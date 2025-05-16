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Haberler Galeri GÜNÜN MAÇ FİKSTÜRÜ: 16 Mayıs bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte fikstür
Giriş Tarihi: 16.05.2025 11:21 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 11:21

GÜNÜN MAÇ FİKSTÜRÜ: 16 Mayıs bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte fikstür

16 Mayıs Cuma günü sporseverler için yine dolu dolu bir maç programı var. İskoçya ve İngiltere Premier Lig'de heyecan dorukta olurken, Suudi Arabistan Pro Lig'de de kritik mücadeleler sahne alacak. Akşam saatlerinde oynanacak bu karşılaşmaları canlı takip etmek isteyenler, "Bu akşam hangi maçlar var? Hangi takım saat kaçta sahaya çıkacak?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte sporseverlerin ilgisini çeken 16 Mayıs Cuma gününün maç programı ve detayları...

GÜNÜN MAÇ FİKSTÜRÜ: 16 Mayıs bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte fikstür

Her gün, hem yerli hem de uluslararası arenada pek çok spor karşılaşması sporseverlerle buluşuyor. 16 Mayıs 2025 tarihinde hangi maçların oynanacağı ise günün en çok merak edilen konuları arasında yerini aldı. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte fikstür...

GÜNÜN MAÇ FİKSTÜRÜ: 16 Mayıs bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte fikstür

16 MAYIS 2025 BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ

Premier Lig

21:30 Aston Villa - Tottenham (beIN Sports 2)

22:15 Chelsea - Manchester United (beIN Sports 3)

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GÜNÜN MAÇ FİKSTÜRÜ: 16 Mayıs bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte fikstür

Portekiz - Premier Lig

21:00 Rio Ave - Gil Vicente

21:00 Famalicao - Casa Pia

GÜNÜN MAÇ FİKSTÜRÜ: 16 Mayıs bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte fikstür

Suudi Arabistan - Pro Lig

18:55 Al Fateh - Al Hilal Riyadh

19:40 Al Orubah - Al Khaleej

21:00 Al Nassr - Al Taawon