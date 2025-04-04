SON DAKİKA! İslam Memiş gram altın 6 bin lira olacak dedi, tarih verdi: Altında alım fırsatı geldi mi?

"3 bin 167 dolar seviyesine kadar yükselen yılbaşından bugüne kadar yüzde 28 civarında getirisi olan ons altın, gram altın tarafında da yurt içi piyasalarda 3 bin 900 lira seviyesinde bir fiyatlama gördü" ifadelerini kullanan Memiş açıklamalarına şu sözlerle devam etti: Ama dün, sert şekilde geri geldi, yüzde 1,5 civarında geri geldi. Altın fiyatları güvenli liman özelliğini tekrar kazandığı için Trump'ın vergi tarifeleri, küresel gerilimler ve jeopolitik gelişmeler olsun burada ciddi anlamda türbülans vardı. Altın buradan biraz daha olumlu yönde etkilendi. Şu anda ons altın 3 bin 101 dolar seviyesinden güne başladı. Gram altın serbest piyasalarda şu an itibari ile 3 bin 875 lira.