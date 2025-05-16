GÜNÜN MAÇ FİKSTÜRÜ: 16 Mayıs bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte fikstür

Her gün, hem yerli hem de uluslararası arenada pek çok spor karşılaşması sporseverlerle buluşuyor. 16 Mayıs 2025 tarihinde hangi maçların oynanacağı ise günün en çok merak edilen konuları arasında yerini aldı. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte fikstür...