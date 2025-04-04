Giriş Tarihi: 04.04.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 04.04.2025
11:56
SON DAKİKA! İslam Memiş gram altın 6 bin lira olacak dedi, tarih verdi: Altında alım fırsatı geldi mi?
Gram altın fiyatları Trump tarifelerinin etkisi, sürekli artan jeopolitik riskler ve ons altındaki grafiğin yükselişe geçmesi ile geçtiğimiz gün serbest piyasalarda 4 bin lira seviyesini gördü. Altın fiyatları, rekor seviyeleri test etmesinin ardından düzeltme hareketleri ile geri çekilmeye başladı. Yatırımcı "Altında alım fırsatı geldi mi? sorusuna cevap ararken Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş canlı yayında 6 bin lira rakamı telaffuz etti. Altın, orta ve uzun vadede nasıl hareket edecek?