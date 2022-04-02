Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Türkiye vites yükseltti! Savunma sanayiinden Latin Amerika çıkarması
Giriş Tarihi: 02.04.2022 20:39 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 21:40

Türkiye vites yükseltti! Savunma sanayiinden Latin Amerika çıkarması

Türk savunma sanayii yeni iş birlikleri ve ihracat fırsatları için Latin Amerika'nın yolunu tutuyor. Şili'nin başkenti Santiago'da 5-10 Nisan'da gerçekleştirilecek Latin Amerika'nın en önemli savunma fuarlarından FIDAE'ye 10 Türk şirketi katılacak. Zırhlı araç, insanlı ve insansız hava aracı, deniz sistemleri, silah sistemleri, elektronik sistemler, mühimmatlar, simülatörler gibi bir dizi ürünü tanıtacak Türk şirketleri, Şili başta olmak üzere Arjantin, Brezilya, Kolombiya ve Peru gibi bölge ülkelerine yönelik iş birliği ve pazarlama fırsatlarını değerlendirmeye çalışacak

Türkiye vites yükseltti! Savunma sanayiinden Latin Amerika çıkarması

Türk savunma sanayisinin önde gelen 10 şirketi yeni iş birlikleri ve ihracat fırsatları için Latin Amerika'nın yolunu tutuyor.

Türkiye vites yükseltti! Savunma sanayiinden Latin Amerika çıkarması

Alınan bilgiye göre, Şili Hava Kuvvetleri Komutanlığı destekleri ile bu yıl 21'incisi düzenlenecek olan FIDAE Fuarı (The International Air and Space Fair/Uluslararası Hava ve Uzay Fuarı) Şili'nin başkenti Santiago'da 5-10 Nisan'da gerçekleştirilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye vites yükseltti! Savunma sanayiinden Latin Amerika çıkarması

Her 2 yılda bir gerçekleştirilen FIDAE, ilk kez düzenlendiği 1980 yılından bu yana Latin Amerika bölgesinin en önemli savunma fuarlarından biri konumunda bulunuyor.

Türkiye vites yükseltti! Savunma sanayiinden Latin Amerika çıkarması

Türk şirketleri fuarda Şili başta olmak üzere Arjantin, Brezilya, Kolombiya ve Peru gibi bölge ülkelerine yönelik iş birliği ve pazarlama fırsatlarını değerlendirmeye çalışacak.

Türkiye vites yükseltti! Savunma sanayiinden Latin Amerika çıkarması

Türk savunma sanayisi şirketleri fuara, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde Savunma Sanayi İhracatçılar Birliği ile birlikte "Türk Milli Pavilyonu" konsepti ile katılım sağlayacak.

SON DAKİKA