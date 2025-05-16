Giriş Tarihi: 16.05.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025
11:21
GÜNÜN MAÇ FİKSTÜRÜ: 16 Mayıs bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte fikstür
16 Mayıs Cuma günü sporseverler için yine dolu dolu bir maç programı var. İskoçya ve İngiltere Premier Lig'de heyecan dorukta olurken, Suudi Arabistan Pro Lig'de de kritik mücadeleler sahne alacak. Akşam saatlerinde oynanacak bu karşılaşmaları canlı takip etmek isteyenler, "Bu akşam hangi maçlar var? Hangi takım saat kaçta sahaya çıkacak?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte sporseverlerin ilgisini çeken 16 Mayıs Cuma gününün maç programı ve detayları...