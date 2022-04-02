Giriş Tarihi: 02.04.2022 20:39 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 21:40

Türkiye vites yükseltti! Savunma sanayiinden Latin Amerika çıkarması

Türk savunma sanayii yeni iş birlikleri ve ihracat fırsatları için Latin Amerika'nın yolunu tutuyor. Şili'nin başkenti Santiago'da 5-10 Nisan'da gerçekleştirilecek Latin Amerika'nın en önemli savunma fuarlarından FIDAE'ye 10 Türk şirketi katılacak. Zırhlı araç, insanlı ve insansız hava aracı, deniz sistemleri, silah sistemleri, elektronik sistemler, mühimmatlar, simülatörler gibi bir dizi ürünü tanıtacak Türk şirketleri, Şili başta olmak üzere Arjantin, Brezilya, Kolombiya ve Peru gibi bölge ülkelerine yönelik iş birliği ve pazarlama fırsatlarını değerlendirmeye çalışacak