! İslam Memiş gram altın 6 bin lira olacak dedi, tarih verdi: Altında alım fırsatı geldi mi?

Gram altın fiyatları Trump tarifelerinin etkisi, sürekli artan jeopolitik riskler ve ons altındaki grafiğin yükselişe geçmesi ile geçtiğimiz gün serbest piyasalarda 4 bin lira seviyesini gördü. Altın fiyatları, rekor seviyeleri test etmesinin ardından düzeltme hareketleri ile geri çekilmeye başladı. Yatırımcı "Altında alım fırsatı geldi mi? sorusuna cevap ararken Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş canlı yayında 6 bin lira rakamı telaffuz etti. Altın, orta ve uzun vadede nasıl hareket edecek?

SON DAKİKA! İslam Memiş gram altın 6 bin lira olacak dedi, tarih verdi: Altında alım fırsatı geldi mi?

Ons ve gram altın fiyatları küresel piyasalardaki baş döndüren gelişmeler sonrası tüm zamanların rekorunu kırdı. Sert yükselişlerin ardından aynı sertlikte düşüşler görüldü. Altın almak ve satmak isteyenler altın fiyatlarındaki hızlı hareketleri yakından takip ediyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş kısa, orta ve uzun vadede altın fiyatları için beklentilerini açıklayarak dikkat edilmesi gereken seviyeleri açıkladı.

SON DAKİKA! İslam Memiş gram altın 6 bin lira olacak dedi, tarih verdi: Altında alım fırsatı geldi mi?

HANGİ ÜLKEYE NE KADAR TARİFE UYGULANACAK?

Altının seyrini yakından ilgilendiren Trump'ın açıkladığı gümrük vergileri sadece uygulanan ülkeleri değil tüm dünya ticaretini etkisi altına alacak. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalara göre, tüm ülkelere uygulanan yüzde 10'luk gümrük vergisi 5 Nisan'da yürürlüğe girecek. Daha yüksek vergiler ise 9 Nisan tarihinde uygulanmaya başlanacak. Buna göre, İngiltere ürünlerine yüzde 10, Avrupa Birliği'nden gelen ürünlere yüzde 20, Çin'e yüzde 34, Japonya'ya yüzde 24, Hindistan'a yüzde 26 oranında tarife uygulanacak.

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SON DAKİKA! İslam Memiş gram altın 6 bin lira olacak dedi, tarih verdi: Altında alım fırsatı geldi mi?

4 FARKLI ETKEN ALTIN FİYATLARI İÇİN DESTEKLEYİCİ OLDU

Altın, ABD tarifelerinden kaynaklanan riskten kaçınmanın etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyelerini defalarca kırdı. Ons altın haftanın son işlem gününde 3.100 doların üzerindeki seyrine devam ediyor. Gün için bu seviyelerde gezinmesi halinde art arda beşinci haftalık kazancını kaydetmiş olacak. Bununla beraber altın perşembe günü kar satışları ve kıymetli metallerin Trump'ın tarifelerinden hariç tutulduğuna dair raporların etkisiyle düşüşe geçti. Bunlara karşın güvenli liman talebi, faiz indirimi beklentileri, merkez bankalarının alımları ve altın destekli ETF'lere olan güçlü taleple altın fiyatları desteklendi.

SON DAKİKA! İslam Memiş gram altın 6 bin lira olacak dedi, tarih verdi: Altında alım fırsatı geldi mi?

RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ

Öte yandan İslam Memiş ahaber canlı yayınında altın fiyatlarının son günlerdeki seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak "Altın fiyatlarında her ne kadar yeni rekor denemeleri olsa da dün ve bugüne baktığımız zaman rüzgârın tersine estiğini görüyoruz" açıklamasında bulundu.

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SON DAKİKA! İslam Memiş gram altın 6 bin lira olacak dedi, tarih verdi: Altında alım fırsatı geldi mi?

"3 bin 167 dolar seviyesine kadar yükselen yılbaşından bugüne kadar yüzde 28 civarında getirisi olan ons altın, gram altın tarafında da yurt içi piyasalarda 3 bin 900 lira seviyesinde bir fiyatlama gördü" ifadelerini kullanan Memiş açıklamalarına şu sözlerle devam etti: Ama dün, sert şekilde geri geldi, yüzde 1,5 civarında geri geldi. Altın fiyatları güvenli liman özelliğini tekrar kazandığı için Trump'ın vergi tarifeleri, küresel gerilimler ve jeopolitik gelişmeler olsun burada ciddi anlamda türbülans vardı. Altın buradan biraz daha olumlu yönde etkilendi. Şu anda ons altın 3 bin 101 dolar seviyesinden güne başladı. Gram altın serbest piyasalarda şu an itibari ile 3 bin 875 lira.